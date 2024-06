Ve vesmíru vás nikdo neuslyší křičet. Do kin míří Vetřelec: Romulus, teď dostal nový trailer

Uložit 0

Vetřelec Ridleyho Scotta z roku 1979 patří přinejmenším do první desítky nejlepších hororů, jaké kdy vznikly. Děsivé střípky mimozemského monstra, stísněné prostory osamělé vesmírné lodě, hrozba smrti za každým rohem, ohlušující ticho. Z následujících filmů se každý vydal trochu jiným směrem, tomu prvnímu se ale žádný nedokázal vyrovnat. Novinku Vetřelec: Romulus nejspíš čeká stejný osud, jeho tvůrci jsou ale rozhodnutí udělat vše pro to, aby horor, který původní snímek představil, znovu oživili.

Vetřelec: Romulus se vrací ke kořenům, a to jak typem příběhu, který chce vyprávět, tak časovým zařazením. Odehrává se někde mezi událostmi prvních dvou Vetřelců a má velice přímočarý námět: na začátku představí skupinu nic netušících lidí na vzdálené planetě, kde je přepadnou xenomorfové. Naprostá většina hrdinů pravděpodobně nepřežije.

První upoutávka zveřejněná v březnu tento koncept, spolu s nejedním odkazem na předchozí filmy, demonstrovala velice efektivně. Viděli jsme potemnělé stísněné chodby vesmírné lodi, jimiž se rozléhal zoufalý křik a prchali panikařící lidé. Dokonce se zde objevil ikonický záběr ženy osvícené reflektorem a držící zbraň. Právě tak před více než čtyřiceti lety Ellen Ripleyová vstoupila do historie coby jedna z nejvýraznějších hrdinek kinematografie.

Nový trailer odhaluje trochu více – lidská posádka se na opuštěnou základnu vydá splnit nějakou misi, aniž by cokoliv věděla o vetřelcích, základní motivy jsou ale zcela jasné. Romulus bude o holém přežití a jeho cílem není rozšiřovat univerzum Vetřelce nebo se pouštět do filosofických úvah o lidství, ale vyděsit.

Režisér a scenárista novinky Fede Álvarez, stojící za remakem Lesního ducha z roku 2013 a Smrtí ve tmě, podle všeho dobře ví, jak na to. Server The Hollywood Reporter zmiňuje hlavně jednu scénu, od níž si filmaři slibují podobný šok jako ze scény „porodu“ xenomorfa v prvním Vetřelci. Herečka Isabela Merced její sledování popsala jako velice nechutnou zkušenost, která desítku lidí shromážděných kolem monitoru přinutila odvrátit zrak.

Obecně si má Romulus brát mnohé od svých předchůdců, ať už jde o návaznost děje, nebo fiktivní reálie, ale také design, detaily zobrazovaných technologií nebo techniky natáčení. Pro Álvareze bylo důležité, aby jeho film náležitě respektoval to, z čeho vzešel, a fanouškům nabídl mnoho momentů, které jim budou povědomé. V praxi to samozřejmě znamená přímé odkazy jako výše zmíněný záběr s ženskou hrdinkou držící zbraň, ale také zákulisní práci.

Filmaři nechtěli využívat počítačové vizuální efekty tam, kde to nebylo nutné, pracovali tedy v maximální možné míře s roboty, loutkami a podobně. Dokonce si k tomu přizvali lidi, kteří ve svém mládí pracovali na Vetřelcích, tedy druhém díle, který vznikl pod taktovkou Jamese Camerona. „Jsem posedlý vyhýbáním se zeleným plátnům, takže jsme každé monstrum a kulisy stavěli prakticky,“ poznamenal režisér pro The Hollywood Reporter. Digitální efekty samozřejmě mají svoje místo, ale „když jde o přímý kontakt tváří v tvář a o momenty s příšerami, nic nedokáže konkurovat skutečné věci,“ dodal.

Reprofoto: 20th Century Studios/YouTube Hned první teaser novinky Vetřelec: Romulus jasně odkazuje na původní film Ridleyho Scotta

Romulus zároveň nemá být jen snahou znovu oživit „staré dobré časy“ a utápět se v nostalgii. Snímek má záměr přinést i něco nového, jako například zmíněnou „nechutnou“ scénu, která prý v žánru hororového sci-fi nemá obdobu. „Lidé u těchhle filmů chtějí to samé, ale jinak,“ řekl Álvarez v rozhovoru pro The Hollywood Reporter.

Prakticky v průběhu celého kreativního procesu svoje rozhodnutí konzultoval s producentem snímku a režisérem původního Vetřelce Ridleym Scottem a také Jamesem Cameronem, režisérem zmíněného druhého dílu. Oba prý byli z výsledku nadšení. Jakmile Romulus viděl Scott, hodinu údajně Álvarezovi vysvětloval, co vše se mu líbilo. „Jeden z největších komplimentů, co mi řekl, bylo: ‚Má to skvělé dialogy. To jsi psal ty?‘ A já jen odpověděl: ‚Ano!‘,“ popsal Álvarez.

Vetřelec: Romulus měl původně vyjít jen na streamovací službě podobně jako nedávné oživení jiné věděckofantastické hororové ságy Predátor: Kořist. Nakonec se ale snímek vydává i do kin – do těch českých dorazí 15. srpna. Na příští rok se pak chystá také první hraný seriál z univerza Vetřelce, odehrávat se bude na Zemi několik desítek let před událostmi prvního filmu.