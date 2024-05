U Červené lišky je hotovo. RSJ dala do oprav domu s novým podnikem Radka Kašpárka 750 milionů

Uložit 0

V jednu chvíli to byl nejdražší obchodovaný dům v celém Česku. Cena za metr čtvereční dosahovala neuvěřitelných 230 tisíc korun. A ani pak rozhodně nepařil k těm nejlevnějším. Investiční skupina RSJ koupila dům U Červené lišky na Staroměstském náměstí za asi půl miliardy korun. Necelé tři roky ho za dalších 250 milionů opravovala. Nyní je hotovo.

Na Staroměstském náměstí se to slavnými domy jen hemží. Je tu dům U Minuty se sgrafitem se sedmnáctého století, U Kamenného zvonu, kde pravděpodobně bydlela Eliška Přemyslovna s Janem Lucemburským. Dům U Bílého anděla, U Modré husy, dům U Vola. A pak je tu také dům U Červené lišky.

Obzvláště milovníci dobré gastronomie ho pravděpodobně zaznamenali už na konci loňského roku. Otevřela tu totiž nová restaurace Radka Kašpárka pod názvem 420. A právě tento podnik stál na začátku celého současného příběhu. „Chtěli jsme přinést kvalitní gastronomii do centra Prahy, což byl koncept, který Radek Kašpárek navrhl. Chtěli jsme ale také otevřít celý dům široké veřejnosti a nabídnout jeho služby Pražanům, kteří se často centru Prahy vyhýbají,“ popisuje pro CzechCrunch šéf investiční skupiny RSJ Libor Winkler s tím, že šlo mnohem víc o intuitivní rozhodnutí než byznysové.

„Byla to na trhu nevídaná budova. A i když jsme si spočítali časovou a finanční náročnost rekonstrukce, řekli jsme si, že si ji dům i budoucí návštěvníci zaslouží. V našem portfoliu výnosových nemovitostí ho lze bezesporu považovat za trofejní,“ dodává Winkler. Od začátku přitom bylo jasné, že tu bude restaurace známého kuchaře. Ostatně Kašpárkova michelinská restaurace Field vznikla i dílem samotného Winklera.

To do značné míry ovlivnilo i dnešní podobu té části domu U Červené lišky, ve které restaurace je – stejně jako na Filedu se na ní podílel architekt Václav Červenka. 420 sídlí ve dvoře a uzpůsobila se tomu rekonstrukce nejen těchto prostor, ale i vstupu a sklepní části. „Pro ideu místa pro zážitkovou českou gastronomii, která do centra přiláká právě Pražany, bylo potřeba vytvořit jedinečný prostor. Jako první padlo memento divokých stavebních úprav devadesátých let v podobě tubusů, které propojovaly jednotlivé části domu skrze dvůr,“ popisuje Winkler.

Tubusy šly tedy pryč. To byl ale opravdu jen začátek. Při pohledu na to, jak dvůr vypadal před rekonstrukcí, lze totiž jen těžko uvěřit, že dnes z něj je centrum luxusní restaurace. RSJ se rozhodla dvůr zastřešit. Tím vznikl unikátní historický prostor pod proskleným stropem, který dovoluje dohlédnout tam, kam se po léta hledělo před zasklením, tedy do nebe.

Architekt Václav Červenka se pak rozhodl do místa zavěsit bezmála 500 svítících vlaštovek. „Bylo jasné, že zastřešení dvorany na úrovni čtvrtého patra bude muset být vyváženo silným výtvarným počinem. Inspiraci jsem našel u otce gotické architektury Giovanniho Santiniho, jehož formální tvarosloví jsme převedli do současné formy a materiálu. Osobně vnímám tuto klenbu jako nejvýraznější v celé rekonstrukci,“ líčí Červenka.

To je tedy dvůr, dům U Červené lišky je ale přeci jen o něco prostornější. Pravděpodobně už od raného baroka ho tvoří dvoupatrová hlavní přední budova, tedy ta čelem ke Staroměstské radnici, dále pak spojovací východní křídlo a zadní dvoupatrový dům. To vše je podsklepené. Renovací prý prošel doslova každý centimetr. Pod dohledem památkářů restaurátoři odkrývali původní výmalby a štuky, které jsou dnes vidět i z ulice. Když se večer setmí a v oknech domu U Červené lišky se rozsvítí světla, lze si prohlížet část zdejšího stropního pokladu.

„Rekonstrukci předcházel velmi pečlivý, takzvaně operativní průzkum včetně sond a získávání všech historických dokumentací, které byly pro restaurátorské práce klíčové,“ uvádí Winkler. Historická obnova jde ale ruku v ruce s moderním vybavením, a tak jsou součástí i nové technologie výměny a úpravy vzduchu. „Umístit do původní gotické budovy ty nejmodernější technologie, aby nebyl narušený celkový dojem, byl vskutku oříšek,“ dodává Červenka.

Výsledek by měl být schopný vidět každý – a to nejen jako návštěvník restaurace 420. Prostory v prvním patře s okny směrem k orloji a také část podkroví budou sloužit pro pořádání eventů, přičemž není vyloučené ani to, že tu bude možné organizovat i svatby. „Jde o výjimečné, nádherně restaurované prostory s výhledem na celé náměstí. Věříme, že bude o pronájem velký zájem. V současné době finišujeme jednání s eventovou agenturou, která bude mít vše na starosti,“ říká k tomu člen představenstva RSJ Lukáš Musil.

V zadním traktu budovy směrem do ulice Kozí a také ve druhém patře pak bude interaktivní vizuální výstava pojmenovaná Praga Magica, která by měla otevřít ještě před letními prázdninami. Lidé ale mohou navštívit také gotické sklepení, kde se nachází obchod s potravinami, čerstvým pečivem a uzeninami v režii 420.

Restaurace nedávno otevřela taky vlastní zahrádku, která možná na první pohled nebude přes konkurenci vidět. Je skromná, především proto, že provozovatelé s ní neporušují pravidla. „Zatím jsme asi jediní na náměstí, kdo splňuje normy dané vyhláškou. Doufám, že budeme pro ostatní inspirací a podpoříme vizuální čistotu města,“ říká Winkler.

Sídlo OV KSČ i Muzeum fantastických iluzí

Jeho investiční skupina koupila dům od společnosti CPP. Právě ta kdysi provedla nejdražší transakci za budovu v Česku. CPP koupila dům U Červené lišky v roce 2017 a o rok později v něm otevřela Muzeum fantastických iluzí a kavárnu. Stavba má ale samozřejmě mnohem bohatší historii. Sahá až do dvanáctého století a pozůstatky i na toto období jsou v ní dodnes patrné.

Během své historie nesl dům různé názvy, jeden z nich byl U Srpů, v polovině sedmnáctého století byl ale znám jako dům U Zlatého vlka. O pár let později už to bylo U Červené lišky, tehdy také budova prošla rozsáhlou přestavbou pravděpodobně pod taktovkou architekta a malíře Jeana Baptisty Matheyho do současné barokní podoby.

Kde se po cestě vzala liška, jasné není. „Variantou – nebo spíš spekulací – je, že zlatá barva se postupně změnila na červenou, a i proto najednou vlk vypadal blíže lišce,“ uvádí Winkler. Namísto lišky se pak na domě koncem devatenáctého století uplatnil reliéf madony.

Dům U Červené lišky Vlevo jak vypadal dvůr před rekonstrukcí, vpravo jeho současná podoba

Na domě se pravděpodobně nejvíc podepsala komunistická nesvoboda, strana tu původně plánovala kasárna lidových milicí, naštěstí pak zřídila „jen“ sídlo Okresního výboru KSČ. Tehdy došlo k razantním a necitlivým úpravám. Po revoluci se vrátil původním majitelům. Jméno restituenta není známé, i k němu se ale váže neuvěřitelný příběh.

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století vlastnil stavbu zlatník Kerlitzký, který přijal do učení venkovského chlapce. Kromě samotné živnosti mu nakonec věnoval i celý dům. A právě někdejší učeň mu dal věhlas díky výrobě zlatých šperků z českých granátů. Učeň je ale také prapředkem těch, kdo budovu zrestituovali. RSJ je s potomky dokonce v kontaktu a získala od nich mnoho dobových fotografií.

Domu příliš neprospělo ani porevoluční zacházení, několik let v něm sídlila Komerční banka, právě tehdejší úpravy přinesly na dvůr podivné tubusy. Uvažovalo se ale i o restauraci McDonald’s. Nakonec ale došlo k odkupu společností CPP. Za svoji historii byl dům U Červené lišky lecčíms. Kromě zlatnictví tu bylo i kožešnictví nebo krejčovství, dále řeznictví a koncem devatenáctého století se tu točilo pivo. Teď tu je restaurace michelinského šéfkuchaře.