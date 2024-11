Znovuzrození Linkin Park míří do Česka. V létě vystoupí na festivalu Rock for People

Uložit 0

Návrat kapely Linkin Park po sedmi letech od tragické smrti frontmana Chestera Benningtona patří mezi největší letošní události hudební scény. Není proto divu, že je kapela na roztrhání a pro příští festivalovou sezonu se jedná o jedno z nejsilnějších jmen. Již nyní je však jasné, že si jejich velký comeback budou moci vychutnat i Češi. V sobotu 14. června vystoupí na 30. ročníku festivalu Rock for People.

„Nikdy by mě nenapadlo, že budeme mít na Rock for People umělce, který je pro danou sezonu nejvíc ‚hot jménem‘ v celosvětovém kontextu, a my budeme jedním z prvních vyvolených festivalů, který kapelu získal. A ono se to stalo,“ říká plný dojmů zakladatel festivalu Michal Thomes. „Oslavy 30. narozenin Rock for People jsem si nemohl vysnít lépe.“

Přestože festival ve své historii přivítal řadu hvězd světového formátu, jmenovitě například Green Day, Muse nebo Bring Me the Horizon, dá se vystoupení Linkin Park, navíc v sobotním termínu, označit za zlatý hřeb. Když si před sedmi lety frontman kapely Chester Bennington vzal život, nedokázala si řada fanoušků ani členové původně nu-metalové a později rockové kapely Linkin Park představit její pokračování. Bennington, který dlouhodobě trpěl depresemi a bojoval s návykovými látkami, představoval srdce skupiny, bez něhož se zdál být návrat kapely nemožný.

Letos v září se však objevily náznaky, že kapela chystá comeback. A skutečně, Linkin Park vstali z popela, oznámili novou desku a vydali singl s názvem The Emptiness Machine, se kterým odstartovali novou éru svého působení.

Zároveň se novou zpěvačkou kapely stala Emily Armstrong, okolo které se sice vyrojila řada kontroverzí, to však nemění nic na tom, že se na pódia vrátila jedna z legend. Skladby jako Numb, What I’ve Done, Faint, Burn It Down, Somewhere I Belong a mnoho dalších milují fanoušci po celém světě.

Jubilejní ročník však nebude jen o Linkin Park. Druhou oznámenou hvězdou festivalu bude kapela Slipknot, která se do Parku 360 u Hradce Králové vrací po dvou letech. Spolu s festivalem i zakuklení metalisté oslaví na pódiu 30 let své existence.

Návštěvníci se mohou dál těšit na irskou post-punkovou kapelu Fontaines D.C., bristolské bouřliváky Idles a dlouho požadované Motionless In White. Do Hradce se opět vrátí američtí rockeři Skillet a vystoupí také švédští metalisté z In Flames. Nebudou však chybět ani čeští interpreti jako například Ewa Farna. Do konce roku chtějí pořadatelé prozradit téměř kompletní line-up.

Pokud po dočtení tohoto článku okamžitě vyrazíte lovit lístky, nemusíte spěchat. Z důvodu očekávaného obrovského zájmu se organizátoři rozhodli prodej vstupenek pozastavit a opět ho spustí v pondělí 18. listopadu v 10 hodin na tomto odkazu.