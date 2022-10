Udrží víno v lahvi i teplo domova. Rodinný dům pod Ještědem se zahalil do fasády z korku

Korek patří mezi tradiční komodity portugalského zemědělství. Tamní řemeslníci z něj umí vyrábět nejen klasické korkové zátky do lahví, ale například i kabelky či boty. Své uplatnění však tento materiál může najít také ve stavitelství, jak se lze na vlastní oči přesvědčit i v malé obci pod Ještědem. Jedna z tamních novostaveb má totiž fasádu obloženou právě kůrou korkového dubu.

Získat z korkového dubu kvalitní korek je běh na dlouhou trať. První sklizeň odlupující se kůry je možná až po 25 letech od vysazení stromu. Ovšem skutečně kvalitní korek začne dub dávat nejdříve po třetí sklizni, sklízí se přitom vždy po devíti až dvanácti letech. Znamená to tedy, že na kvalitní korek se čeká dekády.

Tak dlouho na výstavbu svého domu nemusela čekat designérka Iveta Zachariášová se svým manželem, pro které ateliér SAD navrhnul rodinný dům využívající korek jako součást fasády. Tento materiál není pro stavební průmysl ničím novým. Korkové desky se používají například pro tepelnou či zvukovou izolaci, kdy jsou jimi obkládány stěny či podlahy interiérů. Na fasádě byl ovšem v Česku dle autorů využit vůbec poprvé.

Foto: BoysPlayNice Korková fasáda pomohla domu zapadnout do přírodní zahrady bez oplocení

Dům zasazený do jižního svahu u obce Šimonovice nedaleko Liberce nabízí nádherné výhledy na Český ráj. To je také důvod, proč valnou část jeho fasády tvoří prosklení, které pouští výhledy do celého domu. Ten byl koncipován jako železobetonový monolit, který se nenápadně krčí pod silnicí. Projíždějící tak vidí v podstatě jen plechovou sedlovou střechu. Ti pozorní si však mohou všimnout i netradičního obložení domu.

Korek zde plní jak estetickou, tak i izolační funkci a umožnil v interiéru pracovat s pohledovým betonem a strohostí. I přes svou netradičnost pomohl objektu zapadnout do okolní krajiny, čemuž jde naproti také tvar domu. Ten ctí klasickou siluetu až na východní štítovou stěnu, která je kompletně otevřená do okolní krajiny prosklením a prodloužení střechy navíc vytvořilo prostor pro terasu.

Právě v této světu nejvíce otevřené části domu se nachází obývací pokoj spolu s kuchyní, kterým dominuje zavěšený otočný krb. Interiér je jinak světlý, plný prostoru a ušlechtilých materiálů, které korespondují s materiály využitými v exteriérech domu.

Celkové náklady na realizaci objektu o zastavěné ploše bezmála 160 metrů čtverečních, který obklopuje pozemek o výměře 1685 metrů čtverečních, se vyšplhaly na 17 milionů korun.