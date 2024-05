Občas koupím investiční alkohol, ale pak ho vypijeme. Krypto nebo byty řeším co nejmíň, říká Bartoš

Uložit 0

Jestli se dá někdo označit za průkopníka investování do startupů v Česku (a vlastně v celém regionu střední a východní Evropy), je to Ondřej Bartoš, spoluzakladatel skupiny Credo Ventures. První fond otevřeli už v roce 2011, on sám ještě předtím vzdělával v investování do firem celý národ z televizních obrazovek coby porotce oblíbeného pořadu Den D. Že by měl pro obor, ve kterém působí a kde platí za – minimálně tuzemskou – legendu, vlohy třeba po rodičích, odmítá. „Moji rodiče k investování neměli ani vztah, ani talent,“ říká pro CzechCrunch.

Bartošovo účinkování ve dvou řadách Dne D, což byla obdoba amerického Shark Tanku nebo britského Dragons‘ Den pro Českou televizi, je už dávnou minulostí. Třeba i proto, že v něm spolu s ním tehdy vystupoval jako byznysový mentor podnikatel s česko-japonsko-korejskými kořeny Tomio Okamura… Ovšem podstatou pořadu bylo, že lidé s byznysovým nápadem se ucházeli o případnou investici, což má ke startupovému ekosystému už docela blízko. A například populární výrobce müsli Mixit ve Dni D svého času zabodoval.

Dnes devětačtyřicetiletý Bartoš se ale rozhodl startupové investice povýšit na úroveň, kterou znal z Velké Británie a USA. Proto se odhodlal a se svými kolegy včetně spolužáka ze základky Jana Habermanna rozjeli venture kapitálový fond západního střihu, pro nějž získali i podporu vyhlášeného londýnského fondu Seedcamp. V následujících letech správně trefili několik mimořádně úspěšných startupů včetně rumunského UiPath nebo českých Cognitive Security či Apiary.

„Investování do startupů v rámci Credo Ventures mě baví a naplňuje. Do jisté míry mě baví i přímé investice do privátních společností mimo Credo,“ říká v rozhovoru ze série Money Makers a dodává: „Investicemi do akcií, kryptoaktiv, dluhopisů a nemovitostí se snažím zabývat co nejméně.“

Co byla vaše první, ale opravdu první investice (klidně něco v dětství)?

Upřímně si nepamatuju, že bych v dětství investoval. Pamatuju si jen na jednu koupi hudebního časopisu Bravo (což bylo drahé a nesnadné), z něhož jsem jednotlivě prodal tři plakáty, a slušně mi to vydělalo. Ale prvotní motivací bylo, že jsem chtěl ten časopis, zbytek bylo štěstí.

Jaká byla naopak vaše úplně poslední investice, kterou jste učinil?

Moje poslední investice šla do venture kapitálového fondu fondů (fund of funds) RSJ Angel Tech II.

Máte s nějakou akcií, dluhopisem, podílem ve startupu nebo prostě investičním nástrojem typu nemovitost speciální vzpomínku?

Speciální vzpomínky mám spojené s řadou svých investic, nejvíc jich bude s UiPath, do něhož jsem investoval, když to bylo deset lidí v malém bukurešťském bytě, aby se z něj stal první východoevropský decacorn (firma s hodnotou přes deset miliard dolarů – pozn. red.).

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Ondřej Bartoš, partner v Credo Ventures

Co považujete za svoji nejlepší investici?

Z hlediska výnosů je mou nejlepší jednotlivou investicí právě UiPath. Z hlediska užitku pak dům, ve kterém jako rodina bydlíme.

Věnujete se investování i mimo práci ve smyslu, že byste intenzivněji zvažoval, co nebo kde koupíte v rámci správy rodinného majetku?

Bohužel ano, v rámci správy rodinného majetku to považuju za nezbytné.

Zkuste popsat vás přístup k investování.

Investování do startupů v rámci Credo Ventures mě baví a naplňuje. Do jisté míry mě baví i přímé investice do privátních společností mimo Credo, těch ale dělám málo a striktně mimo zaměření Creda. Investicemi do akcií, kryptoaktiv, dluhopisů a nemovitostí se snažím zabývat co nejméně.

Kdy jste si uvědomil, že byste se chtěl věnovat právě investování?

Nepamatuju si přesně ten moment a dobu, spíš to byl přirozený vývoj od podnikání, konzultací a vytváření komunit, který mě k investování dovedl.

Čemu věříte víc: bitcoinu, nebo zlatu?

Bitcoinu.

Máte nějaké investiční guilty pleasure typu veterány?

Občas kupuju investiční alkohol, ale to „investiční“ je v závorce, většinou ho nakonec vypiju s přáteli.

Dala vám z pohledu investování něco škola?

Ve škole jsem poznal svého dlouholetého byznysového a investičního partnera Honzu Habermanna (3. A, poslední lavice u okna). Kromě něj nejspíš nic.

Má či měl někdo u vás v rodině vztah k investování? Co třeba rodiče?

Moji rodiče k investování neměli ani vztah, ani talent.

Jak k investování vedete děti?

Nijak specificky je k investování nevedu. Snažím se s nimi mluvit o všem, trošku i o investování, ale především se snažím, aby měly srovnaný hodnotový systém a byly schopny samostatného uvažování. Budou-li v dospělosti investovat, nebo ne, je mi vlastně jedno.

Máte nějaký vzor?

Nemám.

Čím ve světě financí a investic opovrhujete?

Nemůžu říct, že bych něčím opovrhoval, ale není mi příliš blízký short selling (investiční sázky na to, že například nějaká akcie začne klesat na hodnotě – pozn. red.).