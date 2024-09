Oznámení nové zpěvačky Linkin Park nevyšlo. Řeší se její minulost spojená s podporou násilníka

Uložit 0

V pátek Linkin Park, jedna z nejznámějších rockových kapel na světě, započala novou kapitolu ve své historii. Více než sedm let po tragické smrti zpěváka Chestera Benningtona oznámila jeho následovnici – zpěvačku Emily Armstrong. Zároveň přišlo ohlášení chystaného alba, série koncertů a uvedení nové písně. Jenže záhy po prvotním nadšení dlouho plánovanou událost zastřely problémy. Posledních pár dnů se v online světě nejvíce řeší osobní minulost Armstrong, její kontakty s kontroverzní scientologickou církví a podpora herce odsouzeného za znásilnění.

Internetem koluje fotografie, na níž je zpěvačka spolu se zpěvákem skupiny The Mars Volta Cedricem Bixlerem-Zavalou na oslavách výročí scientologické církve. Ta je známá jak svojí zvláštní vírou a náboženskými praktikami, tak řadou kontroverzí spojených s hrubým omezováním osobní svobody členů a kritiků, manipulací (resp. vymýváním mozků) a vydíráním nebo obviněními z tolerování a utajování fyzického i sexuálního násilí.

Scientologická církev si také vydržuje řadu amerických celebrit, které jí pomáhají zlepšovat jméno, nabírat nové členy, financovat operace a podobně. Nejznámějším členem je Tom Cruise, patří sem ale také například John Travolta, Elisabeth Moss, Michael Peña nebo Danny Masterson.

Právě poslední ze jmenovaných, známý jako jeden z hrdinů populárního sitcomu Zlatá sedmdesátá (That ’70s Show), byl v roce 2017 třemi ženami obviněn ze znásilnění. Všechny oběti byly také scientoložkami – církev přitom jednak svoje slavné členy vehementně chrání, jednak jim rezolutně zakazuje ostatní hlásit na policii. V letech po podání žaloby prý žalující musely odolávat různým formám šikany ze strany církve, od špehování a kyberšikany po otrávení jejích domácích mazlíčků.

Když v roce 2020 proběhlo první soudní přelíčení s Mastersonem, jednoho z nich se – podle všeho jako jeho podporovatelka – zúčastnila i Emily Armstrong. V příběhu na svém Instagramu na to znovu upozornil Bixler-Zavala, dnes už bývalý člen scientologické církve, jehož manželka byla jednou z těch, co Mastersona žalovaly. „Vědí tvoji fanoušci o tvém kamarádovi Dannym Mastersonovi? Tvém násilnickém kamarádovi,“ napsal Bixler-Zavala.

Příspěvky na sociálních sítích Linkin Park ve spojitosti s tím zaplavily komentáře kritizující volbu zpěvačky ne kvůli jejím schopnostem, ale právě kvůli vazbám na scientologii a Mastersona, jenž byl loni v září odsouzen k minimálně 30 letům ve vězení za znásilnění. Armstrong se k celé situaci vyjádřila v příběhu na svém osobním instagramovém účtu.

„Před několika lety jsem byla požádána, abych u soudu podpořila někoho, koho jsem považovala za přítele, a šla jsem na jedno z prvních slyšení jako pozorovatelka. Krátce na to jsem si uvědomila, že jsem neměla,“ napsala zpěvačka. Dodala, že s ním od té doby nemluvila, že neschvaluje násilí na ženách a stojí na straně obětí. Spojitost se scientologií nijak nekomentovala.

Zatím zůstává otázkou, zda tato kontroverze dalšímu působení Linkin Park výrazněji ublíží. Jak zaznívá v rozhovoru serveru Billboard, členové kapely s Armstrong na hudbě pracovali poprvé už v roce 2019. Loni ji pak definitivně přijali jako novou členku spolu s bubeníkem a producentem Colinem Brittainem. Páteční oznámení plánovali poměrně dlouho, potenciálně problematickou minulost zpěvačky ale, zdá se, nevzali dostatečně v potaz.

Linkin Park mají v nové sestavě od 11. září do konce roku odehrát šest koncertů, včetně jednoho v německém Hamburku 22. září. 15. listopadu pak vyjde nové album s titulem From Zero. Videoklip k první písni z něj, The Emptiness Machine, na YouTube od pátečního vydání zatím nasbíral přes devět milionů zhlédnutí.