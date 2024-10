Velkolepá hokejová akce v Praze opět neproběhne. Organizátoři zrušili prosincové Winter Hockey Games

Uložit 0

Do třetice všeho dobrého? V případě očekávané hokejové akce pod širým nebem v Praze, na kterou organizátoři znovu horlivě lákali, to tak úplně neplatí. Winter Hockey Games, které měly českým divákům nabídnout několik exkluzivních šlágrů přímo na Letenské pláni, se totiž ani letos neuskuteční. Na oficiální důvod, jehož uvedení si CzechCrunch potvrdil, se zatím čeká.

Původně se mělo na konci roku 2020 hrát na ledové ploše ve Špindlerově Mlýně, přímo pod sjezdovkami, to ale zastavil covid a přísná opatření s ním spojená. Pak pořadatelé oznámili, že se akce přesouvá do Prahy, kde však neproběhla ani v roce 2022 a ani o rok později, jak se spekulovalo. Takže letos? Bylo to oficiálně potvrzeno, ale…

Premiérový ročník Winter Hockey Games sliboval mnohé: vedle extraligových duelů mezi Spartou a Kometou, Českými Budějovicemi a Plzní a Slovanem Bratislava a Košicemi měli diváci vidět také zápas německé ligy mezi Wolfsburgem a Mnichovem. Představit se měly i prvoligové týmy Slavie a Vsetína, očekával se také příjezd českých a slovenských legend v rámci exhibičního klání.

CzechCrunch jako první v polovině dubna potvrdil, že se akce bude na Letenské pláni v Praze konat – a chystalo se vybudování arény až pro šestnáct tisíc hokejových nadšenců. Podle plánu měly Winter Hockey Games vypuknout 5. prosince s tím, že by trvaly až do osmého. Připravovala se velká fan zóna, čekal se zástup známých hokejových jmen. Zkrátka ideální scénář pro fanoušky.

Jenže teď se ukázalo, že z hokejové události roku nic nebude. Opět. Jak uvedl server Sport.cz, v pátek měl vybraným novinářům přijít e-mail, že se pondělní tisková konference, která měla na Winter Hockey Games lákat i přes účast hokejových ikon Patrika Eliáše či Jakuba Voráčka, ruší. Důvod nebyl udán. Dnes se navíc přestaly prodávat i vstupenky.

Čekáme na uvedení důvodu, poté bude článek aktualizován.