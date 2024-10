Za čistým vzduchem i hvězdným nebem. Viladomy Pleš v srdci chodských lesů potěší útěkáře z měst

Uložit 0

Romantická představa o moderním bydlení v těsném kontaktu s přírodou je snem mnoha lidí z měst. Nový projekt na česko-německých hranicích v srdci Českého lesa jde přesně tímto směrem – kombinuje dřevo, moderní technologie, výhledy do divoké krajiny, vzdušné lázně i noční observatoř. Připravila ho rodinná investiční skupina Karhan Group, která na šesti hektarech v turisticky opomíjené chráněné krajinné oblasti plánuje vybudovat stylové viladomy.

Skupina byla v této oblasti aktivní už dříve, připravovaný projekt Viladomy Pleš naváže na nedávno otevřený hotel a restauraci Resort Český les. Díky tomuto spojení získají budoucí majitelé viladomů možnost utéct z města do divoké přírody a nepřijít při tom o komfort, na který jsou zvyklí. Nápad na vybudování tohoto ekosystému vznikl už před sedmi lety, kdy Ondřej a Jindřich Karhanovi začali poprvé zvažovat, co by mohli udělat s pozemky, které Jindřich Karhan nakoupil v roce 2010.

„Můj otec byl uchvácen přírodou v oblasti náhorní plošiny Pleš, která je opravdu speciálním místem v Českém lese. V té době ale neměl s pozemky žádný konkrétní záměr. I my jsme to dlouze promýšleli, až jsme s architektonickým studiem Martina Rajniše došli k designovým viladomům. Zapadají do okolní krajiny, mají návaznost na historii místa a splňují naše požadavky na udržitelnost s nadčasovým designem,“ vysvětluje Ondřej Karhan.

Viladomy vyrostou v místě, které bývalo známé jako „vzdušné lázně“ díky mimořádně čistému ovzduší, což dodnes přitahuje lidi hledající zdravé prostředí pro regeneraci a odpočinek. Okolí Pleše navíc dle dat České astronomické společnosti leží v oblasti s výbornými podmínkami pro noční pozorování hvězd, takže k výhodám místa si zájemci mohou připsat i noční observatoř.

K jihu skloněné pozemky obklopené loukami a naprostý klid. V noci jsou krásně vidět hvězdy. Nic podobného jsem dlouho neviděl.

Lidé v Českém lese žili již před mnoha lety a jejich aktivita je patrná i na satelitních snímcích. Původní rozložení místa se proto stalo jedním z motivů, kterým se studio Huť architektury Martin Rajniš nechalo při návrhu inspirovat: „Stále tu je zřetelná struktura, kdy jsou hranice mezi jednotlivými úhory stavěny po vrstevnicích. Vše směřuje k návsi, tvarované naprosto měkce, bez pravítka, bez pravých úhlů. Krásná vesnická logika, na kterou jsme při umísťování domů beze zbytku navázali,“ popisuje architekt Martin Rajniš, který stojí v čele studia a je znám především pro svůj inovativní přístup ke kombinaci funkčního designu a přírody.

Dřevostavby v projektu Viladomy Pleš jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby moderního bydlení třetího tisíciletí a zároveň respektovaly okolní přírodu. Dřevo vnáší do konceptu nejen estetický aspekt, ale je také tepelnou izolací. Díky integrovaným moderním technologiím jsou domy energeticky efektivní, a nabídnou tak nízké náklady na každodenní provoz a nízkou uhlíkovou stopu.

„K přírodě neodmyslitelně patří dřevo, protože v oceli nebo betonu si člověk tolik neodpočine. A toto místo je pro odpočinek naprosto unikátní. K jihu skloněné pozemky, obklopené nádhernými loukami, a naprostý klid. V noci jsou zde krásně vidět hvězdy. Nic podobného jsem dlouho neviděl,“ popisuje místo Rajniš. Velké skleněné plochy a plynule navazující pergoly, terasy a zahrady potom zajistí, že si obyvatelé mohou vybrat, jak moc přírodě půjdou naproti.

Český les ožívá

Nový projekt zapadá do snahy skupiny o rozvoj oblasti Českého lesa. Ondřejův otec Jindřich Karhan v této oblasti podnikatelsky působí přes třicet let a postupně vybudoval například oboru Srdíčko v Železné, na kterou se synem Ondřejem dalšími projekty volně navazují. Skupina Karhan Group už teď pro oblast v srdci Českého lesa připravuje plány na dalších roky. Tato dlouhodobá linka jen potvrzuje vícegenerační uvažování rodinné investiční skupiny.

„Viladomy Pleš jsou dalším krokem k udržitelnému a citlivému rozvoji turismu v Českém lese. A stejně jako dříve i nyní klademe důraz na ochranu životního prostředí a přirozené začlenění do krajiny,“ doplňuje Ondřej Karhan.

Takovým krokem byl už hotelový projekt Resort Český les spuštěný v květnu 2023, který je prvním svého typu a velikosti v Českém lese. Jedním z cílů Karhanových je dostávat výjimečnou lokalitu chráněné krajinné oblasti Český les do hledáčku turistů a představit tak krásy nedotčené přírody česko-německého pohraničí.

Šéf investiční skupiny si zachovává optimistický postoj: „Je škoda, že Český les zůstává mimo zájem širší skupiny turistů. Žádný podobně ambiciózní projekt tady zatím není a já věřím, že rozšíření o Viladomy Pleš na 63 tisících metrech čtverečních posune lokalitu Český les na další, výrazně vyšší úroveň.“

Kromě bydlení a možnosti využít různých služeb přilehlého resortu se tak v odlehlých lesích mohou budoucí návštěvníci těšit na restauraci s terasou a venkovním grilem, wellness nebo bar. Přímo v areálu Viladomů Pleš se pak počítá s penzionem a prodejnou farmářských potravin, obec v této lokalitě plánuje vybudování služeb pro veřejnost na podporu cestovního ruchu, například informačně-vzdělávací centrum.

Od nápadu na projekt Viladomy Pleš uběhlo více než pět let. „V současné chvíli máme vydané platné stavební povolení a hledáme partnera z řad zkušených developerů, který bude sdílet naši vizi a se kterým tento zajímavý projekt společně zrealizujeme,“ popisuje Ondřej Karhan.