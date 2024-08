Zemřela Susan Wojcicki. Byla u začátku Googlu, YouTubu pomohla ke hvězdám, nyní podleha rakovině plic

Uložit 0

Zemřela Susan Wojcicki, jedna z výrazných osobností Silicon Valley, bývalá šéfka YouTubu a taky žena, která pomohla vyrůst Googlu. Mimo jiné matka pěti dětí poslední dva roky bojovala s rakovinou plic a jak nyní uvedli její manžel Dennis Troper a šéf Googlu Sundar Pichai, nemoci podlehla. Připomínáme proto profil, který jsme o ní vydali v době jejího odchodu z YouTubu na začátku loňského roku, který shrnuje, čím do světa technologického byznysu přispěla.

Psal se rok 1998 a Susan Wojcicki se rozhodla pronajmout svou garáž v kalifornském Silicon Valley dvěma doktorandům Stanfordské univerzity, kteří tehdy budovali internetový vyhledávač. Susan se s nimi nedlouho poté rozhodla i pracovat. Začalo tak její pětadvacetileté působení v Googlu, z něhož posledních devět roků strávila v pozici ředitelky YouTubu. Nyní však končí. V době, kdy se platformě nedaří, ji nahradí její spolupracovník, který stál například u zrodu funkce krátkých videí Shorts. Síti má pomoct v boji s konkurenčním TikTokem.

Čtyřiapadesátiletá Susan Wojcicki YouTube vedla od roku 2014, nyní její místo zaujme její dlouhodobý spolupracovník Neal Mohan, který byl její pravou rukou od roku 2015 a ve firmě působí jako ředitel produktů. Rozhodnutí Wojcicki oznámila ve čtvrtek v dopise zaměstnancům. „Chci začít novou kapitolu, ve které se budu víc soustředit na rodinu, zdraví a osobní projekty,“ napsala Wojcicki. Dále má v Googlu zastávat roli poradkyně.

Během téměř dekády pod jejím vedením se z YouTubu stala neodmyslitelná část byznysu Googlu, který platformu koupil v roce 2006. V roce 2022 YouTube na reklamách vydělal 29,2 miliardy dolarů, přes deset procent z celkových příjmů Alphabetu, který jak YouTube, tak Google zastřešuje, uvádí server Vox.

V Googlu byla Wojcicki od jeho začátků. Zakladatelům a tehdy doktorandským studentům Stanfordské univerzity Larrymu Pageovi a Sergeyi Brinovi v roce 1998 pronajala svoji garáž v Silicon Valley. Wojcicki na kampusu Stanfordu tehdy trávila poměrně dost času, její otec Stanley totiž vedl tamní katedru fyziky. O rok později se ke společnosti připojila jako její šestnáctý zaměstnanec. „Susan má v historii Googlu speciální místo. Jsme moc vděční za to, co za pětadvacet let ve firmě udělala,“ vzkázali jí teď Page a Brin.

Wojcicki, jejíž celkové jmění časopis Forbes odhaduje na 765 milionů dolarů, byla jednou z mála žen ve vysokém managementu velkých technologických firem. Ve významných pozicích v poslední době skončily ale i další. Minulé září to byla provozní ředitelka Mety Sheryl Sandbergová, příští týden po třinácti letech ze stejné firmy odchází i byznysová ředitelka Marne Levineová.

Rodina úspěšným žen a nejen jich

Ve své rodině není Wojcicki, rodačka ze Silicon Valley, zdaleka jedinou úspěšnou ženou. Její matka Esther byla učitelkou angličtiny a žurnalistiky na střední škole v kalifornském Palo Alto, rukama jí prošla například dcera Steva Jobse a přezdívá se jí kmotra Silicon Valley. A s manželem Stanleym kromě Susan vychovali ještě další dvě úspěšné dcery.

Nejmladší, devětačtyřicetiletá, Anne založila startup 23andMe, který se zabývá genetickým testováním mimo jiné pro zjišťování rodné linie klientů. Anne je také bývalou manželkou Brina, jednoho ze zmíněných zakladatelů Googlu. Prostřední, třiapadesátiletá, Janet je antropoložkou a epidemioložkou a učí na Kalifornské univerzitě v San Francisku. Jejich matka Esther o výchově dětí napsala několik knih.

Susan Wojcicki v Googlu začala v roce 1999 jako ředitelka marketingu v době, kdy byla ve čtvrtém měsíci těhotenství. Po návratu vymyslela například dnes už téměř kultovní ozvláštnění loga vyhledávače při důležitých svátcích. Vedla také vývoj streamovací služby, se kterou se v roce 2005 Google snažil právě YouTubu konkurovat, uvádí server Business Insider. Wojcicki však v roce 2006 navrhla, aby její tehdejší zaměstnavatel místo soutěže platformu koupil. A tak se také stalo, cena tehdy byla 1,65 miliardy dolarů. Ředitelkou video platformy pod křídly Googlu se Wojcicki stala v roce 2014.

Foto: Mariko Reed Kanceláře YouTube v Silicon Valley

V prvním roce v čele serveru znovu odešla na mateřskou dovolenou, čekala totiž své páté dítě. Mateřství a kariéra se v průběhu jejího života několikrát protly a Wojcicki i na základě vlastní zkušenosti volá po větší podpoře matek v americkém byznysu. „Podpora mateřství by neměla být otázkou štěstí, ale samozřejmostí,“ napsala v roce 2014 v komentáři pro Wall Street Journal.

Těžké časy i nástup zásadní konkurence

Během působení v čele YouTubu se platformu snažila zpřístupnit inzerentům a zároveň chtěla najít shodu s tvůrci videí, na kterých je síť do značné míry závislá. To pravidelně vedlo ke kritice jak ze strany youtuberů, kteří tvrdili, že jim změny pravidel a rozhodnutí YouTube například o širší moderaci obsahu ztěžují živobytí, tak ze strany některých uživatelů či politiků, kteří společnosti naopak vyčítali, že proti nenávistným projevům a dalšímu závadnému obsahu nepostupuje dostatečně tvrdě. „Podařilo se nám naštvat všechny,“ povzdychla si Wojcicki kvůli tomu v rozhovoru pro Vox v roce 2019.

YouTube po devítiletém vedení Wojcické překročil hranici dvou miliard pravidelných uživatelů za měsíc. Pod její správou služba také zavedla platformu na streamování počítačových her YouTube Gaming a další produkty jako YouTube Premium nebo YouTube Music pro streamování hudby.