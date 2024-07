Will Smith se opět stal Fresh Princem. Na stadionu Realu Madrid zbořil počítadla Twitche

Uložit 0

Často to nejsou profesionální boxeři, i tak ale jdou do ringu, aby si vyřešili spory. Nebo jen vydělali balík peněz. A pobavili během toho své fanoušky. Bojová klání influencerů a různých internetových celebrit v posledních letech čím dál více zaplavují mediální prostor, čemuž pomáhá i to, že se o ně zajímají legendy ve svých oborech, jako třeba herecká ikona a jeden z Mizerů Will Smith, který na jeden takový boxerský zážitek dorazil do Madridu, kde se postaral o rekordní sledovanost. A stačilo mu k tomu jediné.

Will Smith má na kontě několik filmových hitů, děti osmdesátých a devadesátých let ho znají ale především jako Willa z kultovního sitcomu Fresh Prince, respektive The Fresh Prince of Bel-Air. Od poslední série jednoho z nejpopulárnějších televizních seriálů už ale uplynulo dvacet osm let a Smith se dávno posunul k serióznějším rolím. Naposledy se v kinech ukázal v nových Mizerech, opět s Martinem Lawrencem po svém boku.

Že by ale dnes pětapadesátiletý americký herec zapomněl na to, co ho v televizích proslavilo? Kdepak. Stále má v sobě kus „svěžího prince“, což ukázal i před několika dny ve španělském Madridu na události, kde by ho fanoušci asi jen tak nečekali. Držitel čtyř cen Grammy zavítal přímo doprostřed slavného a velmi zajímavě zrekonstruovaného stadionu Santiago Bernabéu, domova fotbalového Realu Madrid, aby způsobil poprask na boxerském galavečeru.

Ten den se nekonaly boxerské zápasy profesionálů, nýbrž známých osobností internetu, což je trend, který hýbe světem. Díky tomu, že youtubery, tiktokery a jiné postavy, jejichž povolání vzniklo teprve před pár lety, sledují miliony lidí – a nemají daleko k vyvolávání pořádných dramat –, mohou pořadatelé z těchto mnohdy bizarních akcí generovat příjmy v řádech desítek milionů dolarů. A to už je zajímavé i pro lidi s daleko větším jměním.

Dichosos los oídos de aquellos que pueden escuchar a Will Smith cantar la intro del principe de bel air en vivo pic.twitter.com/qvbo2a2Cvv — kika (@doblasftcheetos) July 13, 2024

V pořadí čtvrtý ročník boxerského galavečeru La Velada del Año, který pořádá slavný španělský streamer Ibai Llanos, měl natolik silné mediální pokrytí, že dokázal přilákat právě i Smithe. Jako první anglicky mluvící host vystupující na jedné z nejzvučnějších (z internetového prostředí vycházejících) akcí Španělska se chopil jejího hudebního programu a zahrál něco, co všichni fanoušci The Fresh Prince of Bel-Air dozajista museli poznat.

Smith se vrátil na začátek devadesátých let, kdy Fresh Prince v televizích vycházel, a s hudebně-taneční sestavou zahrál znělku ze seriálu spojenou s jeho singlem Switch z roku 2005… „Now, this is a story all about how my life got flipped-turned upside down. And I’d like to take a minute. Just sit right there, I’ll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.“ A diváci na jednu z kultovních televizních znělek rychle reagovali.

Na stadionu bylo přítomných přes osmdesát tisíc lidí, z toho miliony sledovaly show u svých televizí, počítačů a telefonů skrze streamovací platformu Twitch, kde ji Llanos přenášel. A právě tam stanovil rekord, co se počtu okamžitých sledujících týče. V jeden moment se na událost dívalo okolo 3,8 milionu uživatelů s tím, že se na několikahodinovém přenosu protočilo dohromady téměř šest milionů lidí. To ani tak slavná služba jako Twitch nepamatuje.

Twitch je známý zejména mezi hráči videoher, v poslední době se mu ale příliš nedaří. Vzhledem k růstu konkurence jako TikTok a YouTube mu padají sledující, do toho před několika měsíci kvůli příliš vysokým provozním nákladům odešel z korejského trhu, který mu generoval velkou návštěvnost. Jeho sláva se ale může vrátit právě díky událostem podobného typu. Na Twitchi vysílá mimo jiné i basketbalista LeBron James nebo komik Kevin Hart.

View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

Jestli se ale Twitch stane hlavním útočištěm boxerských zápasů influencerů, je otázkou. Ty největší – a svým způsobem nejprofesionálnější – přenosy nyní probíhají zejména na sportovní předplatitelské službě DAZN, se kterou úzce spolupracuje organizace Misfits, za níž zčásti stojí populární youtuber a boxer KSI. Zajímavé pak bude sledovat, co s trhem udělá zápas bývalého youtubera Jakea Paula s legendou sportu Mikeem Tysonem, která bude po odložení 15. listopadu k vidění live na Netflixu.

Smithovo vystoupení nicméně díky milionovým číslům, která počítá na sociálních sítích, a silné viralitě zveřejněných klipů může pomoci takzvanému influencer boxingu k ještě větší slávě. Ostatně právě ve Španělsku, respektive ve španělsky mluvících zemích, tento trend roste do závratných výšin už teď. Že někdo prakticky vyprodá stadion Realu Madrid a k tomu zboří i rekord Twitche , o tom jasně svědčí.