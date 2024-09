Linkin Park vstupují do nové éry se zpěvačkou. Představili píseň, chystají album a sérii koncertů

Uložit 0

V červenci uběhlo sedm let od momentu, co si Chester Bennington vzal život. Zpěvák původně nu-metalové, později rockové kapely Linkin Park většinu života trpěl depresemi a měl problémy s návykovými látkami, tíhu svého mentálního světa už nedokázal unést. Jeho spoluhráči ztrátu svého vokalisty a přítele nesli velice těžce a jedno z nejvýraznějších hudebních uskupení nového tisíciletí na dlouhou dobu utichlo, teď má ale začít novou kapitolu. Linkin Park vydali singl, oznámili chystané album a také představili vokalistku.

Stala se jí Emily Armstrong, frontmanka kapely Dead Sara. Rozhodnutí obsadit ženu místo Chestera, známého svou schopností přecházet mezi citlivým zpěvem a agresivním řevem, je pro mnohé jistě značným překvapením. Armstrong je nicméně mezi svými fanoušky sama známá jako velice energická zpěvačka, která v nejvypjatějších momentech svých písní sama nejde daleko k emotivnímu křiku.

Umělkyně, jež si v minulosti vysloužila označení „Janis Joplin pro éru arénového rocku“ nebo „punk-rocková verze Roberta Planta a Jima Morrisona v jednom“, je na scéně aktivní už od roku 2005, kdy spoluzaložila Dead Sara. Hard rocková kapela s vlivy Led Zeppelin, Stevie Nicks, Fleetwood Mac nebo Nirvany zatím vydala tři studiová alba a hrála například coby předskokan Muse.

Jako svoji novou hlavní vokalistku členové Linkin Park Armstrong oficiálně představili na včerejším koncertě v Los Angeles, který se vysílal také online na YouTube. Po odehrání několika písní se Mike Shinoda jal představit kapelu v její současné sestavě: baskytara Dave Farrell, scratching a samplování Joe Hahn, kytara Alex Fetter, dočasně zastupující Brada Delsona, druhá kytara Mike Shinoda, zpěv Emily Armstrong a bicí druhý nováček Colin Brittain – dosavadní bubeník Rob Bourdon se po Chesterově smrti rozhodl od Linkin Park vzdálit. Shinoda představování uzavřel slovy: „V roli Chestera Benningtona je toto odpoledne každý z vás.“

Bennington si vzal život dva měsíce po vydání alba One More Light, kde Linkin Park výrazně změnili svoje hudební směřování. Zatímco předchozí album The Hunting Party představovalo jistý návrat k agresivnějšímu rockovému znění, One More Light dalo přednost v zásadě plnohodnotnému popu. Přestože mnozí ocenili snahu kapely sedmnáct let od svého debutu hledat radikálně nový směr, výsledek podle většiny nefungoval.

Kam se Linkin Park vydají ve svojí nové éře, naznačilo už samotné obsazení Armstrong do role hlavní zpěvačky. Pokud by to ovšem stále nebylo jasné, hudebníci potvrdili směřování ke klasičtějšímu rockovému soundu v novém singlu The Emptiness Machine. V písni se střídá zpěv Shinody a Armstrong, která hned v refrénu dává volný průběh agresivní frustraci. Singl je předzvěstí nového alba From Zero (v překladu Od nuly), jehož vydání je naplánováno na 15. listopadu.

Jedno z nejpopulárnějších rockových uskupení na světě se ve své nové sestavě rovnou vydá na sérii šesti koncertů. Postupně zavítá 11. září do Los Angeles, 16. září do New Yorku, 22. září do Hamburku, 24. září do Londýna, 28. září do Soulu a 11. listopadu do Bogoty. Prodej lístků na dvojici evropských koncertů začne 12. září.