2000 kilometrů a tři miliony. Lenka Poláčková běží přes Alpy, aby vybrala peníze pro nemocnici Motol

Via Alpina. Milovníky hor vyhledávaná trasa, která se táhne napříč alpskými regiony Slovinska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Lichtenštejnska, Itálie, Francie a po více než dvou tisících kilometrech končí v Monaku. Od východu na západ na ni počátkem května vyběhla herečka a moderátorka Lenka Poláčková. Ta se posledních pět let intenzivně věnuje ultramaratonům a dálkovým běhům v horách, rozhodla se však, že je spojí s dobročinností. Jinak tomu není v Alpách, kde aktuálně běží pro Dětské kardiocentrum a Plicní transplantační centrum v pražské nemocnici Motol.

Poslední měsíc se Lenka Poláčková a její manžel Jan probouzejí ve stanu na střeše campervanu. Společně se nasnídají, proberou, jaká část trasy je dnes čeká – Jana v autě a Lenku nemilosrdně po nohách, které už sotva cítí – a vyrazí. Na začátku před sebou běžkyně měla přes dva tisíce kilometrů, ze kterých každý den postupně ukrajuje. Téměř bez výjimky tak dosud denně uběhla vždy mezi 50 a 60 kilometry.

„Aktuálně mám v nohách 1 560 kilometrů, 70 tisíc výškových metrů a jsem v sedmé alpské zemi, takže mi zbývá ještě týden, než dorazím do Monaka,“ hlásí Lenka první červnový víkend. O několik dnů později za sebou má více než 200 dalších kilometrů. „Pauzy si nedávám, běžím každý den a nemám ani velké kilometrové odchylky mezi jednotlivými dny. Sice jsem si někdy říkala, že poběžím méně, ale nakonec jsem se vždy vyhecovala.“

Manžel Jan ji doprovází v autě společně s jejich kocourem a psem. Každý den vyráží z bodu A do bodu B, a když to cesta umožňuje, s Lenkou se v průběhu trasy alespoň jednou potká. Mnohdy to ale není možné, takže si běžkyně na zádech nese vše, co by mohla v průběhu dne potřebovat. „Přespávání na střeše auta je super, ale už se těšíme do postele,“ směje se Jan.

Foto: Jan Poláček V průběhu jednoho měsíce v horách celých 11 dnů pršelo

Nejde o první Lenčin projekt, kdy běží pro dobrou věc. V minulosti proběhla 770 kilometrů přes slovenské hory a vybírala peníze pro onkologicky nemocné děti, uběhla také 1 020 kilometrů přes Colorado Trail, Skalnaté hory a Never Summer Mountains v Severní Americe, aby podpořila kliniku dětské plastické chirurgie nemocnice v Královských Vinohradech.

„Jde v pořadí o sedmý takový projekt. V podstatě je to moje motivace – běhání je můj koníček, a jelikož takové trasy zaberou ohromné množství času, bylo by mi líto, kdybych ho jen tak promrhala. Těší mě, když ho mohu proměnit na něco užitečného, smysluplného. Zároveň mohu také využít dosah na sociálních sítích, takže mi to celé dává smysl,“ říká Lenka Poláčková.

Projekt Via Alpina zahájila Lenka s oznámením, že chce vybrat tři miliony korun pro Dětské kardiocentrum a pro Plicní transplantační centrum v Motole prostřednictvím platformy Darujme pod Nadačním fondem BeCharity. První dva miliony by nemocnici umožnily pořídit nejnovější ultrazvuk pro vyšetření srdce plodu v prvním trimestru těhotenství. V této části vývoje je velikost srdce plodu pouhých několik milimetrů a nový ultrazvuk posouvá kvalitu diagnostiky o mnoho úrovní výše.

„Je to vlastně takový supervýkonný počítač s umělou inteligencí, který sám umí vyhodnotit získaný ultrazvukový signál z plodu a dokáže ho upravit natolik, aby z minima vytěžil maximum. Dokáže ve 3D zobrazit krevní tok a vytváří jakousi Dopplerovskou angiografii (zobrazení cév – pozn. red.). Není to nový objev, ale umí to tak dokonale, že jsem podobně kvalitní zobrazení fetálně dosud neviděl,“ přibližuje doktor Viktor Tomek z Dětského kardiocentra v Motole.

„O srdci u plodu se dozvíme prakticky výhradně pomocí ultrazvuku, jiná metoda získání informace o jeho struktuře a funkci prostě před narozením téměř není. A těhotné si zaslouží nejlepší možnou péči, vždyť v sobě nesou nový život. My v diagnostice jsme povinni pro ně udělat maximum. Jsme proto velmi vděční nabídce Lenky Poláčkové a její pomoci získat primárně gynekologický ultrazvuk do Dětského kardiocentra,“ dodává.

Vyšetření srdce plodu v prvním trimestru je přitom nesmírně důležité. Může totiž odhalit případné genetické a další významné vývojové vady. Právě ty srdeční jsou podle doktora Tomka nejčastějšími a je důležité je odhalit co nejdříve. Běžkyně však v průběhu trasy přidala k projektu ještě druhou část. Za každých dalších 150 tisíc korun nad zmíněné dva miliony pořídí jeden speciální transplantační box pro Plicní transplantační centrum. Stejně jako v případě ultrazvuku jde o revoluční technologii, která prodlouží životnost darovaného orgánu z šesti na 12 až 14 hodin.

Foto: Jan Poláček Do Monaka Lence zbývá už jen několik málo dnů

„Při transplantacích jsme vždy limitováni časem. Nejen u odebraných plic, ale u každého orgánu platí, že se musí rychle přišít. Prodloužení životnosti je ohromný posun i pro vzdálené odběry, jelikož plíce mohou v boxu zůstat mnohem delší dobu. Limitem pro nás byl vždy nedostatek orgánů, takže díky tomuto zařízení jich budeme mít k dispozici mnohem více,“ vysvětluje profesor Robert Lischke, který byl v roce 1997 u první transplantace plic u nás a dnes působí jako vedoucí programu transplantace plic v České republice.

Podle Lenčiných slov je její aktuální běh vůbec ten nejtěžší, který zatím absolvovala. Vyrazila dříve, než v Alpách začíná letní sezona. Letošní rok je navíc specifický tím, že se v horách déle drží sníh. Pravidelně se jím tak brodí, naráží na cesty zavalené obrovskými kameny nebo zatarasené spadanými stromy. Cesta by ale nebyla zrovna procházkou růžovým sadem ani ve schůdnějších letních podmínkách.

„Trasa je extrémně náročná kvůli převýšení. Nadto jedenáct dní v kuse pršelo, ve vyšších polohách tedy sněžilo. Napříč celým národním parkem Triglav jsem se tak brodila sněhem. Bylo to o velkém překonání sebe sama. Každý den přinese obrovskou výzvu, takže je velmi intenzivní posledních třicet dnů každé ráno vstát a pokračovat,“ uzavírá Lenka, která poběží už jen několik málo dnů.