Zabere to pár vteřin, pachuť zůstane. Podnikatelé se musí registrovat u ČT i ČRo, jinak hrozí pokuty

Už jen pár dní zbývá živnostníkům i firmám, aby se zaregistrovali u České televize a Českého rozhlasu k platbám poplatků. A to i tehdy, pokud od nich budou osvobozeni. Když tak neučiní, hrozí jim několikatisícová pokuta. Registrace je vcelku snadná a rychlá, pocitu zbytečné byrokratické zátěže se u ní ale podnikatelé nezbaví.

Od 1. května 2025 začala platit novela zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, která zásadně mění pravidla i pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Nejzásadnější změny přijdou od 1. července 2025, kdy poplatky přestanou být navázané na počet zařízení a nově se budou počítat podle přepočteného počtu zaměstnanců. Vedle toho se rozšiřuje definice přijímače na jakékoli zařízení schopné přehrát vysílání – tedy i počítače, tablety či mobilní telefony.

Pro drobné podnikatele je klíčová informace, že pokud nemají zaměstnance, zůstávají i nadále osvobozeni. Nová poplatková povinnost se týká až podnikatelů, kteří zaměstnávají 25 a více osob. Pro ostatní OSVČ bez zaměstnanců nebo s malými týmy se z pohledu placení nic nemění. Pokud ale OSVČ pronajímá vozidla vybavená rádiem nebo televizí, musí je do systému také nahlásit a platit za ně samostatný poplatek.

Všechny OSVČ mají ovšem povinnost do 30. června 2025 nahlásit Českému rozhlasu a České televizi počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek a také počet pronajímaných vozidel s přijímačem. A to i když je dané číslo 0. Takže se musí hlásit všichni. Dělá se to prostřednictvím online účtu u ČRo a ČT.

První platba podle nového systému pak musí proběhnout do 15. července. „Pokud už podnikatel zaplatil poplatky na celý rok v lednu, může požádat o vrácení poloviny částky, která připadá na druhé pololetí,“ vysvětlila právnička Hospodářské komory Kateřina Kozáková.

Novinkou je také možnost zvolit si frekvenci placení – čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Důležité je, že poplatky se počítají vždy vázaně na aktuální kalendářní rok, nikoli na rok dopředu. To znamená, že přeplatky za již uhrazené období se podnikatelům budou vracet.

Důležitá informace je, že pokud OSVČ nesplní ohlašovací povinnost nebo poplatek nezaplatí, hrozí jim pokuta. U rozhlasového poplatku činí 5 000 korun, u televizního dokonce 10 tisíc korun. Výše poplatku za jedno zařízení se po novelizaci zvýšila na 150 korun měsíčně u televize a 55 korun u rozhlasu.