Z druhé Vaiany je obrovský trhák, láme jeden rekord za druhým. Přitom jen vykrádá samu sebe

Uložit 0

Kina, zejména ta americká, zažívají v posledních dnech příjemné, jakoby předcovidové žně. K dvojici už tak silných snímků Gladiátor II a Wicked přibylo ale minulý týden další horké želízko, které překonalo veškerá očekávání a dnes se díky němu přepisují tabulky s rekordními tržbami. Disneyovka Odvážná Vaiana 2 (v originále Moana 2) během prodlouženého víkendu díky svátku Díkůvzdání – ale v přepočtu i během toho klasického – ukázala, že když máte silnou značku, je vlastně jedno, jestli pod ní doručíte i dobrý film.

Nejprve trocha čísel: za pětidenní víkend, s nímž kina během oslav Dne díkůvzdání tradičně operují, utržila druhá Vaiana celosvětově úctyhodných 386 milionů dolarů. Něco málo přes 220 milionů dolarů připadá na domácí americký trh, což z ní dělá nejúspěšnější film tohoto období vůbec. Dosavadní rekordman, druhé Ledové království, si za stejné období přišel v USA na 125 milionů dolarů.

Kdybychom to brali optikou jen klasického kinovíkendu, tedy od pátku do neděle, tak by Odvážná Vaiana 2 na tom taky nebyla vůbec špatně. Utržila globálně lehce přes 300 milionů dolarů, což ji v tomhle ohledu staví i před letní megahit V hlavě 2 (ten se pyšní 294 miliony) a na třetí příčku mezi animáky s nejlepšími rozjezdy.

A v rekordech se dá pokračovat, film jich za posledních několik dní pokořil opravdu hodně včetně nejsilnější premiéry na Black Friday. Příběh neohrožené mořeplavkyně se stal nejlepším startem pro film od Disney Animation na domácí půdě. Rezonoval ale výrazně i v Latinské Americe, Austrálii, Blízkém východě i třeba v Kazachstánu, kde zaznamenal stejný rekord. V Evropě – s výjimkou Francie a Nizozemska, kde to dokázal taky – opanoval druhou příčku, nesesazeným suverénem tu zůstává už zmiňované Ledové království II.

Od pokračování snímku, který vznikl už před dlouhými osmi roky, se čekalo docela dost. Že předvede až takové výsledky, ale ne. Pro domácí trh směřovala pětidenní očekávání do už tak velice slušného rozmezí 125 až 135 milionů dolarů, jen za pátek si ale film po celém světě připsal téměř 193 milionů.

Vybraná nej Odvážné Vaiany 2 Nejvyšší domácí výdělky za prvních pět dní promítání (dosud je měli Super Mario Bros. ve filmu s 204,6 milionu)

za prvních pět dní promítání (dosud je měli Super Mario Bros. ve filmu s 204,6 milionu) Nejsilnější víkend okolo Dne díkůvzdání , z pohledu pěti i tří dnů (překonala Ledové království II se 125 miliony, respektive 94 miliony dolarů)

, z pohledu pěti i tří dnů (překonala Ledové království II se 125 miliony, respektive 94 miliony dolarů) Nejlepší start pro film od Disney Animation v USA, Austrálii, Latinské Americe a mnohde jinde

v USA, Austrálii, Latinské Americe a mnohde jinde Druhá nejlepší třídenní premiéra pro film s Dwaynem Johnsonem v USA (zaostala pouze za Rychle a zběsile 7)

v USA (zaostala pouze za Rychle a zběsile 7) Celosvětově druhý největší debut tohoto roku (nepřekonala pouze Deadpoola & Wolverina)

(nepřekonala pouze Deadpoola & Wolverina) S 300 miliony dolarů za třídenní víkend představuje třetí historicky nejlepší start animovaného filmu (před ní zůstávají Super Mario Bros. s 377 miliony a Ledové království II s 358 miliony)

(před ní zůstávají Super Mario Bros. s 377 miliony a Ledové království II s 358 miliony) Třetí nejlepší start pro muzikál (pro Krásce a zvířeti s 357 miliony dolarů a Barbie s 356 miliony) Zdroj: Deadline.com

Co za tím stojí? Mnohé napoví statistika, která říká, že původní Odvážná Vaiana byla loni tím nejstreamovanějším filmem. Od doby jejího vzniku v roce 2016, kdy byla vlastně jen další disneyovkou do sbírky, se propracovala ke statusu kultovní a žádané pohádky zástupy fanoušků, o což se postaralo rozverné vyprávění, skvělý soundtrack i neokoukané prostřední širé Oceánie. Když pak začal pro Disney+ vznikat seriál, který by na ni navázal, padlo rozhodnutí ho nakonec přestříhat do filmu a ten poslat na velká plátna.

A tady se dostáváme k velkému kameni úrazu – Odvážná Vaiana 2 sice láme kasovní rekordy a diváci jí například na serveru Rotten Tomatoes přisuzují pěkných 87 procent, těch od kritiků už má ale jen 65 oproti 95 procentům prvního dílu. A nutno říct, že zaslouženě. Momentálně sice žijeme v době, kdy na nás utočí všemožné sequely či prequely osvědčených značek, ne všechny se ale povedou a druhá Vaiana patří do kategorie těch opravdu málo opečovávaných. A asi by v tomto ohledu bylo lepší, kdyby zůstala seriálem pro streamovací platformu.

To, co nám předkládá, je totiž opravdu příliš jednoduché: v prvním díle se Vaiana, promlouvající hlasem Auli’i Cravalho, proti vůli svého otce vydala na oceán, aby vrátila bohyni Te Fiti její srdce, a potkala při tom svérázného poloboha Mauiho, jehož namluvil Dwayne Johnson. Nyní, o několik let později, se vracíme na ostrov Motu Nui, kde se opět něco děje. A působí to dost podobně jako minule. Vaiana opět vypluje, tentokrát už ale s požehnáním svého lidu, a několik jeho zástupců vezme dokonce s sebou. Cestou opět potká Mauiho a společně míří vstříc těžkému úkolu.

Kdo jedničku zná, záhy v kině pochopí, že dvojka jede v podstatě přes kopírák. Chybí jí ale to, co dělalo první Vaianu tak zábavnou – hlavní hrozba je málo uvěřitelná, vztahy až příliš harmonické a ploché, nové postavy málo propracované, a tudíž působící nemístně (v seriálu by patrně dostaly víc prostoru), hudba, která byla ohromnou devízou jedničky, je jen jejím slabým odvarem… a i animace je místy jakoby trochu odfláknutá. O to víc vyniká fakt, že jste to už všechno jednou viděli. Nějakou invencí se autoři zrovna nepřetrhli.

Už také zmiňované V hlavě 2 v zásadě opakovalo to, co jsme znali z jedničky. Dokázalo tomu ale přidat uvěřitelný rozměr navíc, který z něj udělal legitimní pokračování. Druhá Odvážná Vaiana v tomhle zcela selhává, a byť vám zážitek z prvního dojmu nezkazí, vidět ji rozhodně není třeba, minimálně pokud jste dospělí a chcete si čas v kině nějak užít. Coby zkracovač času pro děti a seriál věčně se nabalujících dobrodružství by ale mohla fungovat dobře, třeba jako to umí seriálové Na vlásku.

V Disney si nicméně nad rozhodnutím vytvořit další film mnou s dosavadními výsledky ruce. A vzhledem k tomu, že jde o animák, které mají v kinech zpravidla delší životnost než hrané filmy, to ještě nějakou chvíli dělat budou. A fanoušci, kteří se oproti kritickým recenzím, co vycházejí po celém světě, ohrazují a proudí do kin ve velkém, jim jen dávají za pravdu. V přípravách je už koneckonců hraná verze jedničky.