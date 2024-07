Zapomeňte na ChatGPT. Tyto nástroje umělé inteligence z vás do minuty udělají DJe i fantasy kartografa

Uložit 0

Umělá inteligence vlétla do našich životů jako velká voda, která jen tak neopadne. Všichni mluví o chatovacích botech a generátorech obrázků, jako je ChatGPT nebo Midjourney, na internetu ovšem existuje obrovské množství nástrojů, které využívají sílu AI k dalším, mnohdy ještě zábavnějším účelům. Můžete s nimi vytvářet mapy fantasy světů, skládat hudební hity, během sekundy vypracovávat 3D modely či celé prezentace.

Vybrali jsme ty nejzajímavější nástroje, které nabízejí alespoň část svého obsahu k vyzkoušení zdarma. Většina z nich běží na systému kreditů, takže pokud vás některý zaujme, stačí je jen dokoupit. Pro testování je pak potřeba pouze registrace, k čemuž dobře postačí účet na Googlu, třeba speciálně zřízený právě pro tyto účely.

AI DJing

Pokud vás láká svět hudby, můžete svůj první hit vytvořit během chvilky v rozhraní suno.ai. S tímto nástrojem můžete produkovat hudbu, a dokonce do ní implementovat i český text. Ten stačí zanést přímo do textového pole v rozhraní nástroje, následně vybrat, v jakém hudební žánru by se měl track nést a pak už jen stačí kliknout na políčko Create.

Výsledek může na první pokus znít uměle, pokud si však pohrajete s textem a dáte Sunu více pokusů, dříve či později se do vašeho vkusu trefí. Hit bude na světě a může putovat rovnou na Spotify zabodovat u širokého publika.

Příklad songu vytvořeném s pomocí AI:

Generace prezentací

Předchozí nástroj byl především o zábavě, gamma.app může ale výrazně pomoci i v práci či ve škole. Jedná se totiž o nástroj na rychlé generování prezentací. Do textového řádku stačí jen vložit téma, o kterém by měla prezentace být. Následně zvolíte její vizuální podobu, případně doladíte detaily a začnete generovat. Vše je hotovo během pár sekund a v opravdu vysoké kvalitě.

V našem případě jsme vyzkoušeli vygenerovat prezentaci na téma jednorožci. Vybrali jsme počet slidů a také jazyk. Následně vznikla osnova, po jejímž schválení AI vytvořilo přehlednou a opticky velmi dobře propracovanou prezentaci plnou obrázků, tabulek a grafických detailů. Samotný výsledek, stejně jako úvodní osnovu, lze libovolně upravovat. Gamma dokáže podobným způsobem vytvářet i webové stránky či dokumenty.

Foto: gamma.app Prezentace věnovaná jednorožcům

AI a bydlení

Zajímavou AI vychytávkou jsou nástroje, které umožňují na jedno kliknutí proměňovat podobu interiérů i exteriérů. S toolem reimaginehome.ai je možné do prázdného interiéru, respektive do jeho fotky, doplnit libovolný nábytek, přestavět již vybavený pokoj nebo místnost zcela zbavit nábytku.

U návrhu je možné určovat, v jakém stylu má být celý interiér vybaven, případně přidávat skrze prompty další specifika. Stejným způsobem lze v upravovat i vzhled exteriéru celého domu a jeho okolí.

Fantasy kartografie

Ke každému fantasy světu patří i mapy, a stránka dungeonalchemist.com je přesně to, co hledáte, pokud takové mapy chcete vytvořit, ale nejste zkušený kartograf. Stačí jen vybírat velikost mapy, zvolit téma, nakreslit několik tvarů a software mapu automaticky vybaví vším, co je potřebné. Přidá stěny, světla, dveře, okna a objekty.

Knihovna obsahuje tisíců objektů, nástroj umožňuje manipulovat téměř s čímkoli. Lze samozřejmě generované prvky rovnou měnit. Zároveň je také možná manipulace s 3D terénem v reálném čase. Lze jej snižovat, zvyšovat a urovnávat, kreslit cesty, řeky, hory, kaňony, kopce, ostrovy, a mnoho dalšího.

Foto: Dungeon Alchemist Příklad vytvořené mapy

Pomocníci pro grafiky

Mezi tooly, které přijdou vhod grafikům, vyčnívá meshy.ai. Jedná se o velmi efektivní nástroj na tvorbu 3D modelů. Opět stačí jen zadat správný prompt, v našem případě „plastic toy soldier in Unreal Engine quality“ a render plastového vojáčka byl na světě. Vygenerovaný výsledek lze libovolně upravovat, měnit jeho strukturu, barvy a další detaily.

Foto: Meshy.ai Vygenerovaný model plastového vojáčka

Dalším velmi schopným nástrojem je lumalabs.ai, který umí proměnit libovolnou fotografii na pětisekundovou videosekvenci, případně dokáže do videa zpracovat zadaný textový prompt. Lze si tak rozpohybovat statické fotografie a vytvářet iluzorní světy. Zajímavé věci se dají vykouzlit například i v immersity.ai či pixverse.ai.

Pro tvorbu loga dobře poslouží logoai.com či logodiffusion.com. Za prozkoumání stojí i nástroj freepik.com, ve kterém lze generovat obrázky či šablony, a také stockimg.ai sloužící ke generování obrázků, log, ilustrací a dalších materiálů. K odstraňování věcí, které na obrázku nechceme, dobře poslouží cleanup.pictures, a pokud je obrázek v příliš nízkém rozlišení, můžeme si pomoci s nástrojem letsenhance.io. Obrovskou nálož dalších AI toolů najdete na stránce huggingface.co.