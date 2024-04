V Praze na Letné vyroste hokejová aréna pro 16 tisíc lidí. Odehraje se tu několik zápasů pod širým nebem

Uložit 0

Hokejová extraliga poznala o víkendu po strhující jízdě Ocelářů Třinec již popáté za sebou stejného vítěze. Sedmý finálový zápas ukončil letošní ročník nejvyšší tuzemské hokejové soutěže, a zatímco nyní všichni upírají zraky k mistrovství světa, které zanedlouho vypukne v Praze a Ostravě, nadešel čas také na oznámení premiérového ročníku Winter Hockey Games. O velkolepé akci na Letenské pláni, kde se bude hrát hokej pod širým nebem, CzechCrunch informoval již v polovině dubna. Nyní je vše oficiálně potvrzeno.

První ročník Winter Hockey Games proběhne od 5. do 8. prosince na pražské Letenské pláni, kde má být vybudována aréna pro více než šestnáct tisíc diváků. Ty má navíc na akci přilákat také rozsáhlá fanzóna a další doprovodný program. Hlavním tahákem ale pochopitelně budou samotné zápasy, které nabídnou jak dva souboje domácí hokejové extraligy, tak univerzitní klání nebo představení českých legend proti světovému výběru.

„Připravujeme zcela unikátní hokejovou ‚mikulášskou‘ nadílku, jejímž cílem je nabídnout českému divákovi špičkový hokej z nejvyšších soutěží tří zemí střední Evropy,“ říká Andrea Barsony z pořádající agentury Eniva. Ve čtvrtek 5. prosince se v rámci Mezinárodního univerzitního turnaje o pohár Prahy mají utkat český a slovenský výběr. V pátek se odehraje extraligový zápas mezi Škodou Plzeň a Motorem České Budějovice, na který pak v sobotu naváže duel Sparty s Kometou Brno.

Neděle vyvrcholí soubojem legend. „Dle složení jednotlivých utkání je asi všem hokejovým fanouškům zřejmé, že kvalita na ledu chybět nebude – a emoce taky ne, vždyť se pokaždé bude jednat o souboj tradičních rivalů. Věřím, že cestu na Letnou si najdou nejenom čeští, ale také slovenští a němečtí milovníci hokeje,“ dodává Andrea Barsony.

Složení utkání slovenské a německé extraligy, které doplní víkendový program v rámci pátého a šestého zápasu, bude potvrzeno v nejbližších týdnech. „Jednáme s několika kluby, které mají zájem se na Letné představit,“ uvedl Martin Loukota, ředitel Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APKLH).

Z pohledu české extraligy je podle Loukoty další utkání pod širým nebem pozitivním signálem, který soutěži dodá na atraktivitě. Fanoušci se mohou o prvním adventním víkendu těšit na hokejový areál o rozloze deset tisíc metrů čtverečních, který vyroste na Letenské pláni. Vedle rozlehlých tribun budou připraveny dvě obrovské LED obrazovky, na kterých půjde zápasy taktéž sledovat, a v rámci fanzóny se odehraje několik hudebních vystoupení známých českých a zahraničních interpretů.

„Zápasy pod širým nebem jsou příjemným zpestřením extraligy a jsme rádi, že kluby se k jejich organizaci staví pozitivně. O prosincových Winter Hockey Games jsme s pořadatelskou agenturou jednali několik měsíců – i proto, že projekt zahrnuje hned tři země, není koordinace úplně jednoduchá. Každopádně jsem rád, že se nám vše povedlo dotáhnout do úspěšného konce, a věřím, že fanoušci si úvodní prosincový víkend na Letné užijí,“ dodává Loukota.

Ambasadory celé akce jsou bývalí hokejoví reprezentanti Jakub Voráček a Patrik Eliáš, kteří se představí na ledu během souboje legend českého a světového hokeje. „Český hokej dlouhá léta dominoval světu a nejlepší týmy, včetně Kanady a USA, se před uměním našich hráčů musely sklonit. Pro prosincové utkání se pokusíme dát dohromady sestavu, která bude zahrnovat držitele několika vyhraných Stanley Cupů, olympijských medailí nebo titulů z mistrovství světa. Měla by to být přehlídka toho nejlepšího, co český hokej v posledních letech vyprodukoval,“ plánuje bývalý reprezentační trenér Slavomír Lener.

Prodej vstupenek na Winter Hockey Games začal v úterý 30. dubna ve 13 hodin prostřednictvím sítě Ticketportal. Cena vstupenek se pohybuje od 390 do 1 990 korun, přičemž utkání nabídne v rámci svého vysílání také O2 TV Sport. Prapůvodně se měly Winter Hockey Games uskutečnit už před několika lety ve Špindlerově Mlýně, ale akci, která se již vícekrát odsouvala, několikrát překazil covid. Mezitím pořadatelská agentura Eniva uspořádala loni v O2 areně souboj českých a slovenských legend při příležitosti výročí 25 let od českého triumfu na Zimních olympijských hrách v Naganu 1998 a vyprodala také Zápas legend v Litvínově.