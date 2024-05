Investice do vlastního bytu? Ziskovost není ideální, radši kupte ETF, říká tvůrce Rozbitého prasátka

Uložit 0

Jméno Jakub Dvořák vám možná nic neřekne. Těch je, mávnete rukou. A co Rozbité prasátko? Ne to u vás doma, ale na internetu – na YouTube, Facebooku, Instagramu či X jej sledují tisíce lidí. Vysvětluje, pomáhá, radí, vzdělává ty, kteří se zajímají o investování. Ovšem o investování pro nás smrtelníky, kteří vedle něj chodíme do práce a nechceme u burzovních aplikací ležet od rána do večera: Jakub Dvořák je propagátorem ETF. „Je to optimální investiční přístup pro většinu lidí,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Jednatřicetiletý Dvořák, který pochází z Měcholup u Žatce, původně neměl s investicemi nic společného. Leda to, co píše na svém webu: „O penězích jsem věděl tak možná to, že po výplatě jsou a na konci měsíce ne.“ Protože ale vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT a uměl to s počítači, odešel po škole do Německa, kde se uchytil a začal slušně vydělávat.

A právě tam se začal zajímat o to, co s finančními přebytky na účtu dělat. Klíčová pro něj byla kniha The Little Book of Common Sense Investing od Johna C. Boglea, spoluzakladatele obřího správce investičních fondů Vanguard a otce pasivního investování. „Kniha mi otevřela oči. Do té doby jsem o investicích nevěděl vůbec nic. Probudila ve mně do té doby nepoznanou zvědavost,“ popisuje Dvořák v interview pro CzechCrunch, které je součástí série rozhovorů Money Makers.

Postupně začal o tom, jak o investování přemýšlí a co kupuje, psát. Jeho mediální projekt zastřešený názvem Rozbité prasátko se postupně rozrůstal, až dospěl k rozhodnutí, že se jím začne živit – takže od května 2024 je Jakub Dvořák profesionálním tvůrcem. Už předtím vydal i úspěšnou knihu.

Co byla tvoje první, ale opravdu první investice?

První skutečná investice bude asi pořízení internetové domény mého prvního blogu. Když mi bylo 22 let, vycestoval jsem studijně na semestr do Kostariky a popadla mě neodolatelná chuť o tom spravovat své kamarády skrz blog. Po návratu z exotiky mi bohužel došly náměty na články, chuť psát mě však neopustila. A tak brzy potom vznikl blog o penězích a investicích. Jeho založení mi změnilo život.

Máš s nějakou akcií či dluhopisem nebo prostě investičním nástrojem typu nemovitost speciální vzpomínku?

Mám. Dodnes si pamatuji nákup svého prvního ETF sledujícího index S&P 500 od Vanguardu. Ne, že by to bylo tak dávno… Tehdy mi poprvé došlo, že investování není až tak složité.

Jaká byla naopak tvoje poslední investice, kterou jsi učinil?

Tak to by bylo asi vybavení nového nahrávacího studia. Kromě toho jsem si několik měsíců žádné ETF nekoupil, protože všechny „volné“ peníze nyní končí ve svatebním rozpočtu. Poslední investicí v pravém slova smyslu byl nákup ETF iShares Core MSCI World (kód SWDA) těsně před koncem roku 2023.

Co byla tvoje – je na tobě, podle jakého kritéria – nejlepší investice?

Doma mi už odmala tloukli do hlavy, že se musím naučit jazyky. Angličtina pro mě byla game changer. Díky znalosti angličtiny jsem nastartoval svou kariéru IT v Německu, kde jsem několik let žil, vzdělal se v investování a také jsem procestoval půlku světa a poznal spoustu báječných lidí ze všech koutů. Bez znalosti angličtiny bych nebyl člověkem, kterým jsem dnes.

Počínaje dneškem se z projektu Rozbité prasátko stává práce na plný úvazek. Strach velký, těšení na novou životní kapitolu ještě větší. Díky všem za podporu, bez vás by to nešlo. ❤️ — Rozbité prasátko (@rozbiteprasatko) April 30, 2024

Zkus popsat svůj přístup k investování.

V jednoduchosti je krása. Pravidelně přikupuji globální tržně vážené indexové ETF fondy. Jsem přesvědčen o tom, že je to optimální investiční přístup pro většinu lidí. Tento způsob investování vyžaduje minimum času, lze začít s pár stovkami a hlavně se ukazuje jako dlouhodobě velmi výhodný.

Kdy sis uvědomil, že by ses chtěl věnovat financím a investicím?

To muselo být hned po přečtení mé první knihy o investicích The Little Book of Common Sense Investing od Johna Boglea, otce pasivního investování. Kniha mi otevřela oči. Do té doby jsem o investicích nevěděl vůbec nic. Probudila ve mně do té doby nepoznanou zvědavost, která se mě drží dodnes. Že bych se měl někdy investováním živit, to mě ani ve snu nenapadlo.

Teď už se investováním a jeho popularizací živíš naplno?

Ano, od května se Rozbité prasátko po pěti letech stává prací na plný úvazek.

Čemu věříš víc: bitcoinu, nebo zlatu?

Asi zlatu, ale je to těsné. Ani na jedné z těchto tříd aktiv bych své portfolio nepostavil, obě investice jsou ale zajímavým doplňkem.

Co tohle: ETF, nebo vlastní nemovitost na bydlení?

Zastávám nepříliš populární názor, že vlastní nemovitost na bydlení není dobrou investicí (pokud ji lze za investici vůbec považovat, to ale záleží na subjektivní definici investice každého z nás). Myslím si, že investovat bychom měli bez emocí a s cílem dosažení co největšího výnosu při co nejmenším riziku. Tím neříkám, že vlastní bydlení není dobrou koupí. Střechu nad hlavou si nicméně kupujeme z úplně jiných důvodů, než abychom maximalizovali finanční zisk. A to je naprosto v pořádku.

A do třetice: ETF, nebo investiční nemovitost?

Zde máme mnohem zajímavější souboj, kde každá z investic má své výhody i nevýhody. Pokud jsem se už stihl něco naučit, tak to, že neexistuje univerzálně správná odpověď pro každého. Subjektivní preference, životní zkušenosti, znalosti dané investice či finanční situace, to vše hraje při rozhodování roli. Osobně preferuji ETF fondy. V diverzifikovaném portfoliu je nicméně prostor pro obojí, což bych i já v následujících letech svými investicemi rád reflektoval.

Dala ti z pohledu investování něco škola?

Českým školským systémem jsem prošel investičně nepolíben. I proto v současnosti brainstormujeme s kmotrou mé knihy a zakladatelkou Ekonomické olympiády Martinou Bacíkovou nad konceptem učebnice, která by žáky středních škol do problematiky peněz a investic snadno a pochopitelně uvedla.

Má někdo u tebe v rodině vztah k investování? Co třeba rodiče?

Děda byl vždy můj investiční vzor. Díky němu jsem poprvé slyšel o akciích ČEZu, Monety nebo Nvidie. Když se mu povedl nějaký úspěšný obchod, všichni jsme o tom doma slyšeli. Dodnes bych rád znal i ty jeho neúspěšné, s těmi se nikdy nepochlubil.

Máš nějaký vzor v oboru?

Ramit Sethi a Ben Felix. Ramit mě nadchl svou úžasně čtivou knihou I Will Teach You To Be Rich. Jeho přístup k „bohatému životu“ je dodnes něčím, co mnou dost rezonuje. Ben si mě naopak podmanil svým analytickým přístupem k investování a rozborem velmi složitých témat poutavou a daty podloženou formou.

Čím ve světě financí a investic opovrhuješ?

Honbou za rychlým zbohatnutím.

Když si odmyslíš investování a vzdělávání a jeho podporu, co bys jinak chtěl dělat?

Kariéru v IT jsem si už odbyl a vrcholový sportovec ze mě také asi nebude. Nicméně lásku k datům a sportu mám v sobě už zakořeněnou, takže bych se nejspíše vydal na dráhu datového analytika ve sportu jako ve filmu Moneyball. To by mě hodně bavilo.