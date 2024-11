Za zoufalý zápas vydělali přes miliardu a Netflix trhl rekord. Tolik diváků ještě nikdo neměl

Uložit 0

Je mu téměř šedesát, i tak ale souhlasil se zápasem proti o třicet let mladšímu soupeři, aby všem dokázal, že pořád nemá strach jít do ringu, navíc za stovky milionů korun. Podle očekávání ale legendární boxer Mike Tyson na internetovou hvězdu Jakea Paula nestačil. A šlo z principu o velmi smutnou podívanou. Co ale na tom, když oběma aktérům vydělala ohromné, miliardové jmění – a Netflixu zajistila nový rekord. Nikdy v historii totiž nesledovalo živý sportovní přenos tolik lidí současně.

Sobotní klání mezi bývalým youtuberem a začínajícím boxerem Jakeem Paulem a ikonou sportu Mikem Tysonem ukázalo něco, co většina skalních fanoušků boxu asi nechtěla vidět. A to, jak byl takzvaný Iron Mike zesměšněn před zraky milionů lidí.

Ne že by ho Paul knockoutoval v prvním kole nebo ho několikrát srazil k zemi. Ale jen pohled na to, jak se kdysi obávaný zápasník z nejděsivější čtvrti v New Yorku sotva držel na nohou a nezmohl se za osm kol po dvou minutách na víc než osmnáct úderů, byl zoufalý a smutný.

Prakticky celá profesionální scéna se shoduje na tom, že k zápasu kvůli věkovému rozdílu obou boxerů vůbec nemělo dojít. A byť ti, kteří se na zápas dívali s nadhledem a bez zaujetí, moc dobře ví, proč k němu došlo (a proč dával pro Paula i Tysona smysl), odborníci ho velmi přesvědčivě odsuzují.

Pro ně byl neetický, nebezpečný, pro legitimitu boxu zbytečný – a někteří dokonce naznačují, že mohl být zmanipulovaný, obzvlášť po zhlédnutí krátké pasáže, kdy se Tyson napřahoval, ale pak si úder „rozmyslel“. Pro Netflix ale šlo o životní záležitost, která se vyplatila. Navíc v ideální době – před startem nového roku, který bude pro Netflix klíčový co se streamování sportů týče.

Na zápas mezi Paulem a Tysonem se v jeden moment dívalo až 65 milionů lidí, respektive přihlášených účtů – a 38 milionů z nich pocházelo ze Spojených států. Relevantnější metrikou ale může být spíš průměr diváků za celý čas zápasu, tedy podíl celkového počtu minut sledování a celkového počtu minut vysílání (AMA). Ten činí 108 milionů lidí.

Jak uvádí Netflix, v kontextu simultánních přihlášení mělo jít o nejsledovanější sportovní živý přenos v historii. A statisticky skvěle se nedařilo jen hlavnímu zápasu, ale i druhému nejzásadnějšímu klání z celého večera. Zápas mezi velezkušenými boxerkami Katie Taylor a Amandou Serrano podle metriky AMA vidělo 74 milionů lidí.

Už před startem galavečera se očekávalo, že celé vysílání bude atakovat rekordy sledovanosti, a to z důvodu velké základny Netflixu, která čítá přes 280 milionů registrovaných účtů. Televizní streamovací obr navíc na zápas mezi Paulem a Tysonem aktivně lákal skrze doplňkový obsah, zejména pak minisérii o tréninkových kempech obou boxerů.

„Pro Netflix to hodně znamená, protože si živé vysílání sportovních zápasů teď vyzkoušel naplno a je připraven na leden, kdy se jim rozjede smlouva s WWE, profesionální wrestlingovou organizací, a pojedou to třikrát týdně. Z tohoto pohledu byl zápas mezi Paulem a Tysonem velmi důležitý,“ říká pro CzechCrunch komentátor bojových sportů Michal Petrgál.

Ačkoliv si teď může Netflix zatleskat za objektivně úspěšný vstup do živého vysílání, celá akce se neobešla bez problémů. Desítkám tisíc lidí po celém světě livestream boxerských zápasů vypadával a hlásil načítání, což silně ovlivňovalo zážitek ze sledování. Některým po chybách v přenosu pak galavečer běžel se zpožděním.

To se ale logicky netýkalo těch, kteří seděli jen pár jednotek či desítek metrů od ringu, konkrétně na stadionu fotbalového týmu Dallas Cowboys v texaském městě Arlington, kde se galavečer konal. Tam přišlo přes 72 tisíc diváků, čímž vytvořili návštěvnost, která se zařadila do TOP 10 největších, co se zápasů v boxu nebo MMA na americké půdě týče.