200 milionů e-mailů měsíčně a 59 milionů v tržbách. Český Ecomail si z loňska udělal rekordní rok

Když v polovině roku odhadovali, jak letošek skončí, cílili na obrat 55 milionů korun. Už to měl být rekord. Nakonec se jim ho podařilo ještě o něco navýšit. Platforma Ecomail, která firmám pohybujícím se v online prostředí nabízí možnost automatizovaných e-mailingových služeb, loni narostla o víc než 60 procent a dosáhla tak obratu 59 milionů korun.

Zakladatelé společnosti Jakub Stupka a Jan Tlapák ale věří, že to bude teprve letošek, který bude pro jejich podnikání klíčový. Už teď každý měsíc doručili průměrně 200 milionů e-mailů do 160 zemí světa, expandovat do zahraničí ale teprve chtějí, a to do konce roku. Což má jejich dosah výrazně změnit.

„Potenciál je obrovský. Pokud uspějeme, předpokládáme, že se náš obrat zvýší odhadem až na 90 milionů,“ myslí si Jakub Stupka, COO a spoluzakladatel firmy. V posledních letech skutečně tuzemská společnost o desítky procent rostla.

Loni dosáhla obratu 36 milionů korun, což je meziročně o 64 procent víc. Za poslední rok se klientská základna rozšířila o 40 procent. Nástroj nově používá například prodejce kontaktních čoček a brýlí Alensa, eXe Jeans nebo Multisport. Společnost dlouhodobě spolupracuje i s Jägermeisterem, Českým rozhlasem nebo vydavatelstvím Vltava Labe Media.

„Momentálně jsme překročili pomyslnou magickou hranici pěti tisíc platících klientů,“ chlubí se Jan Tlapák, CEO a druhý spoluzakladatel. Říká, že zájem o služby dokazuje, že e-mailing je pořád jedním z nejsilnějších marketingových kanálů. „Potvrdil to třeba loňský Black Friday, kdy jsme za jediný den odeslali více než 10,5 milionu e-mailů,“ doplňuje. To je o 90 procent víc než rok předtím.

Ecomail umožňuje rozesílat hromadné e-maily, využívat pro ně šablony a sledovat výkon zpráv. K tomu posílat SMS, propojit se se sociálními sítěmi a nastavit přes ně rozpočet, grafické zpracování i parametry cílení. Zakladatelé si pochvalují, že je platforma dostupná kompletně v češtině. To klientům pomáhá třeba při skloňování jmen, ale Češi, především z menších e-shopů, oceňují i zákaznickou podporu ve vlastním jazyce.

Posílení přinesla i spolupráce s další českou společností Shoptet, na jehož platformě funguje kolem třiceti tisíc e-shopů. Podle CEO firmy Samuela Huby je momentálně Ecomail nejoblíbenějším doplňkem pro e-mailing.