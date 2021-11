Osmiletá cesta Twista jako samostatného finančně-technologického startupu, který v Česku prokopal cestu pro stále populárnější odložené platby, oficiálně končí. Po téměř šesti měsících byl oficiálně stvrzen prodej pražské firmy do rukou australské společnosti Zip. Ta patří právě v oblasti odložených plateb mezi rychle rostoucí globální hráče a za Twisto zaplatil přes dvě miliardy korun. Chce se díky němu dostat do Evropy.

Více než dvoumiliardový obchod byl oznámen letos v květnu. Nyní se dokončilo veškeré papírování a další náležitosti, které z Twista udělaly součást Zipu, společnosti kótované na australské burze s tržní hodnotou kolem 2,5 miliardy amerických dolarů. Australská firma dosud působila na třinácti trzích a teď se chce výrazněji pustit také do expanze v Evropě. Právě akvizice Twista jí má otevřít cestu na 27 evropských trhů.

„Dokončení transakce a začlenění do Zipu je obrovským uznáním naší osmileté práce. Pod vedením Zipu se nám otevírají takřka neomezené možnosti dalšího růstu, ve kterém nám pomůže jejich expertiza z budování globální firmy, kontakty, technologické know-how a v neposlední řadě také finance. Na druhé straně Zip potřebuje náš sehraný tým,“ podotýká Michal Šmída, zakladatel Twista a nyní také akcionář australského Zipu.

Australská cesta do Evropy

Šmída si se svým týmem bere na starost prozkoumávání Evropy, kam by měl začít dříve či později expandovat. Dosud s Twistem pronikl mimo domovinu také do Polska a jako další zemi měl v hledáčku Rumunsko. Další státy by měly přibývat, a to i díky tomu, že Twisto drží licenci platební instituce od ČNB, jež mu umožňuje poměrně hladce poskytovat své platební řešení ve všech sedmadvaceti členských státech Evropské unie.

Zda bude původem pražská firma expandovat dál pod názvem Twisto, které se nyní oficiálně jmenuje Twisto, a Zip Company, nechtěl Michal Šmída na dotaz CzechCrunche komentovat. Na příkladu amerického startupu Quadpay, který Zip koupil loni v létě, však můžeme vidět, že k přejmenování nakonec došlo, a je tedy možné, že podobný osud bude následovat i Twisto. Spolu s ním v posledních měsících Zip koupil také startup Spotii ze Spojených arabských emirátů.

Jednalo se o další potvrzení jeho globální expanze. Od roku 2013 Zip stihl vedle domovské Austrálie vstoupit také na Nový Zéland, do Velké Británie i Spojených států a dle svého vyjádření spolupracuje s více než 55 tisíci obchodníků a usnadňuje platby více než 8 milionům zákazníků. Jedná se především o takzvané odložené platby, jimž se v angličtině říká služby Buy Now, Pay Later (BNPL), tedy nakup teď, plať později.

Právě na tomto principu spustilo Twisto už v roce 2013 nakupování v e-shopech, kdy si zákazník mohl objednat zboží a platil za něj až další měsíc. Startup Michala Šmídy postupně přidal i další služby, například v podobě platebních karet pro nákupy v kamenných obchodech, rozložení plateb na třetiny bez navýšení nebo jednorázové virtuální karty. Dnes jeho Twisto účet využívá přes 200 tisíc zákazníků.

„Akvizice českého fintechu Twisto demonstruje náš závazek stát se globálním lídrem a perfektně ilustruje náš model ‚Koalice zakladatelů‘, podle kterého podporujeme silné zakladatele, s nimiž sdílíme stejnou vizi a kulturní hodnoty. Naše přítomnost v Evropě nám umožňuje proniknout na nové trhy, přilákat další globální obchodníky a posílit naši nabídku produktů,“ říká spoluzakladatel a CEO společnosti Zip Larry Diamond.

Larry Diamond, spoluzakladatel a CEO Zipu Foto: Zip

Cena obchodu na trase Sydney–Praha činí 89 milionů eur (přes 2,2 miliardy korun), přičemž hodnota samotného Twista se díky akvizici vyšplhala na 99 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 2,5 miliardy korun. V rámci vypořádání transakce by měli být vyplaceni všichni stávající investoři, kteří během let do Twista poslali v přímých investicích přes 860 milionů korun.

Dosud největším podílníkem byla holandská ING Bank, následovaná tuzemským venture kapitálovým fondem Enern, nizozemsko-britsko-singapurským fondem Finch Capital, nizozemským Velocity Capital a rakouskou Uniqou. Podle posledních dostupných informací měli vedle Zipu menšinové podíly také Elevator Ventures, tuzemská skupina Miton a vedle managementu včetně Michala Šmídy také polský bankéř Cezary Smorszczewski.

„Je skvělé, že globální a ambiciózní společnost, jakou je Zip, se rozhodla svou evropskou strategii stavět na základech českého Twista. Tato transakce je potvrzením kvality produktu, technické infrastruktury, ale hlavně celého týmu, který za Twistem stojí. Twisto muselo za osm let prošlapat spoustu nových cestiček jak na straně produktu, tak na straně regulace, protože vzniklo v době, kdy model BNPL nikdo moc neznal,“ říká Tomáš Pačinda, partner fondu Kaya, který – ještě pod názvem Enern – vstoupil do Twista hned v zárodcích firmy.

Zatímco v loňském roce činily očištěné výnosy Twista 150 milionů korun, na základě letošních dubnových výsledků startup očekával, že v následujících dvanácti měsících utrží téměř 200 milionů korun. Narůst by měl také celkový objem transakcí, který loni činil zhruba 3,2 miliardy korun a aktuální propočty počítají s více než 3,7 miliardy korun. V příštím roce se pak po několika odkladech plánovalo Twisto přetočit do černých čísel. Pod hlavičkou Zipu by měl jeho růst akcelerovat, ale nejbližší produktové či expanzní plány zatím Michal Šmída prozrazovat nechce.