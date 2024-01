Ke Hře o trůny a Rodu draka přibudou tři animované seriály, odhalil autor knih George R. R. Martin

Uložit 0

Seriálová Hra o trůny byla fenomén, který nadchl celý svět, načež se v posledních řadách tak trochu střelila do nohy. Následující, avšak do dřívější doby fiktivního fantasy světa zasazená série Rod draka důvěru fanoušků navrátila. Příznivci knih spisovatele George R. R. Martina a jejich adaptací teď vyhlížejí nejen na letošek plánovanou druhou řadu Rodu draka, ale i několik dalších počinů, na kterých autor a filmaři pomalu pracují. Tři z nich mají být animované.

Že se na různých spinoffech Hry o trůny pracuje, to se ví už delší dobu. S novým rokem nicméně George R. R. Martin, tvůrce knižní předlohy Píseň ledu a ohně, na svém blogu odhalil pár novinek. „Spolupracujeme s HBO na několika animovaných projektech. Žádný zatím nedostal zelenou k produkci, ale s některými z nich se blížíme k dalšímu kroku. Když jsme začali, měli jsme nápad na čtyři animované seriály. Ale dva z nich se odložily,“ zmínil.

Práce na dvou animovaných seriálech ze světa Písně ledu a ohně však pokračují. „A zároveň jsme Nine Voyages, sérii o legendárních putováních Mořského hada, proměnili z hrané na animovanou,“ dodal pětasedmdesátiletý spisovatel. Důvodem podle něj byl i rozpočet, hraný seriál odehrávající se z větší části na moři a napříč různými přístavy – Mořský had je ve fantasy knihách přezdívka bájného mořeplavce Corlyse Velaryona – by byl přespříliš nákladný.

Aktuálně tak probíhají prvotní přípravy třech animovaných spinoffů Hry o trůny. Jejich názvy kromě Nine Voyages nejsou potvrzené, už dříve však autor a producenti prozradili tituly několika dalších chystaných adaptací Martinova fantasy světa. Jednou z nich má být i animace s pracovním názvem The Golden Empire zasazená nikoliv do nejčastěji navštěvovaného fiktivního kontinentu Západozemí, ale do východní říše Yi Ti. Ještě předloni o ní Martin uvedl, že podle prvních konceptů „vypadá nádherně“.

Naopak hraný má být příběh A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (podle knihy Rytíř Sedmi království) o rytíři Duncanovi Vysokém a jeho pážeti Eggovi. Chystá se 10 000 Ships o princezně-válečnici Nymerii, jež založila z knih i seriálu známé království Dorne. Pracuje se i na sólo seriálu jedné z ústředních postav Hry o trůny Jonu Snowovi, jehož ztvárnil Kit Harington. Loni na jaře se navíc objevily informace o možnosti dalšího prequelu, který má ukázat pokoření Západozemí dobyvatelem Aegonem Targaryenem.

Všechna uvedená díla každopádně spojuje skutečnost, že jsou v těch nejranějších fázích vývoje. Nejblíže natáčení má být The Hedge Knight, podle nedávných zpráv by se kamery mohly rozjet už letos. V záplavě chystaných projektů je také dobré připomenout, že v posledních letech jich filmaři představili mnohem více, ale ne všechny se dostaly do produkce. Například zrušený seriál Flea Bottom zasazený do Blešího zadku, chudinské čtvrti královského města.

Potvrzené je nicméně pokračování Rodu draka, jehož druhá řada se na HBO představí v létě tohoto roku. Letos v květnu také uplyne pět let od finále původní Hry o trůny, jež divákům představila knižní ságu George R. R. Martina. Její osud se však od toho seriálového bude nejspíš výrazně lišit. Televizní zpracování totiž papírovou předlohu dějově předběhlo. Zlé jazyky by dodaly, že to na kvalitě posledních sérií bylo znát.

Na pokračování knih spisovatel už předlouho pracuje, zatím poslední díl Tanec s draky vyšel v roce 2011. Pomalu připravované Vichry zimy stále nejsou dopsané, ba dokonce ani nemají být finální kapitolou fantasy eposu, který už teď čítá přes čtyři tisíce stran. Završením Písně ledu a ohně má být ještě další, sedmá kniha Sen o jaru. Snad její dokončení nezůstane pouhým snem.

Mimochodem, George R. R. Martina ke zveřejnění nových střípků informací o kreslené proměně hraného seriálu inspiroval jiný animovaný počin. A to Modrooký samuraj na Netflixu. „Je to úžasné. I pokud se na animovanou tvorbu obvykle nedíváte, dejte tomu šanci. Jestli se vám líbí moje věci, tak si myslím, že budete nadšeni,“ zmínil Martin.

Ve vkusu se tak shoduje s redakčním kolegou Vojtou Sedláčkem, který toto anime zařadil na seznam filmů a seriálů, které byste si měli mezi svátky pustit místo pohádek a Pelíšků. Vánoční i silvestrovské chvíle jsou sice za námi, ale dobrým tipem tenhle seriál zůstává nadále. Snad si i animovaná Hra o trůny vyslouží podobné doporučení.