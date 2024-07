Joe Biden odstoupil a do pokladny začaly téct desítky milionů dolarů. Sáhnout na ně může Harrisová

Uložit 0

Když Joe Biden v neděli večer našeho času oznámil své rozhodnutí odstoupit z klání o Bílý dům, přicházelo na účet amerických demokratů v průměru 200 tisíc dolarů za hodinu. Pár desítek minut poté už se objem darů zvýšil na 11,5 milionu dolarů za hodinu a demokraté následně obdrželi nejvyšší denní počet finančních příspěvků od roku 2020. Klíčovou roli sehrálo, že svou kandidaturu po Bidenově rezignaci potvrdila jeho viceprezidentka Kamala Harrisová, což mnohé sympatizanty jak uklidnilo, tak povzbudilo.

Digitální stratég Demokratické strany Kenneth Pennington popsal okamžik jako možná největší fundraisingový úspěch v historii strany. Od Bidenova nedělního oznámení se partaji v čele s někdejší kalifornskou prokurátorkou Harrisovou podařilo během prvních několika hodin vybrat nejméně 50 milionů dolarů a částka stále rychle roste.

Ke konci června měl přitom Bidenův štáb k dispozici „jen“ 95 milionů dolarů, které získal od sponzorů. Dalších asi 150 milionů pak na kampaň svým prezidentským kandidátům zprostředkovává vedení Demokratické strany (tyto peníze by tedy změnou kandidáta neměly být nijak dotčeny). Tak či onak se ale v kontextu celkových nákladů nejedná – zatím – o velkou částku: v prezidentských volbách z roku 2020 vybral Joe Biden 1.69 miliardy dolarů a 1.68 miliardy během kampaně také utratil.

Biden měl v posledních týdnech nicméně s vybíráním peněz problémy, zejména kvůli spekulacím o fyzické kondici a pochybnostem stran jeho vysokého věku. Po neúspěšné televizní debatě s Trumpem a několika dalších veřejných karambolech, jako když ukrajinského prezidenta nazval Putinem, začala jeho podpora nejen mezi demokraty klesat. Desítky jeho stranických kolegů jej následně vyzvaly k ukončení kandidatury a donátoři omezili přísun peněz.

Democratic fundraising is off the charts right now. Across the board. pic.twitter.com/5MC7uLuau3 — Kenneth Pennington (@penningtonkm) July 21, 2024

Bidenovy problémy s financováním a klesající stranická podpora se projevily i mezi jeho dlouholetými podporovateli z řad hollywoodských celebrit, jako jsou spoluzakladatel Netflixu Reed Hastings nebo herec George Clooney. Ti v posledních týdnech volali po novém demokratickém kandidátovi.

Právě Kamala Harrisová podle všeho naplnila jejich očekávání. Po Bidenově nedělním kroku se někteří významní dárci rozhodli viceprezidentku okamžitě podpořit. Byli mezi nimi například spoluzakladatel sociální sítě LinkedIn Reid Hoffman, finančníci George a Alex Sorosovi a několik známých jmen z Wall Street včetně Blaira Effrona z investiční společnosti Centerview nebo Jonathana Graye ze skupiny Blackstone.

Stručně řečeno: to, co byla dosud Bidenova kampaň, se rychle přeorientovalo a je z toho kampaň Harrisové. Hlavní název se změnil na „Harris for President“ a nová kandidátka po Bidenovi přebrala jeho volební tým, který čítá 1300 pracovníků po celé zemi. Harrisová získala zároveň přístup k veškerým penězům z prezidentovy kampaně. Jelikož byla coby viceprezidentka součástí účetnictví, mělo by dojít k hladkému finančnímu převodu. To je i jeden z důvodů, proč je pravděpodobné, že na ni Demokratická strana nakonec vsadí a stane se z ní oficiální kandidátka: jiní demokratičtí zájemci by peníze nemohli přímo využít a musely by být převedeny na Národní výbor Demokratické strany.

„Pokud Harrisová zůstane na kandidátce jako prezidentský nebo viceprezidentský kandidát, zachová si přístup ke všem fondům,“ řekl pro agenturu Reuters právník Saurav Ghosh. Federální právo totiž říká, že „depozitářem volební kampaně kandidáta politické strany na funkci prezidenta je každý depozitář volební kampaně určený hlavním volebním výborem kandidáta této politické strany na funkci viceprezidenta.“

Ačkoli ještě Harrisová nebyla formálně potvrzena jako stranická kandidátka, žádný jiný významný demokratický lídr neprojevil zájem ji v souboji o nominaci vyzvat. Celonárodní sjezd strany je naplánován až na 19. srpna v Chicagu, virtuální hlasování o kandidátovi či kandidátce by se ale mohlo uskutečnit ještě před tímto datem.

I průzkumy už ukázaly Harrisovou jako jasnou favoritku na zisk demokratické nominace. Co se týče podpory u voličů, tam by se ale podle všeho šance různých demokratických lídrů příliš nelišily – z analýzy společnosti Ipsos vyplývá, že výrazně vyšší preference by v boji s Donaldem Trumpem oproti ostatním možným kandidátům měla jen Michelle Obamová, která ale opakovaně výzvy ke vstupu do politiky odmítla.

Analýzy tak stále favorizují v souboji o prezidentské křeslo Donalda Trumpa, který si v posledních týdnech zajistil mimo jiné i přízeň nejbohatšího muže světa Elona Muska. Ten podle deníku The Wall Street Journal plánuje věnovat až 45 milionů dolarů měsíčně na organizace, které podporují Trumpovo znovuzvolení.