Vánoční překvapení. Guns N‘ Roses jedou do Hradce, Prahu ovládnou Ricky Gervais a Katy Perry

Jedni pobláznili svět svými rockovými tóny a neutuchající energií, druhá opanovala hudební žebříčky díky svým chytlavým popovým megahitům a třetí baví mezinárodní publika skrze sarkastický humor. A jestli mají něco společného, je to jejich umění strhnout davy, o což se pokusí i v Česku, kde se v nadcházejících měsících objeví Guns N‘ Roses, Katy Perry a Ricky Gervais.

Příští rok bude opět hudebně výživný. Vedle Imagine Dragons nebo Iron Maiden se do Prahy chystá i rapper G-Eazy, popová královna Billie Eilish, nestárnoucí Robbie Williams nebo extravagantní zpěvák Lenny Kravitz. Světových koncertů ale není nikdy dost, a proto se teď v jeden moment sešlo oznámení hned tří dalších velkých jmen.

Guns N‘ Roses

Na své si v polovině roku přijdou fanoušci nefalšovaného amerického rocku, který už dlouhé dekády představují Guns N‘ Roses v čele s Axlem Rosem. Ti vystoupí při příležitosti třicetiletých narozenin hudebního festivalu Rock for People, a to v rámci speciální show, která se v Hradci Králové odehraje 15. června.

Guns N‘ Roses tak vystoupí jen den po skončení festivalu, který patří k zásadním zastávkám všech hudebních fanoušků. Ostatně letos k tomu budou mít obzvlášť velký důvod, protože přijedou znovuzrození Linkin Park s novou zpěvačkou, která přebírá místo po zesnulém Chesteru Benningtonovi.

Katy Perry

V říjnu pak do hlavního města dorazí popová hvězda Katy Perry, autorka jedněch z nejchytlavějších rádiových skladeb. Hity I Kissed a Girl, Hot N Cold, Firework nebo Dark Horse jí pomohly k tomu, aby za svou kariéru prodala přes sedmdesát milionů desek a více než 140 milionů skladeb.

Možná i s těmito nadčasovými peckami poblázní pražskou O2 arenu, kam přijede 30. října v rámci svého celosvětového turné The Lifetimes Tour.

Ricky Gervais

Ve stejný měsíc – a do stejné haly – zavítá i Ricky Gervais. To sice není hudebník světových kvalit, ale jeden z nejslavnějších stand-up komiků, který si nebere servítky vůbec s ničím. Do české metropole se vrací po více než dvou letech a přiveze koncept Mortality, ve kterém bude pitvat absurdity života.

Jak je u něj zvykem, část výdělku z lístků bude posílat na dobrou věc. Ostatně ze svého globálního turné Armageddon, jehož sestřih se dostal i na Netflix, poslal téměř dva miliony liber charitativním organizacím starajícím se o zvířata. Češi jeho humor poznají 4. října.

Lístky na všechna představení se oficiálně začínají prodávat v pátek 13. prosince, mimo jiné v síti Ticketmaster. Guns N‘ Roses začínají na ceně 1 990 korun, Katy Perry stojí minimálně 2 290 korun a Ricky Gervais startuje na částce 1 790 korun. O pár dní dříve začíná předprodej pro členy klubu Live Nation.