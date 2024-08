Uspělo s čipy, s nimiž Apple spustil revoluci. Brněnské Sewio za stovky milionů kupují Američané

Uložit 0

České startupy v drtivé většině působí v oblasti softwaru. Těch zaměřených na hardware je jako šafránu kvůli vysokým vstupním investicím i následnému těžkému škálování. A o to méně častěji nastane, že je koupí lídr daného oboru. Brněnskému Sewiu, jež vyrábí čipy pro lokalizační technologii a na ní staví i vlastní software, se to ale povedlo. V úterý oznámilo, že jej kupuje americká společnost HID, na čemž vydělal i investor Y Soft Ventures. Sumu ani jedna ze stran nekomentovala, podle odhadu CzechCrunche mohlo jít o střední stovky milionů korun. Přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Exitovaný startup: Sewio

Co Sewio dělá: Před deseti lety vsadilo na tehdy nerozšířenou technologii pro lokalizaci objektů v oblasti takzvaného ultraširokého pásma (UWB), které umožňuje přenos dat za využití velmi malého množství energie. Zjednodušeně řečeno jde o něco jako nízkoenergetickou wi-fi či Bluetooth, přičemž se taková technologie používá zejména v průmyslu, kde slouží například k zvyšování bezpečnosti. S poměrně velkou přesností totiž dokáže v reálném čase sledovat pohyb lidí, vysokozdvižných vozíků či materiálů.

Kdo jsou zakladatelé: Milan Šimek, jenž na brněnském Vysokém učení technickém dokončil doktorandské studium v oboru telekomunikací se zaměřením na indoor lokační technologie. V rámci dalšího výzkumu na fakultě pak kromě jiného se slovenským kolegou Ľubomírem Mrázem pracoval na projektu pro Evropskou kosmickou agenturu, kdy narazili právě na UWB. Technologie je zaujala natolik, že se na ní rozhodli založit byznys.

Foto: Sewio Zakladatelé Sewio: Ľubomír Mráz a Milan Šimek

O jakou technologii jde: „Jak je dnes běžná wi-fi, bude stejně běžné také UWB. Podporují to i čísla – dvacet let po představení wi-fi na světový trh směřovalo sto dvacet milionů wi-fi čipů ročně. Nástup UWB je raketovější, po dvaceti letech se čipů s touto technologií produkuje 350 milionů,“ přiblížil koncem loňska pro CzechCrunch spoluzakladatel Milan Šimek.

Co s tím má společného Apple: Masovému rozšíření UWB pomohl právě technologický gigant Apple. V září 2019 představil iPhone 11 a jako první výrobce telefonů právě v tomto modelu použil UWB. Dnes je již běžnou součástí telefonů a dalších výrobků například od Samsungu, Xiaomi či Googlu. „Byl to ale Apple, kdo pomohl odstartovat tuto revoluci,“ zdůrazňuje Šimek s tím, že nyní podobně probíhá adopce UWB u automobilek – dnes technologii využívá například Jaguar, Land Rover, BMW, Volkswagen a další.

Jak se Sewiu daří: Podle oficiální závěrky za fiskální rok končící v červnu 2023 dosáhlo obratu 79 milionů korun s meziročním růstem o 41 procent. Polovinu příjmů přitom tvoří prodej hardwaru. Firma se dlouhodobě drží v zisku, za poslední rok ve výši devět milionů korun.

Kde působí: Kromě Česka, kde má v Brně tým asi o čtyřiceti lidech, provozuje pobočky nebo má spolupracovníky ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Polsku a USA. Mezi klienty patří například automobilky KIA, Volvo a Hyundai, Philips, Velux, výrobce sněžných skútrů Polaris, ale také záchranáři nebo armády.

Kdo Sewio kupuje: Americká společnost HID. Stojí za vývojem softwaru a hardwaru, který denně identifikuje miliony lidí, zároveň jsou přes její technologii propojeny miliardy čipů. Sídlí v texaském Austinu, zaměstnává přes 4 500 lidí a působí ve více než sto zemích. Kromě organického růstu se soustředí právě na akvizice, během posledních let má jít v případě Sewia už o patnáctou.

Za kolik: „Byla to nabídka, která se neodmítá,“ říká Šimek, ale ani jedna ze stran konkrétní sumu nekomentuje. Avšak vzhledem k byznysovým výsledkům firem i vývoji trhu mohlo podle odhadu CzechCrunche řádově jít o střední stovky milionů korun.

Proč to prodali teď: „Sewio stále roste a je v historicky nejlepší kondici. Technologie UWB je přitom pořád v začátcích, a pokud jsme se v rámci oboru chtěli stát opravdovým globálním lídrem, potřebovali jsme najít strategického partnera,“ přibližuje Šimek, jenž chtěl původně do firmy přibrat dalšího investora v rámci kola takzvané série A. „Avšak z reakcí od potenciálních zájemců jsme si uvědomili, že hlad je po akvizicích, a ne investicích,“ doplňuje.

Kdo další na tom vydělal: Fond Y Soft Ventures, který do Sewia investoval v roce 2015 jeden milion dolarů (tehdy kolem 24 milionů korun) a držel podíl 20 procent (po čtyřiceti procentech ve firmě drželi zakladatelé Milan Šimek a Ľubomír Mráz). „Sewio bylo jednou z našich prvních investic a jeho prodej představuje první exit pro Y Soft Ventures. Jsme velmi spokojení s tím, jak se naše investice zhodnotila, ale hlavně máme radost, kam to Milan a Ľubomír zvládli dotáhnout. Na Sewiu se zároveň ukazuje, že naše strategie investovat do hardwarových projektů a podporovat je mimo jiné sdílením výrobních kapacit Y Softu nese své ovoce, a to bez ohledu na to, že hardware je zkrátka hard,“ komentuje Lukáš Konečný za Y Soft Ventures.

Co bude dál: Sewio se integruje pod HID, avšak bude nadále působit pod svou značkou. Ve firmě zůstávají současní zaměstnanci včetně managementu a majitelů, kdy Šimek působí jako ředitel a Mráz jako technologický ředitel. Sewio bude do budoucna těžit z obchodních příležitostí své mateřské společnosti.