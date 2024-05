Kingdom Come 2 stálo jako hollywoodský film nebo seriál Netflixu. V Česku nemá obdoby, říká šéf Warhorse

Uložit 0

Příběh jedné z nejznámějších českých videoher bude už koncem tohoto roku pokračovat. Vyjde Kingdom Come: Deliverance 2 od pražských Warhorse Studios. Druhý díl historické hry zasazené do českého středověku má být dokonalejší, rozsáhlejší – a samozřejmě bude nákladnější. Ředitel studia Martin Frývaldský pro CzechCrunch poodhalil, jak moc.

Kolik stálo Kingdom Come: Deliverance 2? „V českých podmínkách asi neexistuje projekt – třeba filmový –, který by stál tolik. V globálním měřítku si umím představit, že za cenu Kingdom Come 2 by se dal natočit středněrozpočtový hollywoodský film nebo třeba celý seriál na Netflixu,“ říká pro CzechCrunch šéf studia Martin Frývaldský. Celý rozhovor s ředitelem jedné z největších českých herních firem vám přineseme v následujících dnech, teď vám z něj nabízíme ochutnávku v podobě otázek na rozpočet KCD2.

„Jsou to vysoké stovky milionů korun,“ přibližuje Frývaldský. Jak moc vysoké? Rozšíření herního obsahu i navýšení počtu pracovníků Warhorse – anebo odkaz na netflixovské seriály, jež standardně stojí desítky milionů dolarů – leccos napovídá. Podobně jako náklady na vývoj své první hry z roku 2018 ani tentokrát vývojáři rozpočet zcela neupřesňují. Sami tvůrci nicméně hovoří o dvojnásobně rozsáhlé hře, dvakrát větší navíc není jen herní svět, ale i studio samotné.

„Rozpočet odpovídá úplně jiným nárokům, které jsme od počátku měli. Jak v oblasti kvality systémů, tak i celkově herního zážitku. Na Kingdom Come 2 strávíme přibližně deset tisíc člověkoměsíců. Na prvním díle v maximu pracovalo zhruba 130 lidí, zatímco na druhém jsme dnes na 250 lidech a nedivil bych se, kdybychom ještě trochu povyrostli,“ uvádí Frývaldský.

Hlavní designér hry Daniel Vávra už v minulosti naznačil, že budget prvního Kingdom Come byl asi 400milionový. Rozpočet Kingdom Come: Deliverance 2 by tak mohl narůst klidně na dvojnásobnou částku.

Jedním ze zdrojů rostoucích nákladů je také snaha hru představit ve zcela odladěné podobě. „Je to úplně jiná úroveň využití outsourcingu a nákladů na testování. Ostatně, u prvního dílu nám bylo kolem vydání vyčítáno – celkem oprávněné –, že hra je plná chyb, takže testování se teď věnujeme opravu hodně,“ přibližuje muž, jenž do Warhorse Studios přišel jako zástupce Zdeňka Bakaly, investora prvního dílu historické hry.

Za výrazně vyšší částkou navíc stojí i ekonomická situace. „Nárůst je značný, ale pozor, svět se od roku 2018 hodně změnil. Prohnala se kolem nás naprosto neočekávaná inflační vlna a další jiné události, které zase měly vliv na tempo práce, respektive jeho zpomalení, což v důsledku je další růst nákladů. Prostě dneska si rodinný domek také nepostavíte za stejné peníze jako před šesti lety,“ glosuje ředitel videoherní firmy.

Warhorse Studios oznámili Kingdom Come: Deliverance 2 velkolepým videem, v němž herní fanoušky i nadšence do historie potěšili nejen odhalením několika novinek – včetně prvních palných zbraní –, ale především příslibem ještě letošního vydání. Titul, jehož děj pokračuje přímo tam, kde skončil první díl, se z Posázáví přesune do Kutné Hory a pod hrad Trosky a stejně jako předchůdce láká na autentické zpracování středověkého života. Informace distributora hovoří i o českém dabingu, který do prvního dílu přidali až fanoušci, vývojáři ho nicméně ještě nepotvrdili.

Prvotina pražského studia od své premiéry v roce 2018 prodala více než šest milionů kopií, další tržby přineslo několik rozšíření Kingdom Come. Warhorse Studios díky úspěchu svého díla patří mezi největší herní společnosti v Česku. Jejich poslední zveřejněné finanční výsledky za předminulý rok ukazují tržby 152,5 milionu korun, v roce po vydání nicméně studio utržilo přes miliardu, o rok později téměř půl miliardy korun.

Kromě oznámení Kingdom Come 2 česká herní scéna v poslední době přinesla další výraznou a vysokorozpočtovou zprávu. Brněnští vývojáři z Madfinger Games vydali svou realistickou akci Gray Zone Warfare, jež se stala nejprodávanější hrou na Steamu. Pořídilo si ji už přes půl milionu hráčů, což pro domácí studio znamená odhadované tržby kolem tří set milionů korun.