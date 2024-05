Mé děti nemají kapesné, musí si vydělat. A nejlepší investice? Vyrazit do ciziny, říká Andrea Lauren

Uložit 0

Její vášní je cestování, projela už velkou část světa a se svými ridgebacky zanedlouho vyrazí putovat po horách v Albánii a Kosovu. „Psaním travel blogů bych se ale asi neuživila,“ směje se Andrea Lauren. Ovšem ne že by obživu musela řešit – dvanáct let působila jako bankéřka v Londýně a od roku 2017 je partnerkou v investiční skupině Rockaway Jakuba Havrlanta. A právě pobyt v zahraničí považuje za nejlepší investici, jakou kdy udělala.

Jak to tak bývá, do světa vyrazila Andrea Lauren tak trochu z lásky – při studiu na pražské VŠE se potkala se svým pozdějším prvním mužem, který těsně před revolucí utekl do Dánska, kde nakonec získal azyl. A ona vyrazila za ním, takže je absolventkou univerzity v Odense, kde studovala řízení firem. Po návratu do Prahy v polovině 90. let ale opustila rodnou zem podruhé: v roce 1999 odešla pracovat do londýnské Citi.

V Británii nakonec strávila dvanáct let a prošla takovými finančními domy, jako jsou JPMorgan Chase nebo HSBC. „Studium v zahraničí a odchod za prací do ciziny. Nejlepší životní škola, nejlepší zkušenost, taky jsem si tam něco naspořila. Takže po všech stránkách nejlepší investice,“ říká k opakovaným pobytům za hranicemi v interview pro CzechCrunch, které je součástí série rozhovorů Money Makers.

Když byla zpět v Česku, působila ve finanční společnosti Roklen, stála u zrodu crowdfundingové platformy Fundlift, kterou i vedla, a před sedmi lety nastoupila k Jakubovi Havrlantovi do jeho investiční skupiny Rockaway Capital. V ní má spolu s Dušanem Zábrodským na starost mimo jiné startupový fond Rockaway Ventures.

Co byla vaše první, ale opravdu první investice (klidně něco v dětství)?

Pokud nepočítáme věci, na které si člověk v mládí déle šetřil, ale které jsou vlastně spotřebou, jako třeba první auto, tak já začala investovat až při nástupu do JPMorgan v Londýně v roce 1999. Stále mladá a sama bych se tím asi ještě nezabývala, ale zaměstnavatel nabízel penzijní plán ve stylu: my ti dáme pět procent tvého platu navíc do penzijka, a když ty si budeš taky šetřit, tak dalších pět procent ti budeme matchovat, takže celkem od firmy deset procent, když ty budeš investovat pět procent. Báječný způsob, jak dostat mladé lidi ke spoření.

Máte s nějakou akcií či dluhopisem nebo prostě investičním nástrojem typu nemovitost speciální vzpomínku?

Investice do akcií online gamingového startupu v USA v roce 2003. Skvělý nápad, špatný čas. V té době se všichni velcí američtí provozovatelé kasin spojili do mohutného lobbingu proti tomuto strašnému zlu, které rozloží celou americkou společnost. Podařilo se jim všechny tyhle e-gamingové startupy prohlásit za nelegální a zavřít. Investice zcela na odpis. A kdo jsou dnes největší online gamingové společnosti v USA? Velcí američtí provozovatelé kasin. Stále čekám, kdy to zlo rozloží celou americkou společnost.

Jaká byla naopak vaše poslední investice, kterou jste učinila?

Zrovna jsem postavila asi 100 metrů opěrných zdí u našeho domu v Praze. Vypadá to krásně a jistě zvyšuje cenu nemovitosti…

Co byla vaše – je na vás podle jakého kritéria – nejlepší investice?

Studium v zahraničí a odchod za prací do ciziny. Nejlepší životní škola, nejlepší zkušenost, taky jsem si tam něco naspořila. Takže po všech stránkách nejlepší investice.

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Andrea Lauren z Rockaway

Zkuste popsat vás přístup k investování?

Já jsem CFA (chartered financial analyst), takže velmi věřím na portfoliový přístup a diverzifikaci. V profesionálním životě investuji do startupů, nikoliv do veřejných trhů. Nesedím tedy každý den u Bloomberg terminálu nebo na Reddit fóru, nesnažím se o day trading s velkým turnoverem. Praktikuji pravidelné, dlouhodobé investování do globálních trhů. Největší alokaci mám do amerických akcií, ale držím globální portfolio se všemi geografickými alokacemi, sektorová portfolia (tech, financials, natural resources), large i small caps, blockchain, pár nemovitostí. Měny spíš jako hedge než na trading.

Kdy jste si uvědomila, že byste se chtěla věnovat financím a investicím?

Ještě na vysoké škole. Inspirací mi byla moje maminka, která se v roce 1991 stala portfoliovou manažerkou druhého největšího fondu kuponové privatizace v IKS Komerční banky. Takže jsem hned viděla, jak je to zajímavé a co to obnáší. To byla velká výhoda, protože jinak na škole člověk málokdy opravdu chápe, co který job znamená.

Čemu věříte víc: bitcoinu, nebo zlatu?

Obojímu. Viz předchozí poznámka na téma diverzifikace. Ani zlato, ani bitcoin nemají velkou interní utilitu (i když zlato se průmyslově využívá), ale zlato tradičně a bitcoin nově jsou investičními nástroji, které určitým způsobem drží hodnotu a korelují (nebo právě ne) s ostatními investičními aktivy. V obou případech se za mě jedná o takzvaná alternativní aktiva, kterých bych do portfolia dala celkem maximálně deset procent.

Dala vám z pohledu investování něco škola?

Škola mi dala titul, na základě kterého jsem dostala job v zahraniční bance, kde mě to naučili. Takže z tohoto pohledu ano.

Jak k investování vedete děti?

Dětem je třináct a patnáct, začali jsme tedy nejprve zlehka, výukou hodnoty peněz. Takže kapesné se u nás nedává, ale musí se odpracovat, třeba sekáním trávy. Starší syn má již i první placený job a polovinu výdělku dává na charitu pro děti s vrozenými vadami pohybového ústrojí. Co zbyde, tak si šetří na účtu, ale zatím toho ještě moc nezbylo. Teď mu chci otevřít online investiční účet, aby si s tím mohl trochu hrát.

Máte nějaký vzor v oboru?

Legendární investor? Je hodně slavných hedge fund manažerů, kteří v jednu nebo jinou dobu dokázali vydělat tunu peněz dobrou fundamentální nebo quant analýzou, několik významných private equity investorů – otců zakladatelů současných globálních PE skupin. Ke všem těm mám velký respekt. Ale nemyslím, že pro mě stojí na piedestalu jedna jediná osoba.

Čím ve světě financí a investic opovrhujete?

Kdykoliv vidím někoho chladnokrevně manipulovat svým okolím, například. Ale to není specifické jen pro finance a investice. Nicméně finance jsou svět, ve kterém se vydělávají velké peníze a získává velká moc. To tudíž často přitahuje lidi schopné ledasčeho.

Kdybyste nepronikla do světa byznysu, co byste chtěla dělat?

Já věřím v aktivní život, ve kterém člověk dělá spoustu věcí najednou, vybalancovaně. V mém případě je velkou vášní cestování a na to jsem si vždycky našla čas. Věřím, že je dobré klidně několikrát změnit kariéru, obzvlášť pokud budeme pracovat až padesát let. Teď mě velmi zajímá téma profesionalizace corporate governance v Česku, především prostřednictvím rozšíření boardů společností o externí, neexekutivní členy. Ale to je zase byznys. Mimo to jedu za pár týdnů na trek s našimi psy do hor v Kosovu a Albánii. Psaním travel blogů bych se ale asi neuživila.