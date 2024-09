Vinted začal nově nabízet také elektroniku. Sluchátka se prodávat mohou, notebooky ne

Uložit 0

Loni se ukázalo, že móda z druhé roky táhne. Internetové tržiště Vinted, které je nerozšířenější v Evropě, je prvním litevským jednorožcem vůbec, startup se navíc minulý rok dostal poprvé za dobu svojí existence do zisku. V tom mají firmu udržet i některé novinky. Ostatně, když se kupuje móda z druhé ruky, proč ne třeba také elektronika?

Na novou prodejní kategorii mohou uživatelé Vinted narazit už od srpna. Dílčí prvky, jako například videohry, bylo možné na platformě prodávat už dříve v sekci zábava. Teď se ale přesunou právě do elektroniky a rozšíří se možnosti prodeje tohoto zboží, které tak získá lepší viditelnost. „Vinted začínal s oblečením a dnes je to velmi dobře známé místo, kam si jdete nakoupit secondhandovou módu. Platí ale také to, že styl může být vyjadřován i jinak než skrze módu a oblečení,“ popisuje pro CzechCrunch tisková mluvčí litevského startupu Magdalena Szlaz.

Na Vinted tak bude nově možné nabízet a prodávat například elektronické čtečky, chytré nebo fitness hodinky, audio zařízení, jako jsou malé přehrávače, sluchátka, přenosná rádia a reproduktory, a příslušenství, které zahrnuje adaptéry, kabely, pouzdra, kryty a folie, nabíječky, držáky na mobilní telefony, selfie tyče, klávesnice pro tablety nebo stativy. U některých z nich platilo podobné pravidlo jako u videoher: směly se prodávat, ale neměly samostatnou kategorii, takže byly málo viditelné.

„Snažíme se reagovat na nové potřeby spotřebitelů tím, že identifikujeme funkce, možnosti či nové služby, které jsou pro naše členy jednoznačně přínosné. A tím je také elektronika,“ dodává Szlaz s tím, že mnoho lidí, kteří na Vinted prodávají či nakupují, mají o kategorii secondhandové elektroniky velký zájem. Chyběl jim k tomu ale prostor.

Nová kategorie se každopádně netýká jakékoli elektroniky. Společnost vymezila, že se přes její bránu nesmějí prodávat například mobilní telefony, počítače, notebooky, tablety, televize, fotoaparáty, powerbanky, žehličky ani vysavače.

Vinted vznikl v Litvě v roce 2008. Milda Mitkute se tehdy měla stěhovat a chtěla se zbavit nepotřebných věcí. Kamarád jí k tomu naprogramoval web, kam nahrála několik kousků oblečení. Nápad se uchytil a postupně se aplikace rozšířila do dalších evropských zemí. Funguje ve Velké Británii, Francii, USA, Kanadě nebo v Polsku. Dohromady je to šestnáctka trhů, ve Vilniusu, Berlíně, Praze, Amsterdamu a Utrechtu má také kanceláře.

V roce 2019 hodnota internetového second handu překročila jednu miliardu dolarů a firma se tak stala prvním jednorožcem ve své domovině. Kromě oblečení se do aplikace postupně přidávaly také kategorie, jako je bydlení, zábava nebo mazlíčci.