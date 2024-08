Zkontroluje, zda za služby neplatíte zbytečně moc. Česká aplikace má investici i na expanzi do Polska

Uložit 0

Projde vaše bankovní účty a najde nevýhodné transakce, například to, jestli za jednotlivé služby jako pojištění či energie neplatíte moc. Českou aplikaci Patron Go u nás, na Slovensku a v Polsku mělo využít už téměř 250 tisíc lidí, kterým zmapovala sedmnáct milionů transakcí. Na rozběh expanze v Polsku, ale i na posílení pozice na stávajících trzích nyní firma uzavřela další investiční kolo. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Patron Go

Kdo investuje: Slovenský Venture to Future Fund společně s původními investory.

Kolik a v jakém kole: 25 milionů korun, kolo není specifikováno.

Kolik již získal: Dohromady jde o více než 90 milionů korun. Prvních 14 milionů před čtyřmi lety do startupu poslal český Lighthouse Ventures, dalších 15 milionů o rok později P&J Capital a Ory Weihs, Izraelec žijící v Praze, jenž byl například jedním z prvních investorů startupu Mews. Předloni pak přidal 40 milionů fond Zero Gravity Capital, loni 7,5 milionu korun do Patron Go vložil polský fond SpeedUp Venture Capital Group.

Foto: Patron Go Tým startupu Patron Go

Co Patron Go dělá: Vyvíjí bezplatnou mobilní aplikaci, která uživatelům pomáhá k efektivnějšímu nakládání s osobními financemi. Zaměřuje se na identifikaci nevýhodných transakcí, ať už jde o příliš drahé pojištění nebo neefektivního dodavatele energií. „Chceme být první volbou klienta v oblasti řešení osobních financí,“ uvádí spoluzakladatel a ředitel Lukáš Vršecký.

Jak aplikace funguje: Napojí se na bankovní účet klienta (díky směrnici PSD2), následně pomocí strojového učení analyzuje jeho finanční návyky a hledá způsoby, jak ušetřit nebo finance optimalizovat. Podle svých tvůrců se nesoustředí pouze na úsporu peněz, ale také funguje jako průvodce lepším finančním rozhodováním.

Sídlo startupu: Kanceláře má na pražském Smíchově, kromě Česka působí také na Slovensku a odnedávna v Polsku.

Zakladatelé: Lukáš Vršecký a Jiří Paták. Druhý jmenovaný před působením v Patron Go založil a osm let vedl srovnávač finančních produktů Chytrý Honza. Nový startup pak zakládal společně s Vršeckým, jenž vybudoval věrnostní platformu Rondo.cz.

Jak je startup velký: V Česku a na Slovensku podle svého vyjádření zmapoval více než sedmnáct milionů transakcí o celkové hodnotě třicet miliard korun pro skoro 250 tisíc uživatelů. Tým stojící za tímto fintech řešením v současnosti čítá patnáct lidí, do konce roku chce nabrat až padesát lidí do svého obchodního oddělení.

Proč je to zajímavé: „Patron Go má před sebou skvělou budoucnost. Proto jsme rádi, že můžeme tento projekt podpořit v rozvoji nejen na Slovensku a v Česku, ale také v Polsku. V době, kdy polské mzdy překonávají ty české, je expanze pro Patron Go správným krokem,“ komentuje investici Martin Banský, předseda představenstva Venture to Future Fund.

Na co startup plánuje využít investici: „Investice nám usnadní již probíhající expanzi do Polska. To v poslední době zaznamenává ekonomický růst a životní úroveň jeho obyvatel se zvyšuje, proto na trh přicházíme ve správný čas,“ doplňuje Vršecký.