Sociální síť TikTok v USA přestala fungovat. Její zákaz ale zřejmě odloží nový prezident Donald Trump

Sociální síť TikTok, kterou používá kolem 170 milionů Američanů, ve Spojených státech v sobotu večer místního času přerušila činnost. Uživatelé čínskou firmou vlastněné sociální sítě dostali zprávu, že aplikaci kvůli zákazu nelze používat. Aplikace TikTok je momentálně nedostupná také v obchodech s aplikacemi Google Play a App Store. Nefunkčnost sítě na území USA by však nemusela mít dlouhého trvání, situace pravděpodobně změní Donald Trump, který se v pondělí oficiálně ujme prezidentského úřadu.

Podle zákona přijatého loni a potvrzeného v pátek soudem měla platforma TikTok do neděle 19. ledna přerušit spojení se svou mateřskou společností ByteDance, která sídlí v Číně, nebo činnost v USA ukončit, aby se vyřešily obavy, že představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Nakonec se rozhodla svou činnost ve Spojených státech přerušit.

„V USA byl přijat zákon zakazující TikTok, což bohužel znamená, že TikTok prozatím nemůžete používat. Máme štěstí, že prezident Trump naznačil, že s námi bude spolupracovat na řešení, jak TikTok obnovit, jakmile se ujme úřadu. Zůstaňte prosím na příjmu,“ uvádí se ve zprávě, kterou obdrželi uživatelé aplikace. Zpočátku v ní zmínka o Trumpovi nebyla, jak upozornil youtuber Maruqes Brownlee (viz tweet níže).

Tiktok has adjusted their closing message pic.twitter.com/FcnG3BfAcl — Marques Brownlee (@MKBHD) January 19, 2025

Čínská aplikace pro sdílení krátkých videí, která uchvátila téměř polovinu všech Američanů, po pátečním rozhodnutí soudu oznámila, že pokud vláda končícího prezidenta Joea Bidena neposkytne jednoznačné ujištění, že nebude vymáhat zákon vedoucí k zákazu TikToku, síť se v USA v neděli odmlčí.

Bílý dům v pátek uvedl, že aplikace by měla zůstat Američanům k dispozici, ale vzhledem k načasování rozhodnutí nejvyššího soudu se má věcí zabývat až příští administrativa, která se ujme svých pravomocí v pondělí 20. ledna. Varování TikToku pak Bílý dům označil za trik a uvedl, že nevidí důvod, proč by TikTok nebo jiné společnosti měly před pondělním nástupem nové vlády podnikat nějaké kroky.

Nově zvolený americký prezident Donald Trump v sobotu uvedl, že po svém pondělním nástupu do funkce s největší pravděpodobností rozhodne o 90denním odkladu zákazu TikToku. „Myslím, že by to určitě byla možnost, kterou bychom zvážili. To 90denní prodloužení je něco, co se nejspíš udělá, protože je to vhodné. Víte, je to vhodné. Musíme se na to pozorně podívat. Je to velmi závažná situace,“ řekl Trump v rozhovoru pro NBC News a dodal: „Pokud se pro to rozhodnu, pravděpodobně to oznámím v pondělí.“

S přispěním ČTK