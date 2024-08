Události, které spustily akciový výplach: Warren Buffett prodal Apple i kolísající ekonomika USA

Uložit 0

Některé investory a další pozorovatele zachvátila v pondělí panika. Většina největších akciových titulů, nejsledovanějších indexů po celém světě i kryptoměny totiž odepisují nižší či vyšší procenta ze svých hodnot. Ani za nejnovější korekcí finančních trhů ale nestojí jedna událost. Přesto můžeme v posledních dnech identifikovat několik důležitých bodů, které vybublaly až v pondělní krvavou lázeň. Které to jsou? Ohlíží se za nimi Tomáš Vranka, analytik společnosti XTB.

Warren Buffett prodal polovinu akcií Applu…

O víkendu zveřejnil své čtvrtletní výsledky americký konglomerát Berkshire Hathaway, v jehož čele stojí legendární investor Warren Buffett. Čísla jako taková byla tradičně dobrá, ale samotné výsledky zastínily především dvě doprovodné informace. Tou první je, že společnost výrazně snížila svou pozici ve společnosti Apple, jejíž akcie ještě před nedávnem tvořily zhruba polovinu investičního portfolia celého Berkshire Hathaway.

Buffett a spol. část akcií Applu prodali už během prvního letošního čtvrtletí. Tehdy šlo o více než desetinu celkového počtu akcií, které drželi, a Věštec z Omahy, jak se Buffettovi přezdívá, to komentoval slovy, že si stále myslí, že jde o nejlepší podnik na světě, dokonce lepší než American Express nebo Coca-Cola.

Zároveň tehdy uvedl, že pokud se nestane něco neočekávaného, bude Apple téměř jistě i na konci roku největší pozicí společnosti. Warren Buffett v prvním kvartálu taktéž říkal, že očekává zvýšení daní v USA, a tak akcie prodává, aby později neplatil vyšší daně. Nyní však přišlo druhé čtvrtletí a třiadevadesátiletý investor v něm prodal zhruba polovinu zbytku pozice.

To znamená, že akcie s označením AAPL nyní budou tvořit zhruba dvacet procent hodnoty portfolia Berkshire Hathaway. Na druhém místě je Bank of America, která má v portfoliu konglomerátu oproti Applu zhruba poloviční váhu. Je však třeba dodat, že prodej Applu je racionální volbou, a to říkám jako fanoušek společnosti a člověk, který tyto akcie drží již deset let.

Akcie výrobce iPhonů se pohybují blízko historických maxim, přestože firma prochází velmi těžkým obdobím. Apple v posledních několika čtvrtletích víceméně stagnuje, společnosti se pravděpodobně nebude nijak zvlášť dařit ani v oblasti umělé inteligence, její problémy v Číně se množí, regulační tlaky se stupňují a tak dále.

Zároveň Apple za posledních pár let narostl v portfoliu Berkshire Hathaway do skutečně obřích rozměrů a držet tak velký podíl v jedné akcii také není ideální, zvlášť když na ní máte zhodnocení pohybující se mezi 500 a 800 procenty. Přesto je třeba dodat, že Buffett je také jen člověk, který se ve svých nákupech a prodejích často mýlí.

Zmínit můžeme například prodeje akcií McDonald’s nebo Costca, které poté, co je Buffett prodal, výrazně vzrostly. Nebo společnost TSM či zmatené obchody s leteckými společnostmi, telekomunikačními operátory nebo farmaceutickými firmami. Zajímavé také je, že prvotní impuls k nákupu akcií Applu nevzešel od Buffetta, ale od jeho investičních manažerů Todda Combse a Teda Weschlera.

…a kumuluje obrovské jmění v hotovosti

Další zajímavostí z výsledků Berkshire Hathaway je, že celý konglomerát drží rekordní množství hotovosti. Firma hromadí hotovost již delší dobu, na konci prvního čtvrtletí to bylo asi 189 miliard dolarů a nyní se hodnota vyšplhala na 277 miliard, a to hlavně díky prodeji akcií Applu. Investiční portfolio Berkshiru má přitom v současnosti zhruba podobnou hodnotu – firma tedy drží polovinu peněz v akciích a polovinu v hotovosti.

Tento defenzivní postoj může již delší dobu naznačovat, že Buffett očekává příchod nějaké větší krize nebo korekce, při které by tyto peníze použil k nákupu akcií za nižší ceny. Ostatně akciové trhy byly ještě nedávno na historických maximech a sám Buffett prohlásil, že na něm nevidí mnoho dobrých příležitostí a že mu za současných podmínek nevadí držet více hotovosti.

Buffettovi nesu dlhopisy za minuly Q asi 2,5 milairdy, dividendy 1,5 miliardy, dokopy teda asi 4 miliardy USD. Not bad. pic.twitter.com/a1dnXmEXyO — Tomáš Vranka (@TVranka) August 5, 2024

Většinu této částky má Berkshire uloženou v krátkodobých amerických státních dluhopisech, které poskytují výnos zhruba čtyři procenta ročně. Jen za poslední čtvrtletí tak Buffettův konglomerát vydělal na úrocích zhruba 2,5 miliardy dolarů a dalších 1,5 miliardy dolarů získal na dividendách. Není to tedy tak, že by hotovost ležela ladem, ale firma díky ní vydělává každé čtvrtletí doslova miliardy dolarů.

Zajímavý je také pohled na objem hotovosti v kontextu velikosti podniku. V současné době tvoří hotovost přibližně 32 procent hodnoty společnosti Berkshire, přičemž dlouhodobý průměr se pohybuje pravděpodobně kolem 25 procent. Takže i z tohoto pohledu je objem mírně nadprůměrný.

Hospodářství zpomaluje, indexy klesají

To vše se děje v kontextu informací z konce minulého týdne. Americká ekonomika vytvořila mnohem méně nových pracovních míst, než se očekávalo, a nezaměstnanost vyskočila na 4,3 procenta, což je nejvyšší úroveň od října 2021. Investoři se proto zalekli, že ekonomika je na tom hůře, než se očekávalo, a začali se obávat, že americká centrální banka sníží sazby pozdě a USA sklouznou do recese.

Výprodej na akciovém trhu tak začal již minulý pátek, na což v sobotu navázala zpráva o tom, že Warren Buffett prodal polovinu své pozice v Applu a drží rekordní množství hotovosti. Pondělní výprodej byl tedy zřejmě Buffettem povzbuzen, přestože ho rozhodně nerozpoutal sám. Celé dění má jako obvykle širší kontext.

Americké indexy každopádně výrazně oslabují. Široký index S&P 500 při psaní tohoto článku klesal přibližně o tři procenta, technologický index Nasdaq přibližně o pět procent. Výprodeji pravděpodobně nepomohly ani reakce investorů na čtvrtletní výsledky velkých technologických společností, které byly sice obecně dobré, ale pravděpodobně ne stoprocentně přesvědčivé.

Ještě hůře jsou na tom však japonské akcie. V pátek se propadly o zhruba šest procent a dnes klesly o dalších třináct procent, i když čísla se samozřejmě mění každou minutou. Na japonském akciovém trhu index Nikkei 225 uzavřel den poklesem o 12,4 procenta, což je největší jednodenní pokles od roku 1987. Výprodej byl tak silný, že na burze byly aktivovány systémy pro zastavení obchodování.

Japonské akcie byly vysoko, měly za sebou prudký růst a poklesy podpořila očekávání rychlejšího a razantnějšího snižování sazeb v USA. Do rovnice tak výrazně vstupuje i kurz dolaru a jenu, který byl v posledních měsících v důsledku měnících se očekávání také velmi volatilní. Japonské společnosti jsou silně orientovány na vývoz a výkyvy směnných kurzů mohou domácím firmám způsobit problémy.

K výprodeji se připojily také kryptoměny, přičemž bitcoin se propadl na úroveň kolem 50 tisíc dolarů. Tento měsíc na trzích tedy začíná velmi zajímavě.