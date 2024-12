Wicked neboli Čarodějka je nesnesitelně dlouhý muzikál, ve kterém září skvěle otravná Ariana Grande

Uložit 0

Už i česká plátna se dočkala hollywoodského hitu, který právě válcuje americká kina. Čarodějka, v originále Wicked, na kasách sbírá stovky milionů dolarů. Cynthia Erivo a Ariana Grande v hlavních rolích zpívají ostošest. Sledujete fantastickou zemi Oz, kouzla, komedii i vážné scény. Ale zdaleka nejvíc budete vnímat to, jak strašlivě moc se skoro tříhodinový snímek táhne.

Čarodějka je filmovou adaptací muzikálu, který vypráví příběh zlodušské ježibaby z Čaroděje ze země Oz, než se stala Zlou čarodějnicí ze západu. Filmové zpracování tuhle story o kouzelné dvojici Glinda a Elphaba dokonce rozděluje na dva díly. Přečtěte si dojmy Lucky Černohlávkové a Michala Mančaře a pochopíte, proč si vážně klademe otázku, kolik českých diváků vydrží ten první – a kolik dorazí na ten druhý…

Tři hodiny utrpení

Michal: Když na novinářské projekci sálem zazněla slova: „Ty vole, ono je teprve půl dvanáctý,“ jen hlasitě dala najevo, co si všichni mysleli. Nevzpomenu si na film, ze kterého by se mi chtělo odejít. U Wicked ano. Ne snad, že by byl tak špatný. Ale není tak dobrý, aby obhájil ubíjející délku. Budete mít asi pětkrát pocit, že teď už přece musí skončit. Ale ne, ještě přijde něco dalšího. A dalšího. A dalšího. A dalšího.

Lucka: Těch 160 minut by se možná dalo vydržet, kdybyste před sebou měli vidinu, že spějí k závěru. Tu ale nemáte. Jednak jednoduše proto, že jde jen o první díl, jednak vám po chvíli bude jasné, že Čarodějka jde na všechno opravdu velmi rozmáchle a samotný děj se tu bude posouvat dopředu jen šnečím tempem. A když jste po 160 minutách stále u toho, že se teprve dozvíte, jak se z Elphaby stane Zlá čarodějnice ze západu, je to pocit čirého zoufalství.

Fantasy, muzikál i rasismus

Lucka: To, že je Čarodějka rozmáchlá, v sobě zahrnuje i to, že je přeplácaná a chce toho ukázat až moc, od vážného po hravé. Vylézá z toho vražedná stopáž a nesourodý chumel témat a za sebe navrstvených klišé. Co mě osobně štvalo extrémně, byla kombinace toho, že Elphabu sice všichni pronásledují za to, že je zelená, jinak ale byla společnost kolem ní nadmíru pestrá ve všech možných ohledech. Jak to?!

Michal: Řeší se fašismus a totalita. Střih. Sledujete variaci na Harryho Pottera. Střih. Zpívá se o tom, že zanedbané čarodějce udělá její načančaná blonc kámoška makeover. Každá ta poloha by snad mohla fungovat. Ale dohromady je to divný mix.

Co se povedlo?

Michal: Čarodějce se nejvíc daří ty odlehčené, muzikálové a komediální kousky, kde jsou Glinda a Elphaba spolubydlící na koleji. Řeší rozdělení pokoje, přijede tam princ-hezoun, holky a kluci se tajně proplíží na párty, je to až ztřeštěné a vtipné a k muzikálu se to hodí nejvíc.

Lucka: Ariana Grande. Za svůj výkon sbírá chválu a oprávněně. Její Glinda je sice na facku, ale právě díky tomu, jak skvěle její nejrůznější charakterové vady a rysy podává. Velká, velká škoda, že novinářská projekce byla dabovaná a neslyšeli jsme ji i zpívat.

A to je teprve první díl…

Lucka: Režisér Čarodějky Jon M. Chu se v rámci její propagace nechal slyšet, že by rád natočil film, který by zafungoval jako E.T. – Mimozemšťan nebo Pán prstenů, díky kterým „propadnete kouzlu kinematografie, které vás pohltí a zapomenete u nich na to, že sedíte ve tmě s bandou cizích lidí a ocitnete se ve fantastickém světě, kde budete moci zpívat, zamilovat se a létat.“ V amerických kinech, kde zakazují lidem zpívat, to zjevně zafungovalo, za mě je ale Čarodějka střelba totálně vedle.

Michal: Když to stojí za to, dlouhatánský film nevadí. Maratón prodloužených verzí Pána prstenů si klidně zopakuji. O Wicked 2 si raději přečtu na wikipedii.