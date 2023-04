HBO Max končí, přichází Max. Dostane reality show, novou Hru o trůny i remake Harryho Pottera

Před týdnem to bylo sto let od momentu, co bylo jako putovní projekční show založeno dnes jedno z hlavních hollywoodských studií Warner Bros. Na oslavu teď přichází s novou streamovací službou, která pro něj má představovat důležitou novou kapitolu. Nese jednoduchý název Max, dosavadní knihovnu HBO Max rozšíří o obsah Discovery+ a slibuje velké nové projekty jako seriál ze světa Batmana, televizní adaptaci knih o Harrym Potterovi nebo novinku ze světa Hry o trůny.

Max přichází jako logický důsledek spojení mediálních obrů WarnerMedia a Discovery téměř přesně před rokem. Vedení nově vzniklé firmy Warner Bros. Discovery (WBD) v čele s Davidem Zaslavem se okamžitě pustilo do restrukturalizace, která má pomoci ukočírovat vzniklý dluh v řádu desítek miliard dolarů. Streamování se přitom stalo jedním z pilířů – na jedné straně se Zaslav rozhodl řadu titulů z HBO Max smazat a prodat je jinam, na druhé je nahradit obsahem pro nenáročné publikum.

Tak vznikla služba, kterou WBD nyní představilo. Max nahradí stávající HBO Max, přičemž diváci se mají těšit na prakticky po všech stránkách lepší nabídku za stejnou cenu. Pokud tedy přistoupí na pár kompromisů…

Největší část prezentace se věnovala shrnutí existujících titulů a představení nových, které lze pod novou střechou očekávat. Přestože seriály jako Westworld, Zpřítomnělí a několik desítek dalších chce firma i nadále prodávat spíše jinam, její streamovací služba se má chlubit jednou z největších knihoven na trhu. Stálicemi mezi diváky jsou například Přátelé, Teorie velkého třesku, Hra o trůny či Euforie, ale také reality show Discovery jako Fixer Upper. Celkově má prý televizní divize Warner Bros. v produkci přes 110 titulů.

Nemalou část přitom tvoří chystané novinky. Například divize DC Studios, jejíž kreativní aspekt má na starosti režisér Strážců galaxie a Peacemakera James Gunn, oznámila pět nových seriálů Creature Commandos, Waller, Booster Gold, Lanterns a Paradise Lost. Ty budou spolu s filmy Superman: Legacy či The Authority tvořit první fázi restartovaného univerza DC, jež se má stát silnou konkurencí pro poněkud tápající Marvel.

Trochu mimo tento propojený svět bude stát batmanovská franšíza režiséra Matta Reevese. Pro kina se na přespříští rok chystá pokračování Batmana s Robertem Pattinsonem, přímo na Max pak někdy příští rok dorazí The Penguin. Temná minisérie, v níž se Colin Farrel vrátí jako titulní mafián s cílem ovládnout celé kriminální podsvětí Gothamu, dostala rovnou první ukázku z natáčení. Jak svou vizuální stránkou, tak atmosférou připomíná loňský filmový hit o temném rytíři.

Největší pozornost nicméně vyvolalo oznámení projektu, který je teprve v počátečních fázích. Minulý týden se v médiích objevily zprávy, že WBD chce znovu adaptovat knižní sérii o Harrym Potterovi – a nyní to firma potvrdila. Novinka dostane formu seriálu, kde má každá se sedmi knih odpovídat jedné řadě. Nevyhnutelně se s kouzelníky vrátí také v posledních letech kontroverzní autorka J. K. Rowlingová, která zastane funkci výkonné producentky.

Další skupinu novinek tvoří seriály a minisérie z produkce HBO, slibující zpravidla prestižní podívanou typickou pro uznávanou značku. V delší upoutávce se představila čtvrtá řada Temného případu, v níž bude detektivní duo s tvářemi oscarové Jodie Foster a profesionální boxerky Kali Reis řešit vraždy na Aljašce. Pokračování oceňovaného seriálu uvidíme někdy letos.

V dalších ukázkách se představily i satirický špionážní thriller The Sympathizer s Robertem Downey Jr. a politické drama The Regime, v němž uvidíme Kate Winslet nebo Hugha Granta. Vedle nich pak Warneři potvrdili další projekt ze světa Hry o trůny. Seriál A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight se má odehrávat sto let před érou Jona Snowa a Daenerys. Nejedná se tedy o nedávno spekulovaný prequel, který by sledoval vzestup Aegona I Targaryena.

Velké projekty tím nekončí. Poté, co se v kinech prosadila hororová franšíza The Conjuring (česky V zajetí démonů), ji chce WBD poslat také do televize. Totéž platí také pro legendární román To od Stevena Kinga. Dvoudílnou filmovou adaptaci z let 2017 a 2019 má následovat seriál Welcome to Derry.

Mezi další chystané tituly, které dorazí na Max, patří animovaný seriál Gremlins: Secrets of the Mogwai – a nechybí ani řada novinek z produkce Discovery pro méně náročné publikum. Pokračování dostane zmíněná reality show Fixer Upper a pořady Oprah nebo Guye Fieriho, nově se zase na obrazovky vydají soutěžní pořady o vaření v exotických lokacích nebo reality show s Ashley Graham, v níž se soutěžící pokusí dát dohromady dokonalý dům pro Barbie.

Celkově má Max nabídnout průměrně čtyřicet nových titulů měsíčně a dvacet filmů z kin ročně. Letos na podzim tam po červnové premiéře zamíří třeba superhrdinský blockbuster Flash, druhý Shazam, očekávaná Barbie nebo druhá část Duny.

Vedle obsahu má být druhým zásadním aspektem přechodu z HBO Max na Max vylepšená technická stránka. WBD slibuje, že nová streamovací služba výrazně zlepší přehlednost katalogu, zejména pomocí lepších algoritmů a práce lidských kurátorů pro doporučování, co si pustit. Ruku v ruce s tím má jít rychlejší a spolehlivější aplikace.

Max se podle očekávání spustí nejdříve ve Spojených státech, a to už 23. května. Uživatelé HBO Max ji dostanou jako automatickou aktualizaci, uživatelé Discovery+ se zase budou moci rozhodnout, jestli chtějí přejít na novou službu, nebo zůstat u té stávající. Cena pro Američany zůstane stejná jako nyní. Max je vyjde na 9,99 dolaru (212 korun) měsíčně za verzi s reklamami, 15,99 dolaru (339 korun) bez reklam.

Zde ale přichází zmiňovaný kompromis – při stejné ceně předplatného se sníží kvalita na HD a přehrávat půjde jen na dvou zařízeních současně. Ti, co budou chtít využít 4K s HDR a paralelní přehrávání na čtyřech zařízeních, budou muset platit 19,99 dolaru (424 korun) za měsíc. Do Evropy dorazí Max až v prvním čtvrtletí příštího roku. Jak bude vypadat jeho cenová politika u nás, zatím není známo.