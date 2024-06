V umělé inteligenci teď všechny drtí Nvidia. Čipy pro AI počítače a mobily dávají šanci konkurenci

Uložit 0

Komentář Williama George Kubika, analytika J&T Banky: V poslední době je termín umělá inteligence (v angličtině hlavně zkráceně AI) natolik populární, že byl zmíněn u 45 procent všech společností v indexu S&P 500 během reportování výsledků za první kvartál tohoto roku. Přitom jde o 225 firem, a to nejen ze sektoru technologií, ale i financí, služeb, médií, zdravotnictví nebo telekomunikací. Tento termín je spojen především s velkými jazykovými modely, které byly vytvořeny pomocí superpočítačů za podpory armády datových center naplněných čipy, které umožňují masivní zpracování dat.

Tyto modely najdeme na cloudu a přístup k nim je pouze přes internetové připojení. Co však investoři zatím téměř opomíjejí, jsou v pozadí se rýsující nové segmenty AI počítačů a telefonů, které tento rok přichází na trh a představují pro mnoho výrobců čipů, zařízení a tvůrců softwarů nezměrné příležitosti. V tomto případě se bude cílit primárně na koncového uživatele.

V první polovině tohoto roku představil Microsoft nový AI počítač Copilot+ (též Copilot Plus), který umožní využívat AI bez nutnosti připojení k internetu. Tím se liší od výše zmíněných supermasivních modelů jako ChatGPT, Llama či Gemini. Takový počítač je postaven na menším AI modelu a co je hlavní, nepohání jej téměř nedostupný, vysoce výkonný GPU čip, nýbrž jednodušší, leč taktéž velice výkonný CPU čip (neboli procesor).

Například pro Copilot+ je využíván čip Snapdragon X Elite od společnosti Qualcomm. Microsoft předpokládá, že v následujících dvanácti měsících prodá okolo 50 milionu kusů. Zajímavým faktem zůstává, že v rámci CPU čipů vhodných pro AI systémy se lídr segmentu, společnost Nvidia, zatím vůbec neangažuje, byť již ve vývoji jeden čip má, a to ve spolupráci s firmou MediaTek.

To dává ostatním firmám jako Qualcomm, AMD nebo Intel možnost získat významný tržní podíl. A zároveň to dává naději, že Nvidia nebude držet prim jako u AI GPU trhu, na kterém má podíl okolo 85 až 90 procent. Ostatně zmíněné společnosti vskutku neváhaly a už představily nové čipy AMD Ryzen AI 300 nebo Intel Lunar Lake, které mají právě čipu Snapdragon od Qualcommu konkurovat.

Zároveň se zde může ukázat architektura čipů od společnosti Arm jako ta efektivnější a nákladově úspornější než architektura x86 od Intelu. Avšak především energetická úspora a samotný výkon rozhodnou, kdo bude držet pomyslné čipové žezlo.

Foto: Microsoft Počítače Microsoft Copilot+ mají neurální procesor (NPU) pro umělou inteligenci

Odhady Morgan Stanley, JP Morgan Chase nebo Goldman Sachs předpokládají, že v příštím roce budou okolo 22 až 28 procent z celkových prodaných počítačů tvořit AI počítače, v roce 2026 to bude až 60 procent a do konce dekády již téměř každý prodaný kus. Jiné odhady, například podle Bank of America, jsou konzervativnější a předpokládají, že prodeje AI počítačů budou v příštím roce představovat okolo devíti procent z celkového prodeje počítačů. V roce 2026 pak zhruba 26 procent a do roku 2028 to bude polovina.

V rámci AI telefonů společnost Mizuho odhaduje, že již tento rok bude prodáno asi 170 milionů kusů a do roku 2028 to bude lehce přes miliardu. Celkově se tedy pohybujeme v širokém intervalu odhadů a nelze zatím přesně určit, jak velký podíl AI počítače a AI telefony na celkovém prodeji budou mít. Nicméně ať tak či onak, bavíme se o více než miliardě a půl prodaných zařízení do konce dekády.