Začněte s málem a kupte si kousek bytu. Vladimír Zuzák a Jiří Paták spouští novou realitní službu

Uložit 0

Investiční svět se v posledních letech významně otevřel široké veřejnosti. Díky všemožným aplikacím jde jednodušeji investovat třeba do akcií nebo kryptoměn, ovšem nedílnou součástí investičních portfolií jsou nadále také reality. Ani u nich už přitom nutně neplatí, že si musíte koupit celé pozemky, byty nebo domy. Vladimír Zuzák a Jiří Paták vytvořili realitní službu Kousek Bytu, jejíž název je všeříkající – díky ní si lze koupit část bytu a benefitovat z toho, jako byste ho vlastnili celý. Plynou vám příjmy z pronájmu a spekulovat můžete také na růst cen, který je v Česku v posledních letech výrazný.

„Nedostupné ceny nemovitostí nejsou problémem jen pro rodiny hledající vlastní bydlení. Představují bariéru i pro všechny drobné investory, kteří věří, že v turbulentním světě je cihla garancí uchování hodnoty. S Vladimírem Zuzákem jsme se rozhodli tento bludný kruh rozseknout. A to doslova. Rozsekali jsme každý byt na kousky po dvaceti tisících tak, aby na nemovitost dosáhl opravdu každý, aniž by kupující ztrácel jakoukoliv výhodu vlastnictví reálné nemovitosti,“ vysvětluje Jiří Paták, který novou realitní službu zaštiťuje svou skupinou One Bond.

Třiačtyřicetiletý podnikatel se věnuje finančním technologiím již dlouhé roky. Historicky stál u zrodu srovnávače Chytrý Honza, aktuálně je jeho nejvýraznějším projektem aplikace Patron GO, která dohlíží na finanční zdraví uživatelů a nedávno získala další investici na svůj rozvoj. Do nového projektu Kousek Bytu tak Paták přináší zejména zkušenosti s vývojem digitálních finančních produktů, zatímco spoluzakladatel Vladimír Zuzák nese realitní know-how. Patří mu totiž developerská skupina Maverick Group a je také spolumajitelem realitní kanceláře Maxima Reality.

„Prostřednictvím makléřů jsme prodali desetitisíce bytů a nyní otevíráme dveře investičních nemovitostí opravdu pro každého. A to plně online,“ říká Vladimír Zuzák. „Ve finančních službách vidíme obrovský tlak na plně digitální sjednávání. Generace pod třicet let se prakticky nechce s nikým potkávat, chodit na pobočky ani si telefonovat. Uživatel očekává, že aplikace vše zařídí. Kousek Bytu je první platformou, kde nakoupíte nemovitost nebo její kousek na pár kliknutí. Nejen cenou, ale i způsobem sjednání a plným servisem kolem zpřístupňujeme investování do nemovitostí širokým masám,“ doplňuje Jiří Paták.

Foto: CzechCrunch Realitní služba Kousek Bytu

Jak to funguje v praxi? Uživatel si ve webové aplikaci vybere libovolný počet kousků vybraného bytu a nakoupí. Kousek Bytu aktuálně cílí na nemovitosti v lokalitách do třiceti minut od Prahy, které mají mít podle zakladatelů vysoký růstový potenciál a jsou zároveň dobře pronajímatelné. První nabídka zahrnuje novostavby v Kladně, které staví developerská skupina Vladimíra Zuzáka. Minimální výše investice je dvacet tisíc korun, ale i tuto částku je možné si rozložit do deseti měsíčních splátek po dvou tisících. V takovém případě si služba účtuje pětiprocentní poplatek.

Zakladatelé projektu Kousek Bytu připomínají výhodu v tom, že si investoři kupují přímo podíl v družstvu, a nikoliv třeba jen nějaký virtuální certifikát, kdy jim byt či jeho část reálně nepatří. „Družstevní vlastnictví je pevně zakotvený institut. Ochrana vlastnictví je pevně daná zákonem. Družstevní podíl je pevně spojen s konkrétním bytem, stanovy jsou vždy veřejné a nelze omezit ani převod do osobního vlastnictví. Proto je tato forma vlastnictví maximálně bezpečná. Zvolili jsme ji právě pro jednodušší ‚kouskování‘. Není praktické zapisovat do katastru desítky vlastníků. Výrazně hůře se takové podíly i obchodují. Češi jsou navíc na družstva zvyklí,“ vysvětluje Jiří Paták.

Lukrativní střední Čechy

Majitelé bytů či jejich částí pak mají dva typy výnosů – z hodnoty a z pronájmu. „Hodnota, její nárůst a pokles je daná trhem. Kousek Bytu vybírá takové lokality, které v dlouhodobém horizontu porostou. Proto volíme střední Čechy, kam se postupně přelévá poptávka z Prahy. Po dokončení nemovitosti sami spravujeme a pronajímáme. Každý byt i jeho kousek má předem danou výnosnost. Bez ohledu na to, zda je byt obsazen, nebo nájemník v něm platí, dostávám jako investor měsíčně pevně daný obnos,“ říká Paták s tím, že projekt očekává zhodnocení pohybující se mezi sedmi až jedenácti procenty ročně.

Investoři budou mít možnost své podíly v družstvech také prodávat. „Pokud chci kousek bytu prodat kamarádovi z fotbalu, samozřejmě můžu. Kdykoliv. Nejčastější formou ale bude jeho zobchodování na sekundárním trhu přímo na Kousku Bytu. Za tržní cenu se nabídne dalším investorům. Nemám sice garantováno, že si ho někdo koupí přesně za tu cenu, kterou očekávám, ale to k nemovitostem patří a musím s tím počítat. Pokud potřebuji peníze urgentně, Kousek Bytu garantuje odkup s malým diskontem do měsíce,“ doplňuje spoluzakladatel realitní služby.

Celý projekt startuje s Bacherovými Viladomy v Kladně, kde vyroste 198 bytů. Ceny začínají na 80 tisících korun za metr čtvereční. Jiří Paták vysvětluje, že díky tomu, že je developerem právě Maverick Group, dává službě jistotu, že vše proběhne včas a v kvalitě. A co se stane, pokud by se byty z nějakého důvodu nedostavěly?

„Pokud investuji do bytu dnes, kdy ještě nestojí, koupím ho za 80 tisíc na metr. Jakmile se zkolauduje, vyskočí jeho cena blízko 100 tisícům za metr. Jako investor na tomto růstu vydělám. Jdu sice do rizika, že se stavba zpozdí, ale to je kompenzováno velmi slušným ziskem. Peníze klienta leží na účtu družstva, které byty nakoupí, až se postaví. Pokud se nepostaví, družstvo nemá co kupovat. Klient o peníze tedy přijít nemůže,“ dodává Paták.