Reklama by se na stěny eskalátorů stanice Jiřího z Poděbrad mohla vrátit. Město z ní má 116 tisíc ročně

Když se na Karlově náměstí otevíral před čtyřmi lety zrekonstruovaný vstup do metra, kromě toho, že zářil novotou, na něm byla zajímavá ještě jedna věc. Na stěnách tunelu, kde stojí eskalátory, nebyla ani jedna reklama. Jen čistě bílý prostor. To samé platilo o stanici metra Anděl směrem Na Knížecí. Čistě bílý prostor tam zářil při otevření před dvěma lety. Když se po obou těchto stanicích projedete dnes, uvidíte tu místo toho reklamu, která se sem vrátila, jako by se nechumelilo. To samé by teď mělo čekat i nedávno znovuotevřenou stanici Jiřího z Poděbrad.

„Vždycky budu tým: prostory na eskalátorech zcela bez reklam. Vypadá to fantasticky a je to vážně neskutečně osvěžující. Doporučuji každému zajít se na to podívat,“ napsal na svůj Facebook propagátor architektury Adam Gebrian. Nebyl sám. Bezreklamovou jízdu po eskalátoru si užili i další, dokumentovali ji a sdíleli na sociálních sítích. Na rekonstrukci stanice metra za 800 milionů korun to byl jeden z nejsvěžejších momentů.

V tuto chvíli ale nic nebrání tomu, aby se reklama – podobně jako na Karlově náměstí a na Andělu – zase vrátila. A to kvůli smlouvě, kterou má dopravní podnik uzavřenou se společností Railreklam na pronájem ploch v prostorách a soupravách metra. Tu prostřednictvím společnosti Expiria ovládá firma BigBoard.

Smlouva uzavřená v září 2019 je na užívání veškerých ploch v prostorách pražského metra – tedy ve vestibulech nebo eskalátorech – a na celkovou částku 18,3 milionu korun bez daně. To znamená, což také sama smlouva dále specifikuje, že jde o částku 3 036,99 koruny za jeden metr čtvereční plochy za rok.

Foto: IPR Praha Stanice Jiřího z Poděbrad se po rekonstrukci otevřela letos v listopadu

Konkrétní prostory v metru jsou specifikovány v příloze smlouvy. Ta hovoří o reklamě na Jiřího z Poděbrad v zásadě na dvou místech. Prvním je takzvaná balustráda, tedy polepení mezi jednotlivými eskalátory, která zabírá 130 metrů čtverečních. Druhým jsou panely B1 v eskalátorovém tunelu, kterých může být na Jiřího z Poděbrad dvakrát 19,09 metru čtverečních. A právě o nich se nyní vede diskuze především. V zásadě to tedy znamená, že na jedné straně volá odborná veřejnost po kvalitním veřejném prostoru, na té druhé je příjem z reklamy, který v tomto konkrétním případě dělá zhruba 116 tisíc korun.

Balustráda, tedy přelep mezi eskalátory, vynese téměř 395 tisíc korun a i ona by se samozřejmě mohla na opravenou stanici vrátit, momentálně ale nebudí takové emoce jako plakáty na stěnách. Pro kontext je dobré říct, že stejná smlouva hovoří také o reklamě v soupravách metra, která je zasmluvněna v hodnotě 73,2 milionu korun, přičemž metr čtvereční v soupravě vyjde na bezmála dvacet tisíc korun.

O osudu Jiřího z Poděbrad, respektive reklamy ve stanici, se nyní jedná. A to především proto, že veřejnost dala na sociálních sítích jasně najevo, že je jí prostor bez reklam víc než příjemný. A také proto, že se toho chytil pražský magistrát, respektive náměstek pro dopravu a bývalý primátor Zdeněk Hřib. „Ředitel dopravního podniku Petr Witowski má ode mě za úkol průběžně informovat o postupu jednání se zasmluvněnou reklamní společností,“ napsal na dotaz CzechCrunche Hřib s tím, že osobně by byl moc rád, aby minimálně stanice Jiřího z Poděbrad zůstala po rekonstrukci bez reklam.

Bezzubý manuál

Faktem ale je, že bez podobného tlaku by se reklama na vinohradskou stanici metra zcela jistě vrátila. Ostatně Na Knížecí neboli na Andělu to byl podobný příběh. „Na Knížecí se to povedlo udržet krásně čisté. Bohužel, dva roky po rekonstrukci je to po mém odchodu opět zničené,“ napsal bývalý radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Foto: IPR Praha Nové vstupy do metra na náměstí Jiřího z Poděbrad, v hantýrce dopravního podniku jde o takzvané kiosky

V zásadě totiž neexistuje nic, co by nějak upravovalo reklamu v rekonstruovaných stanicích metra. Dopravní podnik má architektku metra Annu Švarc, ta pro podobné situace přichystala manuál. Týká se přímo reklamy a v zásadě říká, jak přesně v takových případech postupovat. Dokument ale není závazný, ostatně není ani schválený dozorčí radou.

Faktem nicméně zůstává, že není výjimkou situace, kdy v metru dojde k tomu, že se místo, kde reklama byla, nějak změní nebo že přestane existovat. V takovém případě Švarc se smluvní společností domlouvá, jak reklamu nahradit. Respektive, kde ji nahradit. Ostatně na Jiřího z Poděbrad se změnily vstupy do metra z náměstí, kdy takzvané kiosky zůstaly podle projektu nezastřešené. I to znamenalo, že ze stanice zmizelo asi dvanáct zasmluvněných citylightů, které tím pádem musely být přestěhované na jiné místo v rámci metra. Problém je, že jiný prostor podél eskalátoru nabídnout nelze. Mělo by jít navíc o adekvátní náhradu, pokud jde tedy o reklamu v centru, nelze ji napříště přestěhovat na okraj.

„Preferuji verzi, která konsoliduje jednotlivé rámečky do jednoho velkého nosiče. Metry čtvereční tedy zůstanou, reklama ale aspoň není rozesetá po celém veřejném prostoru metra. Tak je to například na Náměstí Republiky, pokud vyjíždíte směrem na Palladium, na Andělu ve směru Na Knížecí nebo na Karlově náměstí ve směru na Karlovo náměstí,“ vylíčila pro CzechCrunch Švarc.

Foto: Facebook Adam Scheinherr Stanice Anděl, výstup směrem Na Knížecí před a po, jak ho znázornil Adam Scheinherr

Je to ale příklad dobré praxe, nikoli povinnost, kterou by se dopravní podnik řídil i příště. Podobně jako Jiřího z Poděbrad se mají přitom opravovat v následujících měsících i další stanice. Na konci příštího roku odstartuje rekonstrukce na Floře, která je hned za Jiřákem. Rekonstruovat se má také Českomoravská. Ačkoli se tedy tyto dvě stanice změní, reklama v nich by teoreticky měla zůstat stejná.

Mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková pro CzechCrunch napsala, že dopravní podnik nyní hledá i s hlavním městem a také nájemcem reklamních ploch „řešení akceptovatelné pro všechny strany, aby u této jedné stanice zůstala zachována nynější podoba po rekonstrukci, ale současně abychom dostáli povinnostem a nepřišli jsme o příjmy.“ Dodala, že je potřeba si uvědomit, že to není jen o tom, zda reklama ve stanici na Vinohradech bude, nebo nebude, protože to má širší souvislosti.

To jsou kromě uzavřené smlouvy také výnosy z pronájmu ploch, které jsou zdrojem příjmů dopravního podniku. „V letošním roce očekáváme příjem cca 220 milionů korun z pronájmu všech reklamních ploch na majetku DPP. Pro srovnání, výstavba nové tramvajové tratě z Holyně do Slivence včetně velké smyčky stála DPP 233 milionů korun. Hrubým srovnáním bychom každý rok díky příjmu z pronájmu reklamních ploch mohli postavit jednu novou tramvajovou trať,“ dodává Řehková. Znovu je ale potřeba připomenout, že reklama v panelech v tunelu podél eskalátorů na Jiřího z Poděbrad přinese do rozpočtu dopravního podniku ročně jen asi 116 tisíc korun.

Skupina BigBoard kromě pronájmu reklamy v metru vlastní také velkoformátovou reklamu uvnitř města. Nejviditelnější byla společnost v době, kdy se projednávaly pražské stavební předpisy, které chtěly v centru hlavního města reklamu omezit.

Metropole mimochodem také letos v září podle serveru Seznam Zprávy podala na jinou firmu z holdingu BigBoardu, konkrétně CzechOutdoor, žalobu kvůli billboardům bez platného povolení na 58 pozemcích města. Městská společnosti TSK pak podala v dubnu na společnost další žalobu, a to na odklizení nelegální reklamy z mostů a lávek.