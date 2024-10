Warhorse Studios utrácí za Kingdom Come 2. Poprvé v historii studia se propadli do mnohamilionové ztráty

Uložit 0

Čeští videoherní vývojáři z Warhorse Studios zveřejnili finanční výsledky za rok 2023 – a poprvé od vydání svého historického hitu Kingdom Come: Deliverance vykázali výraznou ztrátu. Spolu s poklesem tržeb totiž studiu, které v současnosti dokončuje druhý díl Kingdom Come, výrazně vzrostly provozní náklady.

Ztráta 184,7 milionu korun. Právě zveřejněná výroční zpráva jedné z nejvýznamnějších domácích herních firem ukazuje v položce výsledku hospodaření historický propad do minusu. Za období do března letošního roku klesly i tržby Warhorse Studios, a to na 119 milionů z předloňských 153 milionů.

Firma, která vznikla v roce 2011, ale větší byznys rozjela až v roce 2018 s vydáním své prvotiny Kingdom Come: Deliverance, nikdy nevykázala takovou ztrátu. To nicméně není nijak alamarující vzhledem k tomu, že aktuálně finišuje druhý díl titulu zasazeného do českého středověku.

Nejvýraznější meziroční změnou ve finančním výkazu Warhorse je značný nárůst provozních nákladů. Ty činily 367 milionů korun, skoro o 300 milionů korun více než předloni. Zástupci Warhorse výsledky nekomentovali, zřejmě však jde o výdaje spojené s blížícím se vydáním Kingdom Come 2, jež se pyšní rozpočtem seriálu na Netflixu.

Kingdom Come: Deliverance 2 mělo vyjít ještě letos, nedávno ale vývojáři oznámili odložení KCD2 na 11. února příštího roku. Shodou okolností do období, kdy mají vyjít těžkotonážní tituly Civilization 7 a předem odsuzovaný, ale stále vysokorozpočtový, Assassin’s Creed: Shadows.

Podobně jako u loňských výsledků výroční zpráva zmiňuje, že Warhorse se už několik let zaměřují prakticky výhradně na pokračování. „Od července 2019 do března 2024 souvisejí všechny náklady s vývojem a tvorbou nové hry, ostatní činnosti související s opravami [první] hry a jejích dodatků byly zcela ultumeny, s výjimkou rozšíření na konzoli Nintendo Switch v březnu roku 2024,“ uvádí s odkazem na konzolovou odbočku.

Dokument také připomíná mateřskou skupinu Embracer, do níž Warhorse Studios (podobně jako například brněnští Ashborne Games, autoři legionářské strategie Last Train Home) patří. Ta po velkých a ne vždy povedených akvizicích letos oznámila plán na restrukturalizaci a proměnu na tři společnosti. Podle výroční zprávy nicméně nemá vedení Warhorse o rozdělení „takové informace, které by ovlivnily její fungování“.

Kingdom Come: Deliverance se s blížící se premiérou čím dál víc představuje v různých ukázkách, koncem léta na herní konferenci Gamescom tvůrci zveřejnili přes dvacet minut záběrů ze hry. Ty ukazují jak grafickou, tak obsahovou proměnu hry – Kingdom Come 2 je v mnoha ohledech násobně větší než první díl. A hlavně hráče vezme do středověkého klenotu českých zemí, do bohatého města Kutná Hora.