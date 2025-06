Na houbařku jsi až moc sexy, píšou jí lidé. Odešla z práce, aby na národním sportu Čechů rozjela byznys

Uložit 0

Patří to mezi nejoblíbenější koníčky českého národa, přesto o tom ještě před pár lety nikdo nenatáčel videa, která by ve velkém zaujala na sociálních sítích. I proto se této příležitosti chopila dvojnásobná maminka a náruživá houbařka Lucie Drozdová. Na hledání, popisování a doporučování hub postavila byznys, který jen na internetu sledují stovky tisíc lidí. „Sem tam mi lidé píšou, že jsem na houbařku příliš sexy. Dělám to ale hlavně pro edukaci Čechů,“ říká.

Když po celém světě řádil koronavirus, pod jeho vlivem se změnily životy milionů lidí. Byla mezi nimi i Lucie Drozdová, kterou pandemie vrátila zpět do lesa, kde byla v dětství jako doma. Rodačku ze Sušice na Plzeňsku už od útlých let zajímaly houby, ale až v roce 2020, ve svých osmadvaceti, jim naplno propadla. Do okolních lesů chodila čím dál častěji, houby sbírala, zjišťovala si o nich sebemenší detaily – a pak se je rozhodla sdílet s českým internetem.

„Před pěti lety lidé trávili mnohem více času na internetu, obzvlášť pak na sociálních sítích. Pro mě to tak byl ideální čas začít tvořit a natáčet,“ říká Drozdová v rozhovoru pro CzechCrunch a vzpomíná na prvopočátky svého projektu s názvem Šumavská houbička. Právě pod tímto pseudonymem na internetu vystupuje. Pod ním si vybudovala základnu více než 130 tisíc fanoušků, kteří ji souhrnně sledují na TikToku, Instagramu a YouTube.

Hned tak trochu tušila, že když začne videa o houbách natáčet, má velký potenciál zaujmout širší publikum. Houbaření je totiž jednou z nejznámějších relaxačních aktivit českého národa a podle tři roky staré statistiky, o které se zmiňovala mykoložka Tereza Tejklová pro Český rozhlas, je chodí sbírat až tři čtvrtiny republiky. „A co víc, v té době houbaření téměř nikdo nenatáčel. Konkurence byla minimální. A když už, byli to muži,“ dodává.

Odstavila proto psaní článků, kterému se věnovala před houbařským projektem, na druhou kolej a pustila se do obsahu na internet. Rozjela si youtubový kanál, kde má přes osmdesát tisíc odběratelů a kde publikuje delší videa. Spolu s tím si pak založila profil na Instagramu a TikToku, kde dává údernější, zábavnější videa s virálním potenciálem.

Velkou oporou jí byl – a stále je – její muž Michal, který se stal nedílnou součástí nového byznysu. „Bez něj by to nešlo. Nejen, že mě fotí a natáčí, ale také výsledná videa stříhá a stará se o e-shop. Nehledě na to, že je to milující manžel a skvělý otec našich dětí,“ doplňuje třiatřicetiletá tvůrkyně, která houbaření tak moc miluje, že před dvěma lety složila i zkoušku ze znalosti hub.

View this post on Instagram A post shared by Šumavská houbička (@sumavskahoubicka)

V houbách totiž potřebuje být co nejlepší, protože dnes už je to její hlavní zdroj příjmů, kterým uživí sebe i chod domácnosti. A zároveň má jakousi odpovědnost vůči svým fanouškům. Ti ji sledují zejména proto, že doporučuje a popisuje houby, které mnozí nemusí vůbec znát, sdílí různé triky na jejich sbírání a také ukazuje, jak si z nich udělat skvělý oběd nebo večeři. Právě recepty znamenaly v její kariéře zlom.

I když je Drozdová známá hlavně na sociálních sítích, lze její jméno najít i na přebalu kuchařky. „Když jsem začala natáčet recepty, začalo mi chodit čím dál více dotazů, jestli nechci napsat kuchařku. Nechtěla jsem ale jen klasickou sbírku receptů z hub, naopak jsem měla v plánu ukázat, že se čerstvé houby dají sbírat a zpracovávat po celý rok,“ doplňuje houbařka ke své první knize, kde má přes sto receptů ze šestatřiceti druhů hub.

Na kuchařku navázala takzvaným houbařským průvodcem inspirovaným obsahem, který tvoří na internetu. Vedle více než 130 druhů hub tam lidé mohou najít rady k celoročnímu sběru, zásady bezpečnosti i postupy při podezření na otravu. A stejně jako v kuchařce i tady Drozdová vkládá QR kódy, které vedou k jejím videím z praxe. „Knihy prodáváme po tisících kusech, a to i přesto, že nejsou dostupné v žádné běžné síti knihkupectví,“ dodává.

Byznysově tak propojuje offline s online světem a dává jí to čím dál větší smysl. Už teď chystá v pořadí třetí knihu, která už má být téměř připravená k tisku. A na podzim bude studovat tradiční čínskou medicínu se zaměřením na léčivé houby, aby měla opět o něco více znalostí, které může předávat svým fanouškům.

View this post on Instagram A post shared by Šumavská houbička (@sumavskahoubicka)

„Léčivé houby jsou pro mě velkým tématem, mohou totiž podporovat zdraví, zlepšovat kvalitu života a pomáhat při drobných i vážnějších zdravotních potížích. Zároveň chci pokračovat v šíření povědomí o celoročním houbaření, upozorňování na to, že lupenaté houby jsou často chutnější než ty hřibovité, a také usilování o to, aby lidé překonávali obavy z ochutnávání nových druhů,“ říká Drozdová.

Pro Šumavskou houbičku osobně je ale nejdůležitější, aby měla stále k houbaření takovou vášeň jako doteď – a nebrala to čistě jako práci, k níž se mimo jiné občas pojí i jízlivé komentáře od internetových uživatelů.

„Člověk si na to musí zvyknout a ideálně kritiku obrátit ve svůj prospěch. Že mě muži zesměšňují kvůli mému menšímu poprsí? Že říkají, že jsem na houbařku příliš sexy? Že mi radí, co bych měla nosit? Nebo že bych měla být na OnlyFans? Je lepší si z toho dělat srandu,“ říká na závěr.