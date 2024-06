Začal se natáčet další seriál ze světa Hry o trůny. Rytíř sedmi království se vydá zase jiným směrem

Uložit 0

Knižní série Píseň ledu a ohně, předloha seriálové Hry o trůny, má dohromady přes čtyři tisíce stran, a to ještě k dokončení chybí dvě knihy. Přesto ale pokrývá jen několik let v rozsáhlých fantazijních dějinách George R. R. Martina. Rod draka se odehrává asi dvě století před událostmi Hry o trůny a brzy se na televizních obrazovkách vydáme do období asi sta let před prvním seriálem. Právě tam diváky zavede novinka Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, která se právě začala natáčet.

HBO nový spinoff z prostředí fiktivního Západozemí oznámilo už počátkem roku 2021, na bližší informace se ale čekalo další dva roky. Ty přišly loni spolu s představením nové streamovací služby Max. Rytíř Sedmi království, jak zní neoficiální překlad názvu seriálu, by se měl vedle Rodu draka, ale také chystané nové adaptace knih o Harrym Potterovi, stát jednou z vlajkových lodí televizní nabídky mediálního obra Warner Bros. Discovery.

Natáčení před pár dny začalo v irském Belfastu, kde vznikala také značná část Hry o trůny. První dvě řady Rodu draka se naproti tomu natáčely v okolí Londýna. Scénář k první epizodě napsal přímo autor předloh George R. R. Martin, který je spolu s Irou Parker také spolutvůrcem seriálu. HBO rovnou zveřejnilo první záběr z natáčení, jehož estetika přesně zapadá do světa, který diváci dobře znají.

Rytíř sedmi království vychází ze série trojice knižních novel se společným názvem Tales of Dunk and Egg (v češtině vyšly právě s názvem Rytíř sedmi království). Sleduje příběhy potulného rytíře sera Duncana Vysokého, přezdívaného Dunk, a jeho panoše Aegona alias Egga. Oficiální synopse seriálu hlavního hrdinu popisuje jako mladého a naivního, ale odvážného rytíře. Jeho dobrodružství se odehrávají ve světě, kde Železný trůn je stále pod nadvládou Targaryenů a vzpomínky na mocné draky jsou stále v živé paměti.

Na rozdíl od předchozích seriálů ze Západozemí novinka slibuje spíše komornější vyprávění, které dá před velkými rody a spory na královském dvoře přednost činům obyčejnějších lidí. Do prostředí nejvyšších sfér společnosti Sedmi království ale zavítáme – první novela s názvem Potulný rytíř hrdiny zavede na turnaj, kde mají proběhnout nečekané konflikty.

Hlavního hrdinu ztvární Peter Claffey, zatím známý spíše jen z menších rolí v seriálech jako Wreck a Zlé sestry od Apple TV. Jeho panoš Egg má tvář devítiletého Dextera Sola Ansella. Vedle nich se v novince objeví Finn Bennett (Prior ze čtvrté řady Temného případu), Bertie Carvel (Tony Blair v páté a šesté řadě Koruny), Tanzyn Crawford, Daniel Ings nebo Sam Spruell.

První řada seriálu, čítající šest epizod, by měla vyjít příští rok, pro fanoušky fantasy George R. R. Martina tak zaplní mezeru při čekání na nedávno potvrzenou třetí řadu Rodu draka. Pokud bude úspěšná, mohla by na obrazovkách zůstat pravděpodobně několik let – první řada by, soudě podle podtitulu The Hedge Night, měla adaptovat jen první ze tří novel. Martin také v minulosti zmínil, že na příběhy Rytíře sedmi království chce ještě navázat.

Po tříleté přestávce od závěru Hry o trůny se televizní fantasy franšíza začíná poměrně rychle rozrůstat. Kromě zmíněných projektů jsou v současnosti ve vývoji přinejmenším tři další, všechny animované. Série Nine Voyages má sledovat putování Mořského hada, bájného mořeplavce Corlyse Velaryona. Další animovaný seriál má zatím pracovní název The Golden Empire, a odehrávat by se měl pro změnu ve východní říši Yi Ti. Konkrétnější informace nejsou známé, vše je zatím jen v raných fázích vývoje.

V roce 2022 s nápadem na hraný seriál ze Západozemí přišel také Kit Harrington, představitel Jona Snowa. Projekt s pracovním názvem Snow se měl zaměřit na osudy oblíbené postavy po konci Hry o trůny, herec ale nedávno oznámil, že z toho nakonec nejspíš nic nebude. V rozhovoru pro server ScreenRant přiznal, že se „nepodařilo najít ten správný příběh“ a seriál je tak u ledu. Nutně to však neznamená, že se k němu v budoucnu nevrátí.