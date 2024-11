Jake Paul porazil Mikea Tysona. Že mu je skoro 60? No a co, na to se historie ptát nebude

Uložit 0

Komentář Filipa Housky: Jake Paul může své chování a vystupování změnit jakkoliv, nikdo mu ale neodpustí, že právě před zraky milionů lidí v očekávaném zápase porazil Mikea Tysona v osmi kolech na body. „Jsi normální? Vždyť mu je skoro šedesát.“ Podobné otázky od fanoušků boxu očekávám, nezapomínejme ale na to, že tohle o boxu vůbec nebylo a není. Tohle je o byznysu a Paulově odkazu. Až bude za pár let vyprávět, že kdysi zmlátil jednoho z nejlepších boxerů historie, nikdo jeho věk řešit nebude.

Když si Jake Paul, někdejší extrémně sledovaný youtuber, během svého ayahuascového rituálu představil zápas s Mikem Tysonem a poté ho skutečně dokázal domluvit, klepal si na čelo kdekdo. Jak může nyní sedmadvacetiletý kluk z videí na YouTube, který na profesionální úrovni boxuje asi pět let, jít do ringu s rozeným zabijákem, který byl vychován tou nejhorší brooklynskou čtvrtí?

Byl to zvláštní moment, který po sportovní stránce nedával smysl. Tyson sice patřil k nejtalentovanějším a nejúspěšnějším boxerům, ale to bylo před čtyřiceti lety. A mohl knockoutovat a kousat uši, jak se mu zachtělo, stárnutí člověk prostě nezastaví (až na, ehm, Bryana Johnsona). V mezičase se Paul díky milionům dolarů ze svých aktivit na sociálních sítích obklopil špičkami z oboru a trénoval. Mělo jít o nesmírně sledovaný zápas. Událost roku.

Paul byl ze všech stran napadán za to, že mu vůbec přijde morální jít do zápasu, ve kterém může velmi legendu sportu zesměšnit jen proto, že je o skoro třicet let starší než on. „Kdyby se utkali ve stejném věku, neměl by šanci,“ zaznívalo na sociálních sítích. Možná to je pravda, možná ne, Paulovi na tom ale zcela evidentně nezáleží. On si box přetváří ke svému obrazu.

Málokdo si uvědomuje, že Jake Paul nemohl prohrát. Respektive i kdyby prohrál v ringu, pořád by byl vítězem. Kdyby ho Tyson skutečně porazil, potažmo rovnou knockoutoval, byla by to vlastně pocta. Tak mu sundal hřebínek jeden z nejlepších boxerů všech dob, nedá se nic dělat! Bylo to celé o mindsetu, o volbě správných slov – Paul by prohru prezentoval stylem, že „prohrál s Tysonem“, nikoliv že „prohrál s téměř šedesátiletým Tysonem“.

Možná by pár týdnů dostával čočku v komentářích, ale to je vše. Fór je totiž v tom, že nemá stejnou trajektorii jako snad všichni relativně noví, profesionální boxeři, kterým by něco takového dost možná hodně ovlivnilo kariéru. Paul je cherry picker, své soupeře si vybírá tak, aby to pro něj dávalo největší smysl.

Paulův tým musel moc dobře počítat s tím, že by Jake prohrál. Stát se totiž mohlo cokoliv, pořád je to box, kde rozhoduje i jedna rána, natož proslulý Tysonův zvedák, který podle tréninkových videí uměl trefit i v předdůchodovém věku. I proto k tomu museli mít uzpůsobenou komunikační strategii tak, aby se případná prohra dala zabalit do ne tak bolestivých argumentů. A hlavně v tom musí být obří peníze.

Nesmírně důležitou marketingovou roli měl Netflix, který jejich klání v noci na sobotu živě odvysílal. A nad rámec klasického předplatného svým uživatelům, kterých je přes 280 milionů, nic neúčtoval, prakticky to dal „zadarmo“. To se v případě takto mediálně velkých boxerských zápasů skoro neděje. Nalákal na to partnery, vyrobil k tomu filmový dokument, spolu s Paulem to tlačil na sociálních sítích. Zkrátka dokonalý cirkus.

I proto si oba aktéři mohli rozdělit něco mezi 40 až 60 miliony dolarů s tím, že se spekuluje, že Paul si má ze zápasu odnést až dvojnásobek oproti svému sokovi. Nedílnou součástí celého kolotoče byla totiž jeho promotérská firma Most Valuable Promotions (MVP), s níž galavečer pomohl dotáhnout do zdárného konce. Opět tak dokázal, že box bez show a byznysu není pro oko nezaujatého fanouška zajímavý.

A jaké teď budou další kroky? Myslím, že Tyson zcela definitivně s boxem skončí a bude se věnovat rodině, podcastům a svým oblíbeným holubům. Pro Paula se nic nemění: za pár týdnů se svou stájí opět usednou před bílou tabuli, napíšou si jména, pečlivě zváží rizika a marketingový potenciál, zajistí peníze a půjde se na věc. A dost možná znovu s Netflixem, to ale bude jasnější až poté, co se zveřejní údaje o sledovanosti.