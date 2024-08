Z vrcholu na dno a zpět na vrchol. Jak Netflix zatřásl svým byznysem a opět všem ukázal, kdo je tu král?

Uložit 0

Nejznámější streamovací služba na světě? Jednoznačně Netflix, který rychle rostoucí zábavní odvětví vybudoval a stal se de facto jeho synonymem. Ostatně na mnoha dálkových ovladačích ke klasickým televizím dnes najdeme speciální tlačítko právě pro něj, přestože mnoho diváků využívá i řadu jiných streamovacích služeb. Netflix se stal fenoménem, který prakticky spustil transformaci televizního byznysu, a jeho akcie se minulý týden po dlouhé době dostaly na historická maxima. Poslední roky však byly velmi bouřlivé a firma se podívala až na dno. Jaký investiční příběh tedy vlastně Netflix píše?

Zaměřme se na dění v posledních pěti letech, kdy jsme mohli pozorovat řadu výkyvů směrem nahoru i dolů. Kolem roku 2019 byl Netflix považován za miláčka akciových trhů a předpovídala se mu zářná budoucnost. Akcie s označením NFLX na americké burze Nasdaq předtím několik let slušně rostly a těsně před příchodem covidu se dostaly až na úroveň kolem 390 dolarů. Pak ale přišla pandemie, která způsobila paniku na akciových trzích a pokles trhů jako celku.

Výjimkou nebyly ani akcie Netflixu, které klesly až na zhruba 290 dolarů za kus. Investoři se však rychle oklepali. Jakmile se zjistilo, že svět může fungovat i v pandemickém režimu, že centrální vlády a banky nenechají obyvatele bez peněz a že třeba právě Netflix z toho může významně těžit, protože jsou lidé zavření doma a nemají co dělat, začaly jeho akcie opět růst. S většími či menšími přestávkami tak během následujícího roku a půl vzrostly o zhruba 130 procent na 690 dolarů.

Lidé doma hledali možnosti, jak se zabavit, a předplatné Netflixu bylo jednou z těch dostupných a často i levnějších možností. Druhá níže uvedená grafika ukazuje čtvrtletní přírůstky nových předplatitelů této největší streamovací služby na světě, přičemž nejvyšší sloupec je za první kvartál roku 2020. Tedy právě v době, kdy se pandemie rozjížděla. Tehdy Netflixu přibylo téměř šestnáct milionů nových předplatitelů. Slušný přírůstek přibyl i o kvartál později, zhruba deset milionů.

Foto: Google Finance / CzechCrunch Vývoj cen akcií Netflixu za posledních pět let na grafu z Google Finance

Už tehdy nicméně představitelé americké streamovací služby říkali, že jde sice o skvělá čísla, ale v jejich projekcích bylo, že by si většina těchto lidí Netflix stejně dříve nebo později předplatila nehledě na pandemii. Jinými slovy tvrdili, že se růst akorát smrskl do menšího času a že další čtvrtletí kvůli tomu budou z pohledu získávání nových předplatitelů o něco slabší. Netflixu nicméně v té době hrálo všechno do karet a jeho akcie patřily mezi ty nejrůstovější.

Pak ale přišel neklidný rok 2022. Optimismus ze světa pomalu vyprchával, velké utrácení vlád nezůstalo bez následků, například v podobě rostoucí inflace, a centrální banky začaly zvyšovat sazby, aby ji zkrotily. Rozpočty lidí tak byly napjaté, a pokud vaše výdaje rostou více než příjmy, první, co máte tendenci udělat, je omezit právě ty věci, bez kterých se dá přežít. A jednou z nich je pochopitelně Netflix.

Podívejte se ještě jednou na níže uvedený graf, konkrétně na sloupce za první a druhé čtvrtletí roku 2022. Během těchto dvou kvartálů Netflix zaznamenal pokles počtu předplatitelů, což byl jeden z důvodů poklesu akcií. Dalšími faktory byla rostoucí inflace i úrokové sazby, což je pro vývoj akcií obecně negativní prostředí, zejména těch růstových. Zároveň se začalo měnit také vnímání streamování obecně.

Začalo být jasné, že streamovací byznys nemusí být zdaleka tak lukrativní jako tradiční televize. Začala totiž přibývat velká konkurence v podobě Disney+, HBO Max (dnes už jen Max), Apple TV+, Amazon Prime Video, SkyShowtime a dalších. Stále více uživatelů navíc poskytovalo své přihlašovací údaje přátelům, a tak Netflixu a spol. unikala spousta peněz. Samotný Netflix hovořil až o sto milionech lidí. Akcionářům se to logicky nelíbilo a akcie postupně oslabily z rekordních úrovní až ke 170 dolarům. Šlo o pokles o téměř 80 procent.

Netflix proto začal jednat. Jako první streamovací služba, která opět ukázala směr i dalším hráčům, vytáhla do boje proti zneužívání hesel a začala takové uživatele blokovat. Většina platforem se po tomto kroku do té doby bála sáhnout, protože nechtěla své uživatele rozhněvat, ale Netflix to risknul a ukázalo se, že šlo o dobrý tah. Počty nových předplatitelů začaly v dalších kvartálech výrazně růst.

Foto: Bloomberg Terminal / XTB Čisté přírůstky placených uživatelů Netflixu na grafu z Bloomberg Terminal

Foto: Bloomberg Terminal / XTB Vývoj počtu předplatitelů Netflixu na grafu z Bloomberg Terminal

Nebylo to přitom jediné opatření. Netflix také zavedl levnější předplatné s reklamou, zvýšil v řadě zemí cenu předplatného a také snížil nebo alespoň stabilizoval výdaje na tvorbu obsahu. Minulý týden navíc společnost vydala zprávu, z níž vyplývá, že by se reklamnímu byznysu Netflixu mohlo dařit velmi dobře. Klíčové přitom je, že všechna zmíněná opatření pomohla firmě zvýšit ziskovost.

Ještě v předpandemickém roce 2019 Netflix vydělal 1,9 miliardy dolarů, v roce 2020 to bylo 3,6 miliardy a v roce 2021 pět miliard. Rok poté zisky klesly na 4,3 miliardy dolarů, aby v roce 2023 vyrostly až na 5,6 miliardy dolarů a v letošním roce se očekává zisk kolem 8,4 miliardy dolarů. Vedení Netflixu, které mezitím prošlo výraznými změnami, zkrátka celým svým byznysem zatřáslo, když podniklo riskantní kroky, kterých se konkurence obávala, a teď si mne ruce.

Od loňského roku navíc na akciových trzích opět panuje pozitivnější nálada, klesá inflace a blíží se také výraznější snížení úrokových sazeb. A to jsou pro vývoj akcií další pozitivní zprávy. Všechny tyto kroky a události způsobily, že akcie NFLX od svých minim výrazně vzrostly, přibližně o 300 procent, a překonaly hranici 700 dolarů za kus, čímž dosáhly nových historických maxim.

V současné době má Netflix 278 milionů aktivních předplatitelů a důležité je, že nárůsty v posledních čtvrtletích byly vcelku silné. Vypadá to tedy, že streamovací služba má to nejhorší za sebou, podařilo se ji stabilizovat a zároveň naškálovat své fungování a při tom své uživatele dobře zpeněžit. Právě to o sobě zatím řada dalších streamovacích služeb říci nemůže.

Zároveň nicméně platí, že z hlediska ocenění jsou akcie Netflixu poměrně drahé. V současnosti se totiž obchodují za zhruba 43násobek ročního zisku, což je poměrně vysoká hodnota. Při tomto ocenění bude muset Netflix nadále růst a zlepšovat svá čísla, jinak může přijít další korekce. V tuto chvíli víme, že se Netflixu podařilo nepříznivý vývoj z předchozích let velmi pěkně otočit, a z tohoto pohledu se jedná o jeden z nejzajímavějších byznysových příběhů za poslední roky. Také je ale jasné, že vyhráno firma stejně jako jakýkoliv jiný titul na burze zdaleka nemá.