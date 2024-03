Vesmírem se křik nerozléhá, vesmírnou stanicí ale ano. V traileru se představuje Vetřelec: Romulus

Uložit 0

První Vetřelec z roku 1979 je asi nejslavnější sci-fi horor v dějinách a neméně známý je také slogan z jeho plakátů: „In space no one can hear you scream“ (Ve vesmíru vás nikdo neuslyší křičet). Už tehdy šlo o poněkud ironickou hlášku, protože v útrobách vesmírné lodi Nostromo, kterou napadl neznámý mimozemský organismus, si diváci vyslechli křiku až až. Novinka Vetřelec: Romulus se podle všeho bude snažit udělat vše pro to, aby tomuto odkazu vzdala hold.

Její příběh se pro to vydá do období někde mezi událostmi prvních dvou filmů, tedy Vetřelce a Vetřelců. Na začátku se seznámíme se skupinou nic netušících mladých lidí na vzdálené planetě, kde je přepadnou xenomorfové. Další zápletka má být podle všeho velice přímočará – mezi hrdiny a krvelačnými mimozemšťany se strhne brutální boj o přežití, v němž jedna strana má zcela zásadním způsobem navrch.

Romulus má zcela očividně představovat návrat ke kořenům vetřelčí ságy, kdy šlo primárně o terorizování nebohých lidí a publika. Tolik je zřejmé i z první upoutávky ukazující potemnělé prostředí vesmírné stanice, jejímiž chodbami se rozléhá zoufalý řev. Hned druhý dlouhý záběr, proplouvající interiérem stanice a končící u zakrváceného hibernačního lůžka, přitom demonstruje, že půjde o plnohodnotný „vyvražďovací“ horor s omezenou přístupností.

Právě s takovým formátem má režisér Fede Álvarez velice dobré zkušenosti. V roce 2013 totiž celovečerně debutoval remakem legendárního krváku Lesní duch a o tři roky později na něj navázal thrillerem Smrt ve tmě o vysloužilém slepém vojákovi, který postupně likviduje zloděje, co se mu vloupali do domu. Álvarez otevřeně přiznává, že jeho záměrem v novince je přímo navázat na odkaz prvních dvou Vetřelců Ridleyho Scotta a Jamese Camerona, zkombinovat jejich vlivy a přidat také něco vlastního.

„Dávali jsme si velmi záležet na tom, aby vše sedělo a zapadalo do celkového příběhu vetřelčí franšízy, a to nejen dějově, ale také zpracováním. Mluvil jsem s Ridleym Scottem jako s producentem a o scénáři si dlouze povídal s Jamesem Cameronem,“ vysvětlil Álvarez v rozhovoru pro server Variety. Dodal, že jednak pracovali s dobovými filmařskými technikami, jako jsou miniatury, jednak aplikovali i moderní způsoby natáčení, aby vznikla zajímavá kombinace starého a nového.

V tomto ohledu by se Romulus měl výrazně vymykat filmům z univerza Vetřelce z minulé dekády. Jak Prometheus, tak Vetřelec: Covenant se snažily o podstatné rozšíření mytologie fiktivního světa a podle mnoha diváků tím ztratily velkou část z původního kouzla franšízy, která byla postavená na strachu z neznáma, napětí a akci.

Podstatně jiným směrem se má vydat další projekt z hororové ságy, první hraný seriál o vetřelci. Na rozdíl od všech filmů se má odehrávat na Zemi, několik desítek let před událostmi Vetřelce. Zaměří se prý zejména na obří korporaci Weyland-Yutani, která dominuje operacím ve vesmíru, a její konkurenční boj s ostatními. Seriál se právě natáčí a premiéra se očekává někdy v první polovině příštího roku.

Vetřelec: Romulus měl původně sloužit jen jako menší projekt určený pro streamovací službu Hulu. Studio se ale nakonec rozhodlo, že ho pošle i do kin. Premiéra je stanovená 15. srpna.