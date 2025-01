Už dost, dejte mi pokoj s Trumpovou apokalypsou. Když se budeme pořád jen strašit, umřeme z leknutí

Co když se mu třeba opravdu povede zatočit s byrokracií prostřednictvím agentury DOGE, kterou zřídil v den inaugurace a povede ji Elon Musk? Co když podobně jako Javier Milei v Argentině ukáže, že existuje i jiná cesta?

Ostatně kam nás rozumná, tradiční politika škrtů a úspor v podání rozumné a tradiční vlády Petra Fialy dovedla? Zhruba tak nikam – byrokracie je stejně rozbujelá a digitalizace se nepohnula ani o píď.

Z nedávného průzkumu, na který upozornil server Lupa, plyne, že čím dál víc lidí je otrávených ze zpravodajství a odcházejí od něj, protože je negativní a plné špatných zpráv. Taková je povaha klasických médií, ze strachu tyjí – ovšem co platilo dřív, ztrácí nyní na síle. Čtenáři, posluchači a diváci mají nepřeberné množství jiných alternativ, kam obrátit svou pozornost – a to je zásadní změna oproti ještě ne tak vzdálené minulosti.

Neznamená to, že novináři mají rezignovat na věcnou kritiku. Jenže je rozdíl mezi jí a hysterií. Bohužel mám pocit, že ve veřejném prostoru převažuje právě ta nevyvážená, hašteřivá poloha. Což platí i pro druhou stranu, stejně mi totiž vadí vypočítaví protrumpovští vítači. Zvláště pak ti, kteří se ještě před pár lety stavěli na piedestal obrany demokracie a svobody slova před nástupem jiného populisty – Andreje Babiše.

Říká se, že Američané mají ve svých genech optimismus, že zkrátka věří, že zítřek bude lepší než dnešek. Je to jejich vnitřní motor. Zkusme si místo škarohlídství naordinovat to samé. Jestli někdo potřebuje pozitivní vzpruhu a víru, že bude dobře, je to právě Česko a Evropa, které se potácí v podivné hibernaci.

Tušíme, kde jsme a kam bychom měli jít, ale nevíme přesně, jak do toho a zda to zvládneme. Trump na nás proto působí jako šok. A hrozí, že z leknutí dostaneme infarkt. Jenže tady se sluší opět zvolat: Dost! Dejte mi pokoj!

Zkusme si radši představit, že se nám podaří restart, pojďme se soustředit na to, aby zítřek byl lepší než dnešek, bez ohledu na to, jestli se Mexický záliv bude jmenovat Mexický záliv. Jestli totiž machové Trumpova typu něco dokáží ocenit, jsou to sebevědomí partneři a protivníci. To teď nejsme, a když si budeme opakovat, jak moc špatné to je a bude, tak ani nebudeme.