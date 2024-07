Český vynález, který se vyrábí už 60 let. V Kopřivnici chystají i remosky s designem od Pininfariny

Uložit 0

Mění se technika její výroby či povrchové úpravy, ale princip fungování pečicích mís Remoska je už více než šedesát let stejný. Stejnojmenná společnost jich letos v novém závodě v Kopřivnici na Novojičínsku vyrobí okolo 75 tisíc, což je dvaapůlkrát tolik, kolik vyráběl před deseti lety závod ve Frenštátu pod Radhoštěm. Firma rozšiřuje portfolio o pánve či hrnce a chystá pro remosky také nový design, který má stvořit slavná italská designérská firma Pininfarina. V neděli uplynulo šedesát let ode dne, kdy byla remosce jakožto českému vynálezu zapsána ochranná známka – 21. července 1964.

Do Kopřivnice se firma z Frenštátu přestěhovala loni a z manufakturního způsobu výroby přešla na digitálně řízené linky. Počet zaměstnanců firmě opět narostl: před deseti lety jich bylo dvacet, loni zhruba čtyřicet a nyní už se dostává k padesáti. Většina pracovníků se ale během roku obměnila, po přestěhování výroby jim například nevyhovovalo dojíždění.

Ředitel Remosky Petr Vaněček uvedl, že počet vyrobených remosek nyní mírně stagnuje, protože klesl jejich prodej ve Velké Británii, jež je jejich významným odbytištěm. „Jak v loňském, tak v letošním roce se daří růst v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Německu, ale razantně nám propadla Anglie, kde jsou ještě dozvuky krize a další dopady vyplývající z politické a ekonomické situace na tamním trhu,“ řekl Vaněček.

Foto: Remoska Legendární remoska se vyrábí už 60 let

Letošní výsledky firmy tak podle něj budou podobné loňskému roku, kdy firma utržila přes 120 milionů korun. „Kde jsme rostli, tak je naše nové nádobí, ať už vyráběné pod naší značkou, nebo pod značkami jiných odběratelů. Ale ohromný růst očekáváme od čtvrtého kvartálu letošního roku, kdy už máme nasmlouvané zakázky za nižší desítky milionů. Letošní rok ještě budeme ve ztrátě, ale příští rok bychom se chtěli dostat na černou nulu a od roku 2026 už bychom měli začít generovat zase zisky,“ řekl šéf Remosky.

Firma letos vyrobí přes padesát tisíc pánví a hrnců, příští rok by jich mělo být zhruba čtyřnásobek a remosek kolem osmdesáti tisíc. Plán podniku na příští rok je 190 milionů korun tržeb. Remosky i další nádobí se hodně kupují na Vánoce, a tak 60 procent celoročních tržeb firma vytvoří za poslední tři měsíce.

„Sezónnost je silná. V průběhu roku prodáváme měsíčně tři tisíce až sedm tisíc remosek a v listopadu dvacet tisíc. Ale my je musíme vyrábět průběžně, pořád kolem sedmi až osmi tisíc remosek měsíčně. Skladové zásoby nám rostou od ledna až do srpna, v září se to začne pouštět do trhu a na konci roku jsou sklady prázdné a zůstává jenom materiál,“ popsal ředitel.

Za dva roky chce firma představit remosky v novém designu od firmy Pininfarina, která patří ke známým hráčům v automobilovém světě. Slavná italská designerská firma totiž navrhuje a vyvíjí karoserie pro ta nejzajímavější i nejdražší auta na trhu, historicky stála například za modely Alfa Romeo Spider, Peugeot 205 nebo Ferrari Testarossa. Remosce má její desing pomoci s oslovením mladších a náročnějších zákazníků.

„Chceme být v našem oboru Ferrari. Minimálně pro střední Evropu,“ uváděl loni pro Novinky majoritní vlastník Remosky Zdenek Sartoris. Prodávat chce firma více i v Japonsku, kde větří potenciál. „Máme tam první vzorky a docela velkého potenciálního odběratele, který má eminentní zájem nádobí a především pečicí mísy odebírat,“ řekl šéf Remosky Vaněček s tím, že certifikační proces je složitý kvůli rozdílným elektrickým sítím na jednotlivých japonských ostrovech.

Foto: Remoska Petr Vaněček, ředitel Remosky

Šedesáté výročí ochranné známky remosky si firma tento týden připomněla i návštěvou syna jejího vynálezce Oldřicha Homuty v Kopřivnici. Princip pečicí mísy spočívá v tom, že topné těleso je ve víku a kontaktem s hliníkovou mísou se sálavé teplo rovnoměrně šíří dovnitř remosky. Připravit se tak dá cokoli od zeleniny přes maso až například po bábovku.

„Princip zůstal do dnešních dnů zachován a je úplně stejný. My na něm zásadním způsobem nic neměníme a jen si hrajeme s efektivitou, se správným využitím materiálů, s používáním nových technologií jeho zpracování. To jenom zdůrazňuje genialitu toho, co před 70 lety inženýři v Čechách vymysleli,“ řekl ředitel.

Výhodou remosek také je, že vydrží desítky let. „Jednoduchost konstrukce a jednoduchost užívání s sebou nese minimum poruch, a tím pádem dlouhou životnost. Navíc je jednoduché i remosku rozebrat a zase složit,“ řekl ředitel. V případě, že se na remosce něco pokazí, zvládne si tak podle něj opravu se zaslaným náhradním dílem udělat zákazník často sám.

„Remoska před padesáti lety měla příkon 650 wattů. V současné době ta nejmenší má 400 wattů a ta největší 610 wattů. To znamená, pořád jsme na největší remosce níž, než měla před šedesáti lety. Tím se snažíme přispívat k nízké energetické náročnosti produktu,“ řekl Vaněček.

Remosky se sériově vyrábějí přibližně od roku 1957. Vynález byl zpočátku nazván počátečními písmeny příjmení „otců konstruktérů“ – HUT (Oldřich Homuta, Jindřich Uher a Antonín Tyburec). Později, v roce 1964, dostala pečicí mísa název podle podniku elektrovýroby Remos (Revize, Elektro, Montáže, Opravy, Servis).

Léta se remosky dělaly v Kostelci nad Černými lesy u Prahy, ale po roce 1990 jejich výroba skončila, až licenci získala firma, která v roce 1994 výrobu obnovila ve Frenštátu. V ryze české společnosti Remoska má od roku 2017 většinový podíl Zdenek Sartoris. Od roku 2023 se remosky vyrábějí v novém závodě v Kopřivnici.

S přispěním ČTK