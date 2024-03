Uložit 0

Komentář Filipa Housky: V roce, kdy se Jake Paul narodil, měl Mike Tyson jednatřicet a obhajoval titul v těžké váze v zápase, který se pro nakousnuté ucho Evandera Holyfielda zapsal do historie jako jeden z nejbizarnějších boxerských střetů. Rozum tedy velí si myslet, že utkání mezi Paulem a Tysonem v dnešní době dává nulový smysl. Myslel bych si to taky, kdybych boxerskou cestu bývalého kontroverzního youtubera nesledoval od samého začátku. Pak byste totiž zjistili, že jejich zápas dává maximální smysl. A že jejich zápas v létě odvysílá Netflix? Recept na úspěch, možná historický.

Jake Paul se proslavil jako youtuber, kterým jednoho času všichni opovrhovali. Natáčel kontroverzní videa, která hraničila s pochopením širší společnosti. Jednoduše dělal bordel na internetu a inkasoval za to miliony dolarů. Jeho několik let trvající kariéra na YouTube mu zároveň přihrála desítky milionů sledujících na sociálních sítích. Někteří mu fandili, jiní ho nesnášeli. Měl ale jejich pozornost. Hater or fan, jsou to čísla na bankovních účtech, o která vždycky jde.

Paul je zkrátka nesmírně sledovaná internetová persona. Především si ale uměl moc dobře spočítat, jak bude jeho život vypadat, když se stane boxerem. Nechme stranou polemiku nad tím, jestli je Paul dobrým boxerem, nebo ne. Do ringu se poprvé postavil v roce 2018 – a za šest let se z člověka opravdu nestane špičkový sportovec.

Na rozdíl od drtivé většiny začínajících boxerů, kteří si na úvod kariéry musí odbojovat i desítky amatérských zápasů, aby vůbec někoho zajímali (a samozřejmě nasbírali zkušenosti), to měl Paul naopak. Nepotřeboval nahánět sledující, protože už je díky youtuberství a sociálním sítím dávno měl.

It’s JAKE PAUL vs. MIKE TYSON — yes, really! — in a LIVE BOXING event at AT&T Stadium you won’t want to miss. Airing live on Netflix Saturday, July 20 #PaulTyson pic.twitter.com/ULXVeCYeH6 — Netflix (@netflix) March 7, 2024

S týmem měl zároveň obrovskou páku k tomu, aby dokázal oslovit další známá jména, díky kterým by přitáhl ještě větší pozornost. Proto už ve třetím zápase v životě bojoval s uznávaným basketbalistou Nateem Robinsonem, pak sestřelil MMA zápasníka Bena Askrena, dvakrát porazil někdejšího šampiona UFC Tyrona Woodleyho a poradil si také s legendou smíšeného bojového umění Andersonem Silvou. Nikdo z nich nebyl boxer, ale co na tom, když šlo hlavně o zábavu a peníze.

Lidé tyto zápasy opravdu ve velkém sledovali a jen za rok 2021, kdy byl na vrcholu boxerské pozornosti, přesněji řečeno ze tří tehdejších zápasů, měl Paul podle amerického Forbesu získat přes 40 milionů dolarů. V kontextu začínajících boxerů je to naprosto neslýchaná suma, v kontextu Paula ale potvrzení, že to, co dělá, dělá zatraceně dobře. Klíč k úspěchu? Být polarizující osobností, kterou chcete vidět padnout. Které velká spousta lidí přála, aby prohrála, aby byla zesměšněna. Aby skončila.

Jen o Paulovi ale jeho úspěch není – stojí za ním i rostoucí promoterská mašina Most Valuable Promotions (MVP), kterou se svým partnerem založil právě Paul, aby byl zároveň v pozici jednoho z pořadatelů zápasů, což mu dává lepší podmínky pro vyjednávání o finančních odměnách a marketingové komunikaci. Respektive ke všemu, co z na první pohled bizarního zápasu udělá celosvětovou show napěchovanou miliony dolarů. A navíc přiláká pozornost mladých, z čehož může box jako sport těžit.

Kredit si zaslouží

Před několika lety jsem box nesledoval. Právě až zapojení influencerů a způsob, jak tragikomicky na své zápasy lákali, mě přiměly se na pár těchto srandazápasů podívat. Hlavně se u nich bavíte, ale zároveň se učíte pravidlům, poznáváte atmosféru. A když pak někdo z rádoby sportovců zmíní jméno skutečného boxera, prostě si ho vygooglujete. A třeba zjistíte, že za měsíc má velký zápas. Za pár dolarů se tak podíváte na skutečný box. Fascinuje vás. A pak už jste v tom naplno ponoření.

Nemám to změřené, takže se nemůžu ohánět čísly, ale tuším, že jsem jen jeden z velkého davu mladých lidí, kteří před covidem box nesledovali, ale nakonec mu propadli. Ať chceme, nebo nechceme, mohou za to i lidé jako Jake Paul. Opravdu tedy box znevažuje? Konzervativní fanoušci, kteří zápasy v ringu sledovali ještě na tlustých televizích, mají tunu námitek. Jenže oni už divácký zájem netvoří zdaleka v takové míře jako dříve. Teď je to o internetových přenosech. A nově o Netflixu.

Jake Paul is cooked Mike Tyson is 57 moving like this 😭😭 pic.twitter.com/Es7zFp9Rhh — ryan 🤿 (@scubaryan_) March 7, 2024

Letos v létě největší televizní streamovací služba poprvé odvysílá živý sportovní přenos, právě boxerský zápas mezi zmíněným Paulem (27) a Mikem Tysonem (57), který je jeden z nejslavnějších boxerů všech dob – a díky svému podcastu dodnes aktivní celebrita. Bez nadsázky může jít o historický okamžik a novou, teoreticky silně lukrativní vertikálu Netflixu. I kdyby si zápas pustilo jen procento jeho předplatitelů, je řeč o zhruba 2,6 milionu lidí. Automaticky by se tak zařadil do TOP 5 nejsledovanějších zápasů v boxu v dějinách podle takzvaných PPV, kdy si člověk přenos zaplatil.

Co kdyby si ale zápas pustila dvě procenta lidí? Pak se bavíme o více než pěti milionech lidí – a to už by byl rekord. Co když si pak Paula proti Tysonovi pustí každý desátý? Chápete… Netflix má v tomto obrovskou sílu a je zřejmé, proč se Paul se svým týmem z MVP rozhodli si s Netflixem plácnout. Je totiž šance, že ze zápasu, který proběhne 20. července v americkém Texasu, mohou udělat nejsledovanější boxerskou událost všech dob. A to je něco, co Paulovi nikdo neupře. Tudíž dostane další vyjednávací páku.

Mluví se o tom, že každý z aktérů si odnese plus minus stejnou sumu, nezávisle na výsledku. V minulosti Tyson říkal, že by zápas s Paulem zřejmě přijal, kdyby na stole leželo alespoň 50 milionů dolarů, což je částka, která se při správné propagaci a chytrém zapojení partnerů do galavečera dá zvládnout. Konkrétnější informace se ale možná teprve budou odhalovat. Vlastně se dosud ani neví, jestli půjde o skutečný zápas, nebo exhibici. Ať je to jak chce, marketingově půjde o velkou událost.