Nejlepší cesta k byznysovému respektu? Makejte a prodejte firmu za stovky milionů, radí Ondřej Fryc

Když táhlo Ondřeji Frycovi na čtyřicet, prodal většinový podíl v e-shopu Mall.cz jihoafrické skupině Naspers a inkasoval miliardy korun. Psal se rok 2012 a on už nějakou dobu platil za jednu z nejviditelnějších postav nastupující podnikatelské generace. „Dělalo mi dobře, když se o naší firmě a také o mně osobně psalo. Hladilo to moje ego, které rostlo a bytnělo,“ vyznal se nyní v osobně laděném komentáři na blogu svého investičního fondu Reflex Capital. V textu varoval další startupisty, ale také média, která scénu sledují, aby se víc než na svou propagaci zaměřili na práci.

Reflex Capital patří k nejúspěšnějším fondům na české a slovenské venture kapitálové scéně. Ostatně loni si Ondřej Fryc a spol. odnesli i ocenění za investiční trefu z akce Startup Awards, kterou pořádá CzechCrunch. Bylo to za jejich úspěšnou sázku na společnost Smartlook, kterou koupil americký softwarový obr Cisco. Sám Fryc je pak vyhledávaným respondentem, který v médiích hodnotí například situaci v ekonomice.

Jako někdo, kdo už jeden velký e-commerce podnik vybudoval a prodal (dokonce dvakrát, protože v roce 2015 získal Mall.cz, v němž Fryc pořád ještě působil a nadále držel minoritní podíl, internetový podnikatel Jakub Havrlant), si může větší exposé ve veřejném prostoru dovolit. Ostatně není jediný, poslední dobou o sobě dává víc a víc vědět řada dalších zástupců nové ekonomiky: namátkou Jan Barta z Pale Fire Capital, Martin Vohánka z Eurowag, zakladatel Y Softu Pavel Muchna či Jakub Nešetřil, který rozjel projekt Česko.Digital.

Jak ale Ondřej Fryc píše ve svém sloupku, je dobré se mít na pozoru před těmi, kteří mentorují, koučují a mudrují, aniž by se svými startupy ještě něco zásadního dokázali: „Najednou začne mít potřebu dokazovat okolí svou velikost skrze články v médiích. A někdo jde ještě dál, začne dělat mentora pro startupy, začne chodit po konferencích rozdávat moudra, aniž by sám ještě něco fakt dokázal. Na Twitteru glosuje vše možné a je závislý na dopaminovém boostu vždy, když někdo klikne na like.“

Dodává, že v Reflex Capital si právě na podnikatele, kteří hodně sází na vlastní sebeprezentaci, dávají pozor a vnímají jejich přemrštěnou mediální aktivitu jako varovné znamení. „Má ten founder ještě nějakou sebereflexi? Dělá to pro firmu, nebo pro svůj kult osobnosti? Je schopen dělat rozhodnutí bez ‚co tomu řeknou…‘ filtru? Zbývá mu ještě vůbec nějaký čas na business?“ ptá se ve svém sloupku.

To všechno je ale podle Fryce teprve začátek, a když podnikatel či podnikatelka hodně myslí na svou image, ještě to nemusí znamenat, že s firmou není něco v pořádku. Víc to vypovídá spíš o startupistovi samotném a o jeho oddanosti firmě. Na své investorské dráze se ale zakladatel Mallu setkává i s tím, že v rámci lákání externího kapitálu a pozornosti začnou někteří i lhát. A to už bývá problém.

„Začne to nevinně, fakta se ohnou, neřekne se plná pravda, hraje se se slovíčky. Klasická hra PR konzultantů. Jenže pak se pod rouškou ‚dobré PR je pro mou firmu důležité‘ začne přímo lhát. O obratu za minulý rok. O počtu zákazníků. O velikosti investice, o valuaci. To stejně nikdo nezkontroluje, že? Jenže ouha,“ píše Ondřej Fryc s tím, že když za ním takoví byznysmeni přijdou, většinou už je připravený: „Třeba ještě před schůzkou, kde by to mohl founder nějak vysvětlit, si udělá (investor) sám pro sebe závěr, že tam už bylo propáleno tolik peněz při tak vysoké valuaci, že nemá smysl se o to vůbec zajímat. Pak takový bombastický článek na CzechCrunchi před dvěma lety přijde dost draho.“

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Ondřej Fryc v pražské kanceláři investičního fondu Reflex Capital

Poslední větou Fryc, který jako investor podpořil projekty typu Rekola, Productboard, Keboola nebo Shopsys, upozorňuje, že důležitou roli v celém startupovém ekosystému mají i média. A někdy sehrají roli – nechtíc či nevědomky – nedostatečně kritických tlampačů, a to včetně CzechCrunche.

Jaký hlavní vzkaz tedy známý investor pro začínající podnikatele má? Jaká je podle něj nejlepší cesta? Nepřekvapivě poctivá práce završená úspěšným, třeba stamilionovým prodejem firmy: „Skutečný respekt před ostatními nezískáte skrze media coverage. Získáte ho skrze svou pověst. A ta se tvoří zejména činy a tvoří se dlouhodobě. Tvoří se ne tak, jak se sebeprezentujete, ale zejména tím, jak o vás mluví ti, kteří vás osobně znají. A nakonec, pokud se budete věnovat své firmě a uděláte 9-digits exit, budou o vás psát všude, aniž byste se o to museli starat.“

CzechCrunch oslovil Ondřeje Fryce s dotazem, jestli jej k sepsání blogového příspěvku s názvem Show-off, který byl první po roce a půl, inspiroval nějaký konkrétní příběh, konkrétní startupista či snad bombastická zmínka. „Samozřejmě inspirací bylo více, ale konkrétně bych nikoho jmenovat nechtěl,“ odpověděl.