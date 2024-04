Šest hokejových zápasů pod širým nebem? V Praze na Letenské pláni se plánují tribuny pro 16 tisíc lidí

Uložit 0

Původně se mělo hrát na ledové ploše ve Špindlerově Mlýně přímo pod sjezdovkami, to ale nadvakrát zhatil covid a přísná opatření. Pak pořadatelé Winter Hockey Games oznámili, že událost přesouvají do Prahy. V posledních dvou letech se ale ani tam nedokázala proti původním plánům zrealizovat. Teď to vypadá, že se agentura Eniva Andrey Bársonyové pokusí velkolepou hokejovou událost udělat na konci letošního roku na pražské Letenské pláni, kde se má postavit dočasný stadion pro více než 16 tisíc diváků. A pod širým nebem mají hrát Sparta s Kometou nebo hokejové legendy. Ukázal to oficiální web akce.

Aktuálně už je web na adrese winterhockeygames.com pod heslem a podrobnosti o chystané akce tak nejsou k dohledání. Organizátoři ho však během středečního dne patrně omylem zveřejnili a redakci CzechCrunche několik zdrojů potvrdilo, že se o několikadenní události, která by měla do hlavního města přilákat desítky tisíc hokejových fanoušků, skutečně jedná. Pokud vše klapne, odehrálo by se na Letenské pláni pod hlavičkou Winter Hockey Games od 5. do 8. prosince hned šest zápasů, včetně dvou zápasů české extraligy.

„Akce nabídne široký program s předvánoční atmosférou, včetně utkání legend, dva zápasy předních týmů extraligy, utkání univerzit, ale i dnů věnovaných dětským klubům a školám. Navíc bude celá veřejnost zvána do velmi rozsáhlé fanzóny, která bude postavena u stadionu. Akce se bude konat v obrovském hokejovém stánku pro více jak 16 000 diváků s přímým výhledem na Pražský hrad a katedrálu,“ stálo v popisu Winter Hockey Games na oficiálním webu, který v tuto chvíli není dostupný.

Garanty akce mají být osobnosti v čele s bývalým reprezentačním trenérem Slavomírem Lenerem a bývalými hokejisty Jakubem Voráčkem a Patrikem Eliášem. Záštitu nad akcí by měli mít pražský primátor Bohuslav Svoboda a starosta Prahy 7 Jan Čižinský, s nímž měli zástupci organizátorů jednat o možnostech využití Letenské pláně. Na ní má totiž přímo naproti stadionu fotbalové Sparty stát ledová a také čtyři velké montované tribuny, které pojmou přes šestnáct tisíc diváků.

Foto: Winter Hockey Games / CzechCrunch Plánovaný areál pro Winter Hockey Games na Letenské pláni

Celá akce má být zároveň připravována ve spolupráci s Asociací profesionálních klubů ledního hokeje (APK), která mimo jiné řídí extraligu, tedy nejvyšší českou hokejovou soutěž. Agentura Eniva jakožto pořadatel akce na dotazy CzechCrunche nereagovala. Její přípravy nicméně pro CzechCrunch potvrdil Martin Loukota, ředitel extraligy.

„Můžeme potvrdit, že již několik měsíců jednáme o možnosti uspořádat v Praze extraligová utkání pod širým nebem, ale v současné chvíli není potvrzen přesný harmonogram a další důležité detaily. Bližší informace budou oznámeny na tiskové konferenci, která se uskuteční až po vyvrcholení aktuálně probíhajícího Play off Tipsport extraligy ledního hokeje, kam nyní upínáme veškerou pozornost,“ uvedl na síti X.

Součástí plánovaného programu, který byl rovněž zveřejněn na oficiálním webu akce, mají být zápasy mezi Škodou Plzeň a Motorem České Budějovice a také Sparty s Kometou Brno. V plánu také je, že Winter Hockey Games otevře utkání v rámci mezinárodního univerzitního turnaje o pohár Prahy mezi českým a slovenským výběrem.

„Dostali jsme příležitost ukázat Univerzitní hokej na Winter Hockey Games a nemohli jsme této spektakulární akci na Letné odolat. Univerzitní hokej má dnes v českém hokeji své místo, zažívá velký boom jak divácký, tak sportovní a my jsme připraveni na akci divákům ukázat výběr toho nejlepšího, co máme, v konfrontaci proti slovenskému výběru univerzitního hokeje,“ uvedl pro CzechCrunch Tomáš Hlaváč, předseda České asociace univerzitního hokeje.

Foto: Winter Hockey Games / CzechCrunch Plánovaný program Winter Hockey Games 2024

Redakce CzechCrunche oslovila také všechny další aktéry, kteří se zatím k události nijak nevyjádřili. Mezi nimi jsou i hokejové týmy Slovan Bratislava a Košice, kteří se mají pod širým nebem utkat v rámci nejvyšší slovenské soutěže. Do Prahy má zavítat také německá extraliga prostřednictvím souboje Ingolstadtu s Eisbären Berlín. Ve čtvrtek a pátek se má odehrát po jednom utkání, v sobotu dvě a v neděli také.

Celá akce má vyvrcholit soubojem hokejových legend, kde český výběr nastoupí proti hráčům z celého světa. Právě Zápas legend má již agentura Eniva za sebou, před rokem v O2 areně uspořádala zápas Česko vs. Slovensko v rámci pětadvacátého výročí od triumfu českých hokejistů na olympiádě v Naganu. Zda se ale vůbec celá akce skutečně uspořádá, zatím není jisté. Winter Hockey Games se totiž měla konat v posledních letech již několikrát, ale ani jednou to nevyšlo.

Poprvé bylo vše připravováno na konec roku 2020 ve Špindlerově Mlýně, kde se kluziště s tribunami pro několik tisíc diváků plánovalo přímo na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru. Tehdy se však nemohla akce uspořádat kvůli propuknuté pandemii koronaviru. Nakonec to nevyšlo ani o rok později, kdy již byl téměř celý areál s kapacitou 7 500 diváků připravený, ale podle covidových opatření by na zápasy mohlo tehdy přijít maximálně tisíc fanoušků. A tak se ji organizátoři rozhodli opět přeložit.

Pak bylo oznámeno, že se akce přesouvá do Prahy, kde však neproběhla ani v roce 2022 a ani o rok později, jak se spekulovalo. Hlavní tváří celé akce byl Jaromír Jágr a před názvem Winter Hockey Games svítila ještě značka D+D Real, za kterou stojí pardubický podnikatel a majitel hokejového Dynama Pardubice Petr Dědek. Právě Dynamo se původně mělo na akci objevit. Podle uniklého programu ale na případné letošní akci figurovat nebude a je tak pravděpodobné, že u toho nebude ani developerská společnost D+D Real.

Pokud se akce uskuteční, v platnosti by měly být i nadále vstupenky, které si fanoušci koupili na předchozí zrušený ročník. Organizátoři prý zároveň plánují letos v srpnu v O2 areně zopakovat i zmíněný Zápas legend.