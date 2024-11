Vlastní projekty nám pomáhají poskytovat klientům lepší služby, říká česká digitální agentura MD works

Uložit 0

Jak zaujmout v digitálním světě, ve kterém je stále více obsahu, je složité se v něm vyznat a ještě náročnější je upoutat oko potenciálního zákazníka? S tím radí svým klientům v marketingové agentuře MD works, kterou založili Daniel Pech a Martin Jirásek. Během osmi let jejich firma vyrostla po všech stránkách, letos míří za obratem kolem šestadvaceti milionů korun a vedle práce pro klienty, která spočívá v digitálním marketingu či komunikačních strategiích, rozjeli také několik vlastních projektů. Mnoho se při tom naučili a teď prý díky tomu ještě lépe chápou potřeby svých klientů.

„Jako agentura máte občas tendenci zúžit svůj pohled především na poskytovanou službu. To si u rozvoje projektu, za který jste kompletně zodpovědní, nemůžete dovolit,“ vysvětluje v rozhovoru Daniel Pech, spoluzakladatel MD works, který agenturu založil v roce 2016 poté, co mu pod rukama začaly růst zakázky od jeho známých, kteří chtěli pomoci s marketingem. Původně vlastní byznys vůbec stavět nechtěl, ale když se kvůli tomu jeho kamarád Martin Jirásek rozhodl vrátit z Dánska, aby pomohl novou agenturu rozjet, bylo rozhodnuto.

Dnes se v MD works specializují na všechny aspekty online marketingu, pracují převážně pro české firmy, kterým chtějí pomáhat růst, a vedle toho rozvíjí také vlastní kreativní studio. A když už měli všechny potřebné kompetence pod vlastní střechou, pustili se i do zmíněných vlastních projektů, které jim nakonec začaly generovat i nový byznys. „Přitom to je spíše nezamýšlený efekt,“ říká v rozhovoru Daniel Pech. Společně s Martinem Jiráskem popisují, jak se jejich práce vyvíjí i co se během osmi let naučili.

Když jsme se společně bavili před třemi lety, mířili jste obratem k patnácti milionům korun. Jak vypadá letošní rok?

Daniel Pech: Letos překročíme obrat 26 milionů korun, možná to bude i trochu více. Předešlé roky jsme rostli v průměru okolo dvaceti procent ročně. Tento rok se růst ještě zrychlil. V současném zrychlení nám velmi pomáhají věci, které jsme nastavovali v minulých letech. Zahrnuje to především procesy z pohledu řízení projektů, týmu, klientské péče a vzdělávání. Nyní se ukazuje, jak bylo důležité věnovat dostatek času a zdrojů na postavení kvalitních základů, které nám nyní umožňují v pohodě zařadit vyšší rychlostní stupeň.

Foto: MD works Daniel Pech a Martin Jirásek, spoluzakladatelé agentury MD works

Bavili jsme se společně také o tom, že můžete mít sebelepší myšlenku, nicméně zásadní je umět ji i vizuálně prodat. Počítám, že tohle dnes možná platí ještě silněji?

Martin Jirásek: Ano. Obsahu, který na nás působí, je určitě ještě mnohem více než před třemi lety. Vývoj nejen na sociálních sítích směřoval a směřuje k tomu, aby obsah mohl tvořit prakticky každý bez omezení. Stále vznikají nové a nové nástroje, které nám ho pomáhají vytvářet snáze i atraktivněji. Přidejme si k tomu navíc rozmach umělé inteligence. Je tedy více a více obsahu, který bojuje o naši pozornost. O to důležitější je vědět, jak tvořit obsah, který naše zákazníky skutečně zaujme a předá klíčové sdělení.

I ve vašich materiálech se mohu dočíst, že vaše aktivity musí mít dopad. Co to přesně v případě takové agentury znamená?

Daniel Pech: Přemýšlím, jestli je to více mindset, který ve firmě máme, nebo strategie. Každopádně to není jen o klientské práci. Ptáme se nejen na výsledky pro klienta, ale i na to, jak naše práce pomáhá firmám růst, zaměstnávat a jak ovlivňuje lidi i region. Stejně tak řešíme, jaký dopad má naše práce na tým, naši firmu, ale také obecně na společnost. To jsou otázky, které jsme si ve firmě zvykli pokládat. Slouží nám jako určitý kompas a jsou asi i podstatným důvodem, proč některé věci děláme jinak, než je zvykem. Mimo jiné nás to dovedlo k tomu, že jako marketingová agentura děláme i vlastní projekty.

Proč marketingová agentura založí vlastní projekt?

Martin Jirásek: Odpovím nejprve otázkou: a proč ne? V českých agenturách pracuje mnoho velmi schopných lidí, je tam koncentrované obrovské know-how. Přišlo nám proto zajímavé dát týmu prostor věnovat se i internímu projektu. Jdete jako firma samozřejmě do výrazně většího rizika, ale zároveň vám to umožní i mnohem lépe pochopit vnímání a potřeby vašich klientů. Také máte možnost vyzkoušet si spoustu věcí, které v případě, že fungují, můžete nabídnout i svým klientům.

Co jste se už při budování vlastních projektů naučili?

Daniel Pech: My jsme tím objevili samozřejmě i spoustu slepých uliček, ale nikdy v nich nezůstaneme dlouho. V takovém případě to bereme tak, že jsme jen našli variantu, která nefunguje. Poučíme se z toho a pokračujeme dál. Právě tahle možnost testovat si myšlenky a strategie na vlastních projektech nás v krátkém čase hodně posunula.

Naučilo nás to mimo jiné i komplexnější pohled na projekty a spolupráce. Jako agentura máte občas tendenci zúžit svůj pohled především na poskytovanou službu. To si u rozvoje projektu, za který jste kompletně zodpovědní, nemůžete dovolit. Začali jsme díky vlastním projektům mnohem lépe chápat pohled klientů a význam toho, co pro ně děláme, v souvislostech. To je nepřenositelné. Je potřeba si tím projít na vlastní kůži, ale jste pak pro zákazníky mnohem lepším partnerem.

A nakonec nám vlastní projekty pomohly také z pohledu marketingového know-how, protože jsme si testovali různé marketingové strategie, cílení či kreativy. Neustále jsme zkoušeli a vyhodnocovali. Rádi se z pohledu marketingu vydáváme na neprobádaná území, ale bylo fajn, když jsme pak mohli přijít i za svými klienty a říct: „Pojďme toto vyzkoušet, a pokud chcete mít představu, co od toho očekávat, zde jsou data a výsledky.“

O jaké projekty se jedná?

Martin Jirásek: Od roku 2021 rozvíjíme platformu věnující se hemoroidálnímu onemocnění Sedimvklidu.cz, kterou už navštívilo přes půl milionu návštěvníků. Minulý rok jsme ji úspěšně rozšířili i na Slovensko, kde jsme nedávno překročili 200 tisíc návštěvníků. Lidé na zmíněných platformách kromě odpovědí na zásadní otázky, které se pojí s hemoroidálním onemocněním, najdou také bezplatně nejbližšího specialistu a naplánují si trasu v mapách.

S naším dlouholetým partnerem v podobě realitní kanceláře Quantum reality a službou pro bezplatný online odhad nemovitosti Odhad-zdarma.cz také zajišťujeme v rámci Develio group komplexně prodej a marketing pro menší a střední developerské projekty. Od minulého roku provozujeme také platformy MujChrup.cz a MojChrup.sk, které sice čeká hlavní rozvoj až v příští roce, ale už nyní pomohou bezplatně najít nejbližší dostupnou zubní pohotovost, což se ukazuje jako služba, po které je obrovská poptávka.

Foto: MD Works Pro Develio Group řeší MD works prodej a marketing developerských projektů

Fungují vlastní projekty i jako generátor dalších příležitostí pro činnost agentury?

Martin Jirásek: Zajímavé je, že ano, byť to je ale spíše nezamýšlený efekt. Ostatně se projevil až později. Nicméně se ukázalo, že firmy nás díky tomu vnímají jako někoho, kdo umí postavit projekt od začátku na zelené louce a komplexně se o něj postarat. Aktuálně už nám díky tomu vzniklo několik spoluprací, kdy pomůžeme od nápadu a strategie až po realizaci i rozvoj. Tento směr nám přijde byznysově velmi zajímavý. Zároveň funguje samozřejmě velmi dobře pro nové agenturní spolupráce, protože můžeme ukázat, že nám dlouhodobě něco roste pod rukama a daří se tomu.

Posledně jste zmiňoval, že jste za pět let fungování přišli o jediného klienta. Jak se na tomto faktu projevily další tři roky?

Daniel Pech: Jsme na trhu osm let a za tu dobu jsme ukončili asi čtyři spolupráce, což není v agenturním světě úplně standard. Naopak máme klienty, se kterými spolupracujeme prakticky od začátku. Často jsme jim pomáhali rozjíždět nový produkt či firmu a dnes jde o zavedené značky ve svých oborech. Dlouhodobé fungování s našimi partnery je ovlivněné celou řadou faktorů, ale začíná to už oboustranným rozhodnutím, jestli do dané spolupráce vůbec má smysl vstupovat. Tomu u nás věnujeme velkou pozornost.

Jak to funguje?

Daniel Pech: Vycházíme z myšlenky, že klient i my budeme do spolupráce investovat čas, úsilí a zdroje. Bavíme se proto o tom, jak jsou nastavena vzájemná očekávání, zda máme podobnou představu o přístupu k řešení různých situací, které nás mohou potkat, nebo jestli jsme i lidsky na stejné vlně. Už díky této vstupní fázi můžeme klientovi i nám ušetřit spoustu zdrojů. Buď se nedohodneme, nebo postavíme kvalitní základy pro budoucí spolupráci.

Vyplývají z toho ale i další faktory. Nevytváříte nereálná očekávání, která jsou předem odsouzena k nenaplnění, nebo nezdravý tlak na tým, který se pak nestačí divit, co bylo klientovi naslibováno. Naopak tím rozjíždíte pozitivní nastavení, kdy klient i my máme sjednocené představy o fungování a cílech. Tým má jasné zadání a dostatečný prostor na práci. Výsledkem je, že neodchází kolegové, tým je stabilní, klienta dobře zná, šetří se čas a tím se také zvyšuje efektivita a výsledky spolupráce.

Foto: MD works V MD works postavili platformu Mujchrup.cz

Vy v agentuře nemáte klasické obchodní zástupce. Proč?

Martin Jirásek: Funguje to tak, že člověk, se kterým u nás jednáte o spolupráci, je ten, který ji bude mít následně i na starosti. Proto u nás není pozice obchodního zástupce. Spolupráci sjednává a rozvíjí projektový manažer, který nese odpovědnost za strategii i její naplňování. Jinými slovy, co si domluvím, za to si také nesu zodpovědnost. Je pravda, že pokud bychom měli obchod a realizaci oddělené, dosahovali bychom pravděpodobně většího růstu v kratším čase. To ale není naše cesta. Není nám to vlastní a dříve nebo později by nás takový přístup dohnal.

Kdo je dnes vaším typickým zákazníkem?

Daniel Pech: Jsou to především české firmy, ale máme i několik dlouhodobých spoluprací s nadnárodními společnostmi. Tím, že je pro nás důležité vidět dopad spolupráce, je nám bližší pomáhat v růstu českým firmám a značkám. Třeba nedávno jsem byl u klienta, který zrovna otevírá další výrobní halu a navyšuje kapacity. To je skvělý pocit. Stejně jako když nás jiný klient pozval na jejich týmovou akci, kde bylo několik desítek spolupracovníků. Já si přitom pamatuji, když jsme společně začínali, jak jsme seděli v zasedačce jen ve čtyřech, to byla tehdy prakticky celá firma. To jsou pro nás silné momenty.

Jaké služby pro klienty zpravidla zajišťujete?

Martin Jirásek: Jsme marketingová digitální agentura, takže naše hlavní know-how je určitě v online marketingu. Začínáme typicky strategií a pokračujeme přes jednotlivé nástroje, jako jsou webové stránky, PPC kampaně, sociální sítě či analytika. Pomáhá nám, že máme také vlastní kreativní studio, což znamená, že nápady, tvorbu i výkon máme pod jednou střechou. Čím dál častěji nás ale firmy poptávají i na celkovou marketingovou strategii, nejen online marketing. A nakonec nás baví také kombinovat tradičnější nástroje – například public relations s digitálními aktivitami.

Teď slavíte osm let. Jak vidíte další osmiletku?

Daniel Pech: Růst naší firmy se děje ve dvou různých směrech. Zatímco vlastní projekty mají ambice zahraniční expanze, u agentury je to jiné. Nemáme zájem vybudovat největší českou, či dokonce nadnárodní agenturu. Vyhovuje nám pozvolný růst, z toho důvodu jsme dokonce několikrát úplně zastavili příjem nových klientů, dokud jsme neměli jistotu, že vše kapacitně i kvalitativně zvládneme. V agentuře děláme zkrátka a jednoduše vše proto, abychom byli především partnerem pro české firmy, kterého bychom si sami přáli. A v tom chceme pokračovat dál.