Šéfovat tátovi nejde. E-shop Grizly byl rodinná firma, už není – z rodičů a syna jsou teď konkurenti

Na úplném začátku stamilionového e-shopu Grizly.cz byl skomírající internetový obchod přidružený k síti prodejen s módou Chaos. Otec Jiří Píchal si s ním nevěděl moc rady, a tak jej v roce 2013 svěřil svému synovi Dominikovi, toho času studentovi pražské Vysoké školy ekonomické a fanouškovi kulturistiky. Ten na něm nejdřív zkoušel prodávat – ne moc úspěšně – fitness doplňky stravy, v roce 2015 jej ale přetvořil na oříškové království. Otec i matka mu později ve firmě pomáhali, drželi v ní i majetkový podíl. Jenže to už neplatí, a dokonce jsou z nich konkurenti.

Rodinné byznysové ságy byly vždy oblíbeným scenáristickým tématem. Populární seriály jako Dallas, Yellowstone či Boj o moc staví právě na atraktivitě křehkosti vztahů, jejichž podobu chtě nechtě pomáhají definovat finanční (ne)úspěchy. Jedna taková mini sága se v minulých letech odehrála i v obci Křelov na Olomoucku, odkud pochází a kde žije právě rodina Píchalových: především syn Dominik a jeho táta Jiří.

„Grizly.cz jsem založil v roce 2015 a táta se přidal jako pětinový podílník v letech 2016 a 2017. Grizlymu se pak skvěle dařilo, ale jako společníci, a navíc syn a otec bez nastavených pravidel a shody, jsme měli velké osobně-rodinné problémy,“ rekapituluje Dominik Píchal vývoj, který nebyl navenek patrný. Naopak e-shop byl a dodnes je prototypem byznysové sukces-story: loni pokořil v tržbách hranici 650 milionů korun, rostl i v dobách propadu české e-commerce posledních let a je součástí našeho žebříčku Top 100 e-shopů.

Určitý záblesk, že ne vše je v zákulisí ideální, padl při rozhovoru pro Hospodářské noviny v roce 2021: „Funguje nám to dobře, ale bylo pár těžších momentů, to víte, že jo. Někdo do týmu se ještě hodí. Přece jen obvykle to je tak, že táta šéfuje a syn se učí. U nás to je ale naopak.“ Tehdy Dominik Píchal hovořil o tom, že hledají další kolegy do manažerského týmu. Kromě toho se ale podařilo najít také investory, a ne ledajaké: do Grizlyho vstoupila skupina eRockets, za níž stojí mimo jiné Jiří Hlavenka a která má ve svém portfoliu firmy jako Wuch, Ovečkárna, Sportega nebo Astratex.

Právě s pomocí týmu zkušených internetových podnikatelů se podařilo vyřešit i bobtnající interní krizi v Grizlym, takže podíl Jiřího Píchala (oficiálně psaný na jeho manželku Marcelu) vykoupil z části syn a z části eRockets. Dominik Píchal anabázi shrnuje takto: „Já, otec, vstup, vztahový problém, výstup a opětovné narovnávání rodinných vztahů dost velkou učební lekcí. A nejspíš i nejnáročnější část mého podnikání.“

A o narovnání vztahů hovoří i jeho otec Jiří: „Podnikání nám krátkodobě narušilo rodinné vztahy, ale stálo to za to, nyní jsou vztahy ideální.“ A na dotaz, zda vidí podobně hodnocení svého syna, že jejich vzájemná byznysová spolupráce prostě neklapala, dodává: „To celkem souhlasí.“

Paradoxní ovšem je, že ačkoli Píchalovi po byznysovém rozchodu hodnotí rodinné vztahy pozitivně, stali se z nich konkurenti – otec s matkou si totiž založili vlastní e-shop s potravinami, který nazvali Fitboy.cz. Doménu si Jiří Píchal zaregistroval loni na jaře a hlásí: „Do tří let budeme větší než Grizly.“ Minimálně svým jménem pak konkurují i dalšímu e-shopu s trendy mlsáním Bigboy.cz.

Foto: CzechCrunch Náhled webu Fitboy.cz

Je to samozřejmě poměrně ambiciózní plán, jelikož Grizly se má příští rok dostat v tržbách přes miliardu korun. Ostatně motto Píchala jr. z jeho LinkedInu zní jasně: „Za 10 let z 0 na 1 mld CZK.“ Jen za první letošní kvartál olomoucký e-shop utržil přes 200 milionů korun, takže nejde o nerealistický plán.

Dominik se nad úsilím svých rodičů nijak nepozastavuje, Fitboy bere jako dalšího z řady konkurentů: „Pro Grizly je aktuálně Fitboy jistá malá online konkurence s desítkami objednávek, kterých je na trhu celá řada. Zároveň mezi Grizlym a Fitboyem není žádné spojení, je to čistě projekt bývalého zaměstnance, respektive společníka.“

Jeho otec pak na dotaz, co považuje za klíčovou zkušenost, kterou si z Grizly odnesl a kterou hodlá aplikovat v novém projektu, říká: „Stěžejní byl můj nápad prodávat kilovky ořechů.“ Příběh rozchodu Píchalových není ojedinělý, přestože se v médiích často píše o tom, jak úspěšně rodinné firmy fungují a jak je rodinný byznys páteří ekonomiky. To připouští i Dominik Píchal.

„Věřím, že nejsme první společníci, co opomenuli vyřešení dobré společenské smlouvy na startu. A v tomto případě nejen společníci, ale i syn a otec. A navíc s tím, že já jako syn jsem byl zakladatel a CEO, otec ten druhý, a to bylo fakt těžké,“ říká a s úsměvem připomíná: „Protože šéfovat tátovi nejde.“