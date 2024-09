Je to prý hollywoodské studio do kapsy. Jak funguje nová čínská umělá inteligence na tvorbu videí?

MiniMax je hollywoodské studio do kapsy

Celé hollywoodské studio, které se bez problému vejde do kapsy – přesně tak se mluví o novém AI nástroj MiniMax. Jedná se o čínský software, do kterého investovaly i firmy jako Alibaba či Tencent. A i díky jejich financím se měl z MiniMaxu stát vážný konkurent pro nejsilnější nástroje využívající umělou inteligenci ke generování videosekvencí jen na základě krátkého textového popisu. Schopnosti nového nástroje jsme se proto rozhodli otestovat a výsledek si zaslouží uznání.

Umělá inteligence otevřela bezbřehé možnosti kreativně tvořit to, co uživatele zrovna napadne, aniž by měl špetku uměleckého nadání a technologických znalostí. Ve vteřině je s ní možné získávat informace, generovat obrázky, skládat hudbu, tvořit prezentace a také vytvářet videa.

Těch, které něco takového umí jen na základě vloženého textu, není moc. Tím nejznámějším je nástroj Sora od OpenAI, které stojí i za populárním ChatGPT. Soře však začíná přibývat konkurentů, přičemž ti nejnovější začínají přicházet z Číny.

Tím posledním je služba MiniMax, za níž stojí opravdoví giganti. Do startupu, který vznikl v roce 2021, již stihla investovat například Alibaba Group, majitel známého AliExpressu, a to částku 600 milionů dolarů, tedy zhruba 13,5 miliardy korun. O rok dříve se měl navíc MiniMax dočkat investice přes 250 milionů dolarů, přibližně 5,5 miliardy korun, od čínského giganta Tencent. MiniMaxu se tak podařilo ve velmi krátké době vyrůst na odhadovanou hodnotu přes dvě miliardy dolarů a nyní začíná tento opečovávaný projekt vydávat své plody.

Čínské filmové studio do kapsy je nabízeno skrze platformu Hailuo AI, která poskytuje například i funkce pro generování textů či hudby. Tool pro tvorbu videí přímo z textu má hned několik silných stránek. Samotné generování obrázků je opravdu rychlé. Ani ne za minutu máte to, co jste potřebovali. Pokud tedy máte štěstí a fronta čekajících na vlastní video před vámi není moc dlouhá.

Dalším z benefitů je, že je služba minimálně prozatím k dispozici zcela zdarma. Není potřeba se nijak registrovat, zadávat o sobě jakékoliv informace, prostě jen stačí do okna vložit prompt a začít generovat. Vytvořené video si lze okamžitě zdarma stáhnout v HD kvalitě, takže je relativně dobře použitelné pro celou řadu účelů.

Největší přidaná hodnota ovšem spočívá v jednoduchosti celého rozhraní. Prostě si jen stačí otevřít stránku a zadávat prompt. Stránka je celá čínsky, což ovšem není nic, co by automatický překladač od Googlu nenapravil. Prompt lze navíc zadávat i v angličtině, takže nejsou nutné překlady do východního jazyka. Prompt může mít až dva tisíce znaků, díky čemuž lze programu velmi detailně nastínit svou představu – a pak už jen jedním klikem začít generovat.

Kvalita výsledku je úctyhodná. Asi nejsilnější byl tool v generování zvířat. Dokázal velmi věrně zpracovat jejich pohyb, texturu srsti i odrazy světla a hru stínů. V případě vygenerované kočky hrající si se slunečními paprsky jsme sice chtěli, aby si hrála se sluníčkem jako s klubíčkem, ale i tak je výsledek velmi kvalitní.

Na internetu se však lze dopátrat celé řady videí, kde to trochu skřípe. Tak například u videa zachycujícího souboj Dartha Vadera s Darthem Maulem se člověk neubrání smíchu. Oba padouši totiž se svými světelnými meči nešermují, ale spíš s nimi o sebe jen tak šmrdlají. Z naší produkce nedopadlo příliš dobře ani video, ve kterém jsme do ulic LA vpustili žraločí tornádo. To samo o sobě působilo poněkud odbytě, ale hlavně se nepřirozeně choval dav pádící neskutečnou rychlostí přímo k tornádu, nikoliv od něj.

I tak se dá ale říci, že v porovnání s konkurencí je MiniMax schopný generovat minimálně podobně kvalitní videa. Mezi jeho největší konkurenty patří již zmiňovaná Sora, ale také Kling.ai, který též pochází z Číny, Luma Dream Machine či Runway. Tyto nástroje však nenabízejí možnost generovat obrázky, aniž by se bylo nutné přihlašovat, nebo si dokonce kupovat kredity. Zde MiniMax vede na plné čáře. Na další šikovné AI nástroje se můžete podívat v tomto článku.