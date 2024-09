Voda za 250 korun a nepovolená zahrádka s elektřinou. Praha zakročila proti restauracím u orloje

Uložit 0

Jsou to obrovské stany, pro které člověk ani nevidí dům, ke kterému jsou připojené. Přitom právě historické budovy jsou největším lákadlem Staroměstského náměstí. Posezení pod zastřešenými konstrukcemi zapuštěnými do země, do kterých byla přivedena elektřina i plyn, nevyjde zrovna levně. Kafe tu stojí skoro 150 korun, za minerálku návštěvníci zaplatí někdy až dvě stě padesát. Přesto provozovatelé neměli povolení. Ve středu a ve čtvrtek je nechala Praha 1 odstranit.

Na Staroměstském náměstí stojí tyto předzahrádky už roky. Když mezi nimi letos v létě přibyla zahrádka nové restaurace Radka Kašpárka 420, vlastně ji ani nebylo vidět. Přitom byla jediná, která dodržovala pravidla. Pražský magistrát se s provozovateli, kteří tu restaurační zahrádky postavili bez povolení, soudí. Úřad městské části Prahy 1 na to šel jinak, a to skrze zákon o pozemních komunikacích. To mu teď umožnilo nechat zahrádky odmontovat. Konkrétně šlo o zahrádky provozovatele K.V.P. Gastro, které sídlí hned naproti Staroměstskému orloji.

„Provoz těchto zahrádek měl povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace do konce roku 2023. Po tomto termínu se situace změnila, a proto bylo v roce 2024 zahájeno správní řízení o odstranění nepovoleného záboru. Řízení vedlo k tomu, že bylo nařízeno odstranění těchto předzahrádek. Současně se také řeší sankční řízení na nepovolené užívání,“ uvedla pro CzechCrunch mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.

Jinými slovy Praha 1 se během letošního roku snažila K.V.P. Gastro upozornit na to, že zahrádka nemá povolení. Magistrát vydal v květnu výzvu k vyklizení pozemku, pak následovala série kontrol. Nakonec Technická správa komunikací ve středu v pět hodin ráno začala předzahrádky odmontovávat. Za nepovolený zábor dluží provozovatel městské části miliony korun. K tomu sankce. A spory s provozovateli má také magistrát. „Vedeme soudy o vyklizení a soudy o smluvní pokuty. Většina provozovatelů ale zahrádky upravila podle platných pravidel,“ říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Zatímco u jiných provozovatelů bývá problém s tím, že dají stoly a židle na větší prostor, než by měli, nebo bez povolení, v případě K.V.P. Gastro byla situace poněkud jiná. Konstrukce zahrádky byla zapuštěná do dlažebních kostek a zašroubovaná do země, navíc s přivedenou elektřinou a plynem. Šlo tak de facto o stavbu.

Praha 1 vyrazila do boje proti nepovoleným stavbám loni. Nešlo jen o předzahrádky, ale například také o reklamu. V ulicích pak spolu s mapou záborů zjišťovala skutečný stav. A došla k tomu, že má na svém území desítky nepovolených předzahrádek a přes dvě stě reklamních stojanů načerno.

„Měli jsme zásadní pochybnosti, že evidence všech záborů odpovídá realitě. Vzhledem k tomu, že místní poplatek tvoří významnou příjmovou část rozpočtu, uznali jsme za vhodné provést nezávazné mapování skutečného užívání veřejného prostranství. Následně jsme data nechali prověřit příslušnými pracovníky úřadu městské části,“ vylíčil předseda finančního výboru Prahy 1 Giancarlo Lamberti. Výsledkem šetření bylo zjištění, že místní poplatek platilo jen 38 procent ze subjektů, které byly reálně ve veřejném prostranství.

Praha 1 tak sice říká, že předzahrádky tvoří významnou část v jejích příjmech, zároveň ale chce, aby měly minimální dopad na kvalitu veřejného prostoru. V tažení proti černým stavbám chce tedy pokračovat. „Vedení městské části věří, že tento postup zajistí odstranění nepovolených záborů na Staroměstském náměstí a zároveň poslouží jako precedens pro další obdobné případy, které bude městská část řešit,“ dodává Šnejdarová s tím, že bude kladen maximální důraz na to, aby řešení bylo rychlé.

Mohutné stavby lákající turisty na posezení u těch nejvýznamnějších památek hlavního města patří k dlouhodobým problémům Prahy. Veřejný prostor se ale na některých místech začíná měnit. Loni se například úřednici a pozdější zastupitelce Kristýně Drápalové podařilo uspět v dlouholetém boji o odstranění rozložitých předzahrádek z Královské cesty. Zabíraly místo v úzké Karlově ulici hned za Karlovým mostem. Příběh to byl hodný detektivky.

Drápalová k současnému odstranění říká, že to je jedno z posledních míst, kde jsou na exponovaných místech mohutné konstrukce. Problém byl právě v Karlově ulici, dále na Malém náměstí a právě na Staroměstském náměstí. Markýzy jsou podle ní ale například stále vidět před hotelem U Prince. Ten je známý mimo jiné tím, že jeho majitel Petr Bauer podle pravomocného rozsudku uplácel pražské politiky kvůli novým pravidlům pro restaurační předzahrádky. Politici to nahlásili a loni podnikatele pravomocně odsoudil soud. Na markýzy má nyní podnikatel výjimku, a to do chvíle, kdy budou známé výsledky soutěže na provozovatele zahrádky.

Nová pravidla pro to, jak by restauratéři měli k zahrádkám přistupovat, vznikala už za minulé koalice a byla u nich i Drápalová. Radní je schválili letos v dubnu. Pravidla nastavila několik zásad, podle kterých je povinné se řídit. Praha tak nemůže uzavřít žádnou smlouvu na novou zahrádku, která by koncepci neodpovídala. Platí to ale pro nové, nikoli staré smlouvy.